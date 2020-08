/ / / Luciano Parola: "San Guillermo tiene que tener un Parque Industrial para despegar

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.

(Lisandro Valdemarin) El concejal del Frente Juntos Luciano Parola se refirió a la importancia de un parque industrial para la ciudad. "Hoy es una tendencia desde desarrollo territorial trabajar en áreas metropolitanas, Rafaela trabajó fuerte en materia de áreas metropolitanas a nivel regional. Nosotros creemos que Villa Trinidad, San Guillermo y Suardi tienen mucha identidad cultural y como región podemos despegar", explicó."Aunque parezca utópico y hasta fantasioso podemos pensar inclusive en la internacionalización del territorio, porque nuestro territorio regional tiene potencial exportador. Agregarle valor agregado al agro, por el valor de la tecnología y del conocimiento", agregó."San Guillermo tiene que tener un parque industrial sí o sí, si no es regional tiene que ser local, sin parque industrial no vamos a despegar nunca. Sin parque industrial no se instalan empresas, no progresan, no crecen en tamaño, no ordenamos el territorio, no sacamos los silos de la ciudad, para nosotros es fundamental el parque industrial. Es una alternativa la posibilidad que sea regional, tiene sus cosas. Me parece que en materia de gestión de residuos sólidos es mucho más fácil la gestión", finalizó.Además el concejal y candidato a intendente comentó acerca de las gestiones realizadas en Santa Fe para poder incorporar sonido en la Sala Cultural; obras en la Traza 3 y la Variante La Juanita en el Bajo de Merlo de la Traza 4, el bacheo de la Ruta 23, tratamiento de la basura, además de concretar importantes gestiones en la Secretaria de Desarrollo Social y en la Secretaría de Género y Diversidad