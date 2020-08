/ / / Mega estafa Mutual Altos de Chipión: Investigan si se asociaron para delinquir

Fiscal Federal Luis María Viaut

Todo el material recolectado en los allanamientos será cotejado y confrontado con todos los elementos que tienen en la causa para seguir avanzando con la investigación, manifestó el Fiscal Federal Luis María Viaut quien destacó que no hubo oposición por parte de la gente para poder concretar los 71 allanamientos, solo se generó una cuestión menor con el Juez de Paz de Altos de Chipión que se negaba a entregar el teléfono celular, pero rápidamente depuso su actitud.

Al responder las razones por la que aún no tienen detenidos, el fiscal indicó que la asociación ilícita es la hipótesis que están trabajando, «esto es lo que tenemos en carpeta de trabajo como hipótesis de trabajo y detenciones pueden ser evaluadas oportunamente, no son delitos sencillos para probar para imputar, por eso todo lo que se está realizando.

Así mismo aclaró que no existen plazos para procesar la documentación secuestrada, para el análisis de la misma cuentan con el apoyo de Afip; Banco Central y el gabinete de Gendarmería Nacional, «es mucha la documentación que tenemos, va a llevar un tiempo analizar todo».

Los allanamientos realizado en su mayoría estarían vinculados a las operaciones de compra – venta y deposito en dólares, además de las investigaciones correspondientes a Afip y el Banco Central para corroborar el origen del dinero, por lo que no se descarta, como tampoco se afirma que puedan existir nuevos allanamientos tanto en Altos de Chipión como en la región para ampliar la investigación a los movimientos en pesos, como así también otras maniobras hasta lograr reunir todas las pruebas necesarias.





¿Ocupación o preocupación?

A partir de la llegada a la localidad de Gendarmería Nacional para llevar adelante los allanamientos, el intendente Neris Garraza cuestionó la decisión de realizar los operativos de investigación judicial en el marco del distanciamiento social a lo que el fiscal Viaut sostuvo que no tiene que hablar con el intendente para realizar una investigación, «no dependemos de la conformidad del intendente y de los tiempos que a él le parezcan, sino los tiempos que manejamos nosotros. Obviamente que todo el personal actuó bajo las ordenes de Gendarmería con el protocolo que tiene instaurado, en varias oportunidades hemos hecho ya varios allanamientos en distintas provincias, en distintas localidades con gendarmería y se toman todos los recaudos necesarios, que él me diga cuando se deben hacer los allanamientos me parece un poco demasiado. Existe una orden del Juez Federal que se tiene que cumplir y no podemos por la pandemia estar amparando delincuentes por la pandemia, seria irrisorio avisarle al intendente, nosotros no tenemos obligación de avisarle a nadie».

Al consultar al fiscal, si el municipio habría tenido dinero depositado en la mutual y si este habría sido restituido en un monto de entre 600 a 700 mil pesos y si por este hecho está siendo investigado, Luis María Viaut, dijo que es parte de lo que se tiene que determinar en base a lo que tienen e investigar lo que sucedió. «No puedo aventurarme a decir si existe un delito, prefiero esperar a tener algún respaldo para explicitar esto».





No investiga la estafa contra ahorristas

La investigación a cargo de la justicia federal buscar determinar si existe una presunta asociación ilícita para organizar fraude económico a través de lavado de dinero, evasión, infracciones a la ley de cheques, delitos cambiarios, pero todo lo que tenga que ver con la investigación de la estafa contra los ahorristas la investigación está a cargo de la justicia provincial. Son dos causas paralelas que nada tiene que ver una con la otra, pero entre las dos fiscalías que tienen a cargo las investigaciones existe intercambio de información para colaborar mutuamente con los procesos que ambas llevan adelante.

«La investigación que lleva adelante la fiscalía federal no acelera, ni retrasa los plazos de la investigación que lleva adelante la fiscalía provincial para que la gente recupere su dinero, nuestra investigación no tiene ninguna relación con esa investigación» dijo el fiscal Federal





Dinero del narcotráfico

En relación a dineros manejados en la referida mutual vinculados al narcotráfico, el fiscal manifestó que no se descarta que oportunamente se realicen allanamientos que puedan tener vinculación con los allanamientos realizados por la FPA días pasados en Brinkmann en la que fue detenido Pablo Flores y al mismo tiempo dijo que en estos momentos no surge de la causa vínculos de la mutual con narcotraficantes que operan en la ciudad de Frontera.





En busca de la ruta de los dolares

En el marco de las investigaciones por la mega estafa que perpetraron desde Mutual Altos de Chipión, efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional, por orden del Juzgado Federal de San Francisco ejecutaron múltiples allanamientos simultáneos.

En Altos de Chipión ejecutaron 49 allanamientos entre ellos a los domicilios de Fabio González, Carlos Tomatis, Oscar Larivey, presidente, secretario y tesorero respectivamente de la mutual, además al resto de los miembros de la comisión directiva, a ex empleados de la mutual, las oficinas y vivienda de la familia Gorgerino quienes están imputados por la justicia provincial en el marco de la misma estafa al igual que el ex gerente Lucas Priotti, además allanaron oficinas contables, empresas y domicilios de ahorristas de la localidad en busca de documentación para determinar el circuito del dinero que se movilizaba desde y hacia la entidad crediticia que no tenía autorización del Banco Central para operar, sobre todo con la compra - venta y toma en depósito de dólares

El resto de los allanamientos se realizaron en estudios contables, estudios jurídicos y domicilios particulares de las ciudades Porteña donde allanaron las cajas de seguridad de Mutual del Centro Comercial, Morteros, La Paquita, Las Varillas, San Francisco, La Calera y Córdoba Capital. Mientras que en la provincia de Santa Fe se realizaron 4 más en las ciudades de Rafaela, Villa San José y en Las Parejas el Estudio Contable de quienes eran los auditores externos de la mutual.

En los distintos procedimientos fueron afectados 365 gendarmes, 20 inspectores de Afip quienes contaron con 20 líneas directas con el Banco Central de la República Argentina para el entrecruzamiento de información y el secuestro de documentación, dispositivos de almacenamiento de información, computadoras, recibos, certificados y gran cantidad de elementos de interés para la causa





Los hechos

A fines de octubre del año pasado quedaron al descubierto las maniobras que desde Mutual Altos de Chipión realizaban con los depósitos que tomaban al no poder los ahorristas efectivizar sus depósitos.

A principios de noviembre el Fiscal Bernardo Alberione empezó a investigar la estafa en la que el gerente Lucas Priotti gran parte del dinero podría haber girada a las cuentas de las empresas de la familia Gorgerino de las que en algunas de ellas el mismo gerente y el tesorero de la mutual Oscar Larivey son socios.

Lucas Priotti gerente de Mutual Altos de Chipión a su vez habría sido el administrador de la sociedad integrada por Cesar, Delcar, Julio Cesar y Adrian Gorgerino dedicados a la actividad agropecuaria, quienes además contarían con la empresa La Vasconia S.A. y Sogor S.A. dedicada a la explotación agropecuaria. Además Priotti es socio de los hermanos Gorgerino en Lubricentro El Sitio S.A. y es accionista en Super 5 con locales de venta en Altos de Chipión y La Paquita, junto a Delcar, Julio Cesar y Adrian Gorgerino y Oscar Larivey quien es tesorero de la entidad mutualista y de la Cooperativa de Servicios Públicos en la que Delcar Gorgerino es secretario, entidad fundadora de la mutual.

Estiman que los ahorristas estafados superan las 500 personas muchas de ellas, trabajadores y jubilados de la localidad, además de mayor envergadura de la zona, a quienes les habrían tomado alrededor de dos millones de dólares y más de 30 millones de pesos argentinos.

La justicia provincial por la estafa hasta el momento imputo a Lucas Priotti, Cesar, Delcar, Julio Cesar, Adrian y Lucia Gorgerino quienes fueron detenidos y luego liberados. En el caso de la familia Gorgerino al momento de allanar oficinas y viviendas no encontraron las CPU probando que fueron retiradas junto a documentación con participación del Contador Diego Monetti.

Con posterioridad, las firmas integrada por la familia Gorgerino realizaron la presentación del concurso de quiebra en el juzgado civil N° 3 de San Francisco, asesorados por el abogado Fernando Baudino Romero

Al mismo tiempo la familia Gorgerino presentó una denuncia ante la Fiscalía Federal de San Francisco en contra de los directivos de Mutual Altos de Chipión por la probable comisión de los delitos de intermediación financiera no autorizada agravada y asociación ilícita, lo que viene investigando el Fiscal Luis María Viaut, concretando en los últimos días la realización de 71 allanamientos.

