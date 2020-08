/ / / Morteros muestra un putrefacto paisaje que enferma

Postales que se repiten en cada barrio

Por Miguel Peiretti

La proliferación de mini basurales en diferentes sectores de la ciudad con un cóctel de aromas, en los últimos años pasó a ser parte del cotidiano paisaje de la desolación y como muestra de que el sentido común viene perdiendo cada una de las batallas contra el desamparo.

El paisaje de la desolación en los barrios se completa con las inmensas columnas de humo que se alzan en el basural para reducir los volúmenes acumulados durante décadas de desidia. Postal de la vergüenza que consensuaron sostener las y los concejales como protagonistas de la indiferencia frente a la basura y el humo como parte de la inequidad entre el centro y los barrios que forma parte de la política del Ejecutivo.

Los basurales a cielo abierto y la acumulación de basura al aire libre, así como cualquier espacio que presente un alto grado de contaminación, pueden llegar a generar problemas en la salud. Al generar sustancias tóxicas que se propagan en el aire, el agua y la tierra. Una de ellas es la dioxina, el elemento más tóxico de la química orgánica, según se afirma en estudios realizados.





Acumulación para enfermar

Un sistema de recolección ineficiente que permite la acumulación durante gran cantidad de tiempo

Los daños pueden ser de diversa índole y diferente gravedad, según la incidencia de varios factores: «Hay desde problemas neurológicos, de desarrollo del sistema nervioso; malformaciones congénitas; bajo peso al nacer; dengue y cólera», explican especialistas en salud ambiental. Admiten que la contaminación provocada por los basurales aumentan las posibilidades de hepatitis, varicela, diarrea, erupciones, dermatitis y enfermedades bronquiales. Esto no ocurre de un día para otro, la gente va enfermando de a poco, indican investigaciones científicas vinculadas a los daños que provocan los basurales.

Los mini basurales diseminados por distintos sectores de la ciudad, además de los nauseabundos olores que muchas veces obliga a los habitantes del sector a cerrar sus ventanas, contamina el suelo, aire y agua tanto subterránea como superficial y provocan la presencia de animales transmisores de enfermedades.

En días con temperaturas más elevadas las moscas están de fiesta en ese inmenso banquete de podredumbre rodeado de viviendas que más tarde visitaran en busca de protección, transportando una inmensa cantidad de bacterias propagando enfermedades como infecciones intestinales, sepsis y neumonía. Los mosquitos también encuentran en esos espacios hábitat para su reproducción y como respuesta a ese abandono la posibilidad del dengue.





Sufrimiento ambiental

La basura en distintos sectores por la falta de conciencia social

Estos focos infecciosos diseminados en diferentes sectores del trazado urbano muchas veces van a las manos de las niñas y los niños, desde ahí a la boca y al organismo, sometiéndolos a condiciones ambientales hostiles a las que el sociólogo Javier Auyero lo llama sufrimiento ambiental.

Y los niños son los más permeables al ataque. En bajos niveles, reduce el coeficiente intelectual y la capacidad de atención, genera problemas de aprendizaje y de comportamiento, acorta la vista y reduce la audición. En altos niveles, daña el cerebro, el hígado y el sistema neurológico. Auyero describió el sufrimiento ambiental sobre el esfuerzo titánico de los chicos que no alcanzarían jamás -en sueños ni en calidad de futuro- a sus pares radicados en otra zona. En un camino tortuoso, que les llenaron fatalmente de espinas.

Para Javier Auyero «Los pobres no respiran el mismo aire, no toman la misma agua, ni juegan en la misma tierra que los otros. Sus vidas no transcurren en un espacio indiferenciado sino en un ambiente, en un terreno usualmente contaminado que tiene consecuencias graves para su salud presente y para sus capacidades futuras».





El fuego para limpiar

La impericia del gobierno municipal, que sigue sin dar respuesta concreta y final a la situación de la contaminación, en los últimos días le sumo los efectos adversos de la quema deliberada o espontánea en el basural.

«Evidentemente alguien quema, porque en estas condiciones es muy difícil que un incendio se genere solo» manifestó el director de inspectoría, Walter Racca desde su experiencia como miembro activo del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Morteros en relación al incendio en el basural municipal.

«Deslindar responsabilidades y ver qué ocurrió en realidad», señaló el Secretario de Ambiente, Ricardo Ludueña al anunciar que están buscando elementos para realizar una presentación judicial, como si no tuviese responsabilidad funcional para realizar el seguimiento administrativo para conocer quien permitió que el hecho ocurra, con la seguridad de que la mano de la justicia será solo parte del relato que se evaporara hasta el próximo fosforo para eliminar el olor a podrido.

El predio del basural está cercado, cuenta con guardia y un grupo de gente trabaja en el lugar juntando los elementos que pueden ser comercializados, sin embargo nadie sabe lo que pasa en su interior, mientras los Bomberos Voluntarios son los únicos que se hacen cargo durante largas horas para controlar el fuego a los fines de disminuir los serios riesgos para la salud y afecte a la calidad del medio ambiente lo menos posible.





Una política de antaño

Hace varias semanas que el basural viene quemado basura y contaminando a la ciudad

Se sabe que es mucho más común de lo que se cree que se queman los residuos para reducir su volumen, sin tener en cuenta que el humo con gran cantidad de sustancias químicas dañinas para el hombre y contaminantes para el ambiente. Así tenemos, entre otras, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, material particulado, metales pesados, dioxinas y furanos, y el dióxido de carbono que entre otras cosas además de provocar ardor de ojos e irritación de las vías respiratorias en el mediano y el largo plazo, puede producir enfisema pulmonar, cáncer, disrupción endocrina, espina bífida, malformaciones y alteraciones neuro conductuales.

La combustión a altas temperaturas libera metales tóxicos en forma de partículas muy pequeñas o gases que se trasladan a través del aire aumentando el riesgo de inhalación para quienes están en el basural, pero el mismo según las corrientes de aire pueden cubrir la ciudad, pero además la combustión incompleta se dispersa en el aire, agua y suelo, se bioacumulan siendo selectivamente filtradas del medio ambiente por los tejidos de los seres vivos, aseguran especialistas en la materia.

Estamos frente a una fuerte violación a los Derechos Humanos que nos afecta a todos los vecinos, donde los actores directos que intervienen en la gestión de los residuos, más allá del relato del vertedero regional sostenido desde hace casi dos una décadas, no accionan de manera integral para una solución definitiva, los representantes del pueblo siguen atornillados a sus bancas mirando para otro lado, la justicia de Morteros cuando debe atender temas que afecte al poder político es sorda, muda y ciega.

En todos los sectores el reclamo es unánime

Ante este panorama es necesario tomar conciencia aportando cada uno desde su lugar, no sólo para que asuman la responsabilidad de canalizar los residuos por los mecanismos legales a través de organismos como organismos de Derechos Humanos, Defensor del Pueblo, Policía Ambiental entre otros, sino también como ciudadanos tomar conciencia de que este sistema de mini basurales, quema de acumulación de residuos sólo acarrea problemas ambientales y sanitarios que perjudican tanto a las generaciones actuales como a las venideras.





Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.