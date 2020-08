/ / / Miramar: Reclaman al municipio ser escuchados para resolver la problemática de la actividad económica

Ante comercios que cierran y otros que no abrirían en esta temporada piden ayuda, pero no reciben respuestas del municipio

El Centro Comercial, Industrial, Hotelero y Prestadores de Servicios Turísticos de Miramar reclama al municipio ser escuchado ante el cierre de comercios y la complicada situación que viven como consecuencia de la pandemia.

La localidad vive prácticamente de la actividad turística contando con unos 450 comercios, prestadores de servicios y hoteles que hace cinco meses que no tienen movimiento y las medidas anunciadas tanto desde Nación como desde la provincia no alcanzan para cubrir la grave situación que en general están padeciendo a raíz de la pandemia desatada en todo el mundo. Frente a ese panorama reclaman medidas concretas de apoyo por parte del municipio que dicen no escucha a los representantes de la entidad que nuclea a la actividad económica.

«La situación es grave porque la economía de la localidad se mueve desde el sector turístico que hace cinco meses no factura», explicó Matías Bertola, presidente del Centro Comercial, Industrial, Hotelero y Prestadores de Servicios Turísticos de Miramar

Sostuvo que la crisis llevó al cierre de varios locales comerciales, «donde hay un grupo que debe renovar alquileres y no saben si podrán afrontar ese gasto» mientras otros «están trabajando por debajo del porcentaje de facturación, ya que al no estar el turista el consumo local no es rentable».

Aunque el miramarense sabe de luchas constantes por eso el presidente del Centro Comercial se mostró optimista: «Sabemos soportar períodos largos con mala racha comercial, nuestra historia así lo demuestra, por eso sé que dé un poco se saldrá adelante».

Pero más allá del optimismo y el espíritu de lucha y resiliencia del lugareño, desde el Centro de Comercio se solicitó de eximición de tasas municipales a principios de la pandemia, como así también para el refinanciamiento de deudas por impuestos, los cuales «no fueron aceptados» , denunciaron contra el Municipio; asegurando que desde la Cooperativa de Luz , al solicitarse en el mismo momento la reducción de la tarifa de energía eléctrica, «se fueron dando beneficios a los comercios».

Desde el Centro Comercial llevan a cabo las gestiones ante Nación y Provincia para poder acceder a los distintos beneficios que se ofrecen para el sector, ya que es uno de los más castigados por la cuarentena, trabajando de manera conjunta con Fedecom

En los últimos días, desde el Centro Comercial enviaron una nueva nota al Concejo Deliberante y al Ejecutivo solicitando prolongar el período de pago de la tasa comercial por un tiempo determinado; prorrogar el pago de cuotas por deudas; eximir a los comerciantes afectados de la tasa municipal de la tarifa de luz, internet y cable; y realizar un programa de incentivo al consumo, en conjunto con el Centro Comercial.

Sobre esas medidas, Bertola aseguró que aún no recibió respuesta. Además, se está generando una mesa de trabajo entre la Comisión Directiva del Centro Comercial y comerciantes asociados para diagramar herramientas para la reactivación económica local, siendo la intención del Centro integrar al Municipio.

El Centro Comercial, Industrial, Hotelero y Prestadores de Servicios Turísticos de Miramar hace unos días resolvió dejar de formar parte del COE local, al no estar de acuerdo con el incumplimiento de las resoluciones que se toman entre otras diferencias con el Ejecutivo Municipal.





