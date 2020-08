/ / ¿Qué es estar fuera de la ley?

Para responder a este interrogante es necesario hacer una referencia a su antónimo, es decir "estar dentro de la ley", actuar conforme a derecho, cumplir con los preceptos constitucionales. Sabido es que si se actúa conforme a los preceptos nada ni nadie tiene algo que reprochar.

Los preceptos son convenciones de conducta, reglas de conductas a las que nos ceñimos para vivir en determinada sociedad, por ejemplo la sociedad argentina; en la que "estaremos dentro de la ley" sí o sí ajustándonos a las previsiones de la Constitución Nacional y las Leyes dictadas en su consecuencia. Puesto esto en claro, ahora corresponde aclarar que las normas penales no emplean la palabra "prohibido" en ninguna directiva. Están expresadas en positivo, "el que realizare determinada conducta (lo que se llama el tipo penal), sufrirá una pena de", . Podemos afirmar que en este caso, el que actuare conforme a la ley, está ejecutando lo prohibido y su conducta será sancionada. Así, podemos continuar precisando el momento que concluye o agota un hecho delictivo. El hurto y el robo, cuando ocurre el desapoderamiento a la víctima. En el primero (invito domine) sencillamente lo tomo y me voy, y en el segundo considerando el autor que es suficiente la fuerza o violencia ejercida sobre la víctima, porque ya no ofrece resistencia, para retirarse con la res furtiva. Ese espacio de tiempo es generalmente corto, minutos. Pero existen otros hechos delictivos que no se agotan en corto tiempo, rápidamente, sino que permanecen en el tiempo, permanecen en la actividad delictual porque necesita de otro hecho para cesar. Sea porque la ley lo determina, en el caso del hurto o robo, cuando el Funcionario Judicial, cumpliendo con la ley, ordena el secuestro de la cosa objeto del delito para su posterior restitución al desapoderado; o porque lo determina la ley, en el caso de una usurpación, continuará en delito hasta tanto el Funcionario Judicial en conocimiento, cumpliendo con la ley, ordena el desalojo del usurpador y entrega de la posesión al titular de dominio desapoderado. Hay otros hechos que, a semejanza del último ejemplo citado, hay una continua y constante permanencia delictual, el caso del "Art. 253 del C.P. - Será reprimido con multa de pesos setecientos a pesos doce mil quinientos e inhabilitación especial de seis meses a dos años, el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los requisitos legales. En la misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para el que no tenga los requisitos legales".

Porqué digo: "continua y constante permanencia delictual", porque tenemos pruebas suficientes en los actos de gobierno en los años 2016/2019.

El principio del ejercicio de la acción penal en el caso del art. 254 es pública. Aquí también la ley instruye a un Funcionario Judicial a que realice lo necesario para hacer cesar la actividad delictual e impedir consecuencias ulteriores. Se trata nada más y nada menos que un delito de acción pública perseguible de oficio, además es cometido en perjuicio de la administración pública. No vi a los guardianes de la legalidad hacer gala de ejercicio de su función: https://www.politicargentina.com/notas/201512/10802-designaron-a-un-ciudadano-estadounidense-en-la-secretaria-de-legal-y-tecnica.html

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/60458/norma.htm





Veamos que establece la: CONSTITUCION NACIONAL ARGENTINA LEY Nº 24430 PODER LEGISLATIVO NACIONALCONSTITUCION NACIONAL ARGENTINA. CAPITULO TERCERO Atribuciones del Poder Ejecutivo Artículo 99.- El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: 1. Es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país. 4. Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto. Nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos.

---- Artículo 114. El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley. Serán sus atribuciones: 1. Seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores. 2. Emitir propuestas en ternas vinculantes, para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores. 3. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia. 4. Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados. 5. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la suspensión, y formular la acusación correspondiente. 6. Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia.

Ahora sabemos que para la designación de magistrado (juez) es necesario cumplir requisitos formales y legales para resguardar el eficiente desempeño de los cargos frente al riesgo que involucra para la administración pública la falta de idoneidad.

Cabe preguntarse si las previsiones del art. 253 del C.P. incluye a los magistrados. Entiendo que, en primer lugar, debemos conocer que es un "cargo público". Éste concepto lo precisa la Ley 25.164 cuando establece que, se entiende por función pública toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del Estado o sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. Si el Poder Judicial es un poder del estado y esa actividad es en nombre del Estado, no hay duda ni posibilidad de excluir a los magistrados de dicho régimen legal.

La respuesta al interrogante "Qué es estar fuera de la ley? surge inmediatamente: "Art. 253 del C.P. - Será reprimido con multa de pesos setecientos a pesos doce mil quinientos e inhabilitación especial de seis meses a dos años, el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los requisitos legales. En la misma pena incurrira el que aceptare un cargo para el que no tenga los requisitos legales"

Artículo 36. Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias, los que responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles. Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo. Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función.

Por Eladio Fernández