Los tres casos de reinfección por coronavirus, los primeros descritos en el mundo, abren un abanico de incógnitas por resolver ya que, no solo son algo excepcional entre 24 millones de contagios en el planeta, sino que aún no confirman que en pocos meses se pueda perder la inmunidad frente al virus. Así lo se­ña­lan dis­tin­tos ex­per­tos con­sul­ta­dos, que ade­más ha­blan de la gran he­te­ro­ge­nei­dad de la res­pues­ta in­mu­ni­ta­ria en los in­di­vi­duos y coin­ci­den en que esta nue­va in­for­ma­ción so­bre la rein­fec­ción no tie­ne im­pli­ca­cio­nes en las va­cu­nas en in­ves­ti­ga­ción.Los tres ca­sos de rein­fec­ción por co­ro­na­vi­rus des­cri­tos en Hong Kong, Ho­lan­da y Bél­gi­ca pue­den ser "la ex­cep­ción que con­fir­me la re­gla" en una pan­de­mia de es­tas di­men­sio­nes y, por aho­ra, no de­mues­tran que se haya per­di­do la in­mu­ni­dad, se­gún la doc­to­ra Car­men Cá­ma­ra, se­cre­ta­ria de la So­cie­dad Es­pa­ño­la de In­mu­no­lo­gía (SEI).Se tra­ta de los tres pri­me­ros ca­sos de­tec­ta­dos de per­so­nas que, tras ser in­fec­ta­das por el SARS-CoV-2, ha­brían vuel­to a dar po­si­ti­vo po­cos me­ses des­pués pero a una cepa di­fe­ren­te del vi­rus, por lo que se con­si­de­ra rein­fec­ción y no re­caí­da."Por aho­ra se tra­ta de algo anec­dó­ti­co y es­pe­ra­ble, la co­mu­ni­dad cien­tí­fi­ca es­ta­ba pen­dien­te de es­tos ca­sos y se­gu­ro que ha­brá más, pero creo que se­rán po­cos en re­la­ción con los mi­llo­nes de con­ta­gios en el mun­do", ase­gu­ra la tam­bién es­pe­cia­lis­ta del Ser­vi­cio de In­mu­no­lo­gía del Hos­pi­tal Uni­ver­si­ta­rio La Paz de Ma­drid.Son los pri­me­ros ca­sos do­cu­men­ta­dos aun­que solo uno de ellos se ha pu­bli­ca­do en una re­vis­ta cien­tí­fi­ca, por lo que no hay cer­te­zas so­bre si en to­dos los ca­sos han per­di­do los an­ti­cuer­pos neu­tra­li­zan­tes; la in­mu­ni­dad ce­lu­lar de los lin­fo­ci­tos T; o el in­ter­fe­rón pre­sen­te en la in­mu­ni­dad in­na­ta, las dis­tin­tas lí­neas de de­fen­sa del sis­te­ma in­mu­no­ló­gi­co.El caso de Hong Kong es el de un hom­bre de 33 años asin­to­má­ti­co, el de Bél­gi­ca el de una mu­jer con sín­to­mas le­ves que no ha re­que­ri­do hos­pi­ta­li­za­ción, mien­tras que el de Ho­lan­da es un an­ciano con el sis­te­ma in­mu­ne de­te­rio­ra­do y del que no se ha in­for­ma­do acer­ca de sus sín­to­mas."Al me­nos en los ca­sos de Hong Kong y Bél­gi­ca se ve que no han desa­rro­lla­do en­fer­me­dad. Hay que dis­tin­guir en­tre rein­fec­ción y nue­va en­fer­me­dad”, pre­ci­sa Cá­ma­ra.Se­gún la in­mu­nó­lo­ga, es po­si­ble que una per­so­na se vuel­va a con­ta­giar con el co­ro­na­vi­rus, que dé po­si­ti­vo pero no desa­rro­lle la en­fer­me­dad, aun­que pue­da con­ta­giar; si no la desa­rro­lla “pue­de ser por­que el sis­te­ma in­mu­ne ha fun­cio­na­do, se si­gue acor­dan­do del vi­rus aun­que sea una cepa di­fe­ren­te”, pun­tua­li­za.De mo­men­to, es­tas rein­fec­cio­nes no de­mues­tran que la in­men­sa ma­yo­ría haya per­di­do la in­mu­ni­dad casi ocho me­ses des­pués de ha­ber­se no­ti­fi­ca­do los pri­me­ros ca­sos de CO­VID-19 en Chi­na: “No sa­be­mos lo que va a du­rar la in­mu­ni­dad, cree­mos que una ma­yo­ría aplas­tan­te de los con­ta­gia­dos la si­gue con­ser­van­do”, sub­ra­ya.La vi­ró­lo­ga del Cen­tro Na­cio­nal de Bio­tec­no­lo­gía (CNB-CSIC) de Es­pa­ña, Isa­bel Sola, una de las in­ves­ti­ga­do­ras es­pa­ño­las in­mer­sas en el desa­rro­llo de una va­cu­na con­tra el co­ro­na­vi­rus, coin­ci­de con Cá­ma­ra en que es un nú­me­ro de ca­sos to­da­vía muy li­mi­ta­do para lle­gar a con­clu­sio­nes ge­ne­ra­les. Ade­más, es ne­ce­sa­rio co­no­cer los de­ta­lles de cada uno de ellos para con­cluir algo con cri­te­rio cien­tí­fi­co.El caso de Hong Kong se pu­bli­có el pa­sa­do mar­tes en la re­vis­ta Cli­ni­cal In­fec­tious Di­sea­ses, edi­ta­da por la uni­ver­si­dad bri­tá­ni­ca de Ox­ford. Se­gún los de­ta­lles, en mar­zo a esta per­so­na le diag­nos­ti­ca­ron por PCR el SARS-CoV-2 y tuvo sín­to­mas le­ves; casi 5 me­ses des­pués, al vol­ver a su ciu­dad des­de Es­pa­ña vía Reino Uni­do, vol­vió a dar po­si­ti­vo, pero ha per­ma­ne­ci­do asin­to­má­ti­co.Apa­ren­te­men­te -apun­ta Sola- pa­re­ce una rein­fec­ción, sin em­bar­go, hay al­gu­nas pre­gun­tas to­da­vía sin res­pon­der en este caso.Por ejem­plo, los cien­tí­fi­cos han vis­to que en el sue­ro que re­co­gie­ron de este pa­cien­te, 10 días des­pués de que apa­re­cie­ran los sín­to­mas en su pri­me­ra in­fec­ción, no ha­bía an­ti­cuer­pos fren­te a SARS-CoV-2, pero en la se­gun­da in­fec­ción sí han de­tec­ta­do an­ti­cuer­pos fren­te al co­ro­na­vi­rus en el sue­ro, 5 días des­pués de la PCR po­si­ti­va.A jui­cio de esta in­ves­ti­ga­do­ra, esta es una de las li­mi­ta­cio­nes del es­tu­dio, por­que “no po­de­mos sa­ber si la pri­me­ra in­fec­ción in­du­jo una res­pues­ta in­mu­ne (an­ti­cuer­pos y cé­lu­las T) o no”.“Con lo que sa­be­mos de otras in­fec­cio­nes por co­ro­na­vi­rus y por SARS-CoV-2 es po­si­ble que en la pri­me­ra in­fec­ción sí hu­bie­ra una res­pues­ta in­mu­ne que per­mi­tió en su mo­men­to la re­cu­pe­ra­ción. La res­pues­ta de an­ti­cuer­pos ha­bría de­caí­do du­ran­te es­tos me­ses, aun­que ha­bría cé­lu­las de me­mo­ria que han res­pon­di­do en la rein­fec­ción, ha­cien­do que el cur­so de esta sea más leve que la pri­me­ra vez”.Esta vez, de he­cho, ha sido asin­to­má­ti­co, re­su­me Sola, quien apun­ta que “esta es una in­ter­pre­ta­ción po­si­ble, pero no te­ne­mos toda la in­for­ma­ción de la res­pues­ta in­mu­ne del prin­ci­pio y la ac­tual como para sa­ber­lo con cer­te­za”.Es de­cir, “po­dría ser que la res­pues­ta in­mu­ne que in­du­ce SARS-CoV-2 ten­ga una du­ra­ción li­mi­ta­da en cuan­to a los ni­ve­les de an­ti­cuer­pos neu­tra­li­zan­tes (se sabe que de­caen en unos me­ses), sin em­bar­go, po­dría ha­ber una res­pues­ta ce­lu­lar -la de los lin­fo­ci­tos T- que no evi­ta com­ple­ta­men­te la in­fec­ción, pero la hace más leve”.En este sen­ti­do, el bio­quí­mi­co de la Uni­ver­si­dad Com­plu­ten­se de Ma­drid José Ma­nuel Bau­tis­ta in­di­ca que es­tos ca­sos po­drían po­ner de ma­ni­fies­to que la in­mu­ni­dad de me­mo­ria no es es­te­ri­li­zan­te, es de­cir, que no eli­mi­na al vi­rus, al me­nos en to­dos los in­di­vi­duos, y que po­si­ble­men­te las va­cu­nas ne­ce­si­ten do­sis de re­cuer­do a me­dio pla­zo.No obs­tan­te, Bau­tis­ta coin­ci­de con Sola y Cá­ma­ra en que los ca­sos no son de mo­men­to fre­cuen­tes, pero sí que ahon­dan en “la gran he­te­ro­ge­nei­dad” de la res­pues­ta in­mu­ni­ta­ria en los in­di­vi­duos, cues­tión que ya se ha­bía ob­ser­va­do en la ca­suís­ti­ca clí­ni­ca.“Lo más com­ple­jo de la in­mu­ni­dad está sien­do en­ten­der el víncu­lo en­tre res­pues­ta hu­mo­ral de in­mu­no­glo­bu­li­nas -an­ti­cuer­pos- y la res­pues­ta de lin­fo­ci­tos T, y a su vez su re­la­ción con la res­pues­ta in­fla­ma­to­ria gra­ve”, re­su­me este in­ves­ti­ga­dor, para quien tam­bién que­da mu­cho por com­pren­der de los me­ca­nis­mos de me­mo­ria in­mu­ni­ta­ria fren­te al vi­rus.Esta ca­ren­cia es de­bi­da al cor­to pe­río­do que lle­va­mos de epi­de­mia que no per­mi­te te­ner aná­li­sis re­tros­pec­ti­vos más allá de seis me­ses.En cuan­to a las va­cu­nas, Sola afir­ma que esta es una in­for­ma­ción in­tere­san­te, des­de lue­go, que ha­brá que te­ner muy pre­sen­te. Sin em­bar­go, no es tras­la­da­ble di­rec­ta­men­te a las va­cu­nas que se es­tán in­ves­ti­gan­do.“La ob­ser­va­ción de que la res­pues­ta in­mu­ne es tran­si­to­ria co­rres­pon­de a una in­fec­ción na­tu­ral en la que el vi­rus des­plie­ga, por una par­te, to­das los an­tí­ge­nos que in­du­cen la res­pues­ta in­mu­ne, pero por otra sa­be­mos que tie­ne ele­men­tos para con­tra­rres­tar y li­mi­tar esa res­pues­ta in­mu­ne”.En las va­cu­nas, sin em­bar­go, úni­ca­men­te se in­clu­yen las pro­teí­nas que in­mu­ni­zan, “por lo que po­dría­mos es­pe­rar una res­pues­ta pro­tec­to­ra más du­ra­de­ra”, acla­ra esta in­ves­ti­ga­do­ra del CNB.En opi­nión de Car­men Cá­ma­ra, es­tos tres ca­sos de rein­fec­ción no van a cam­biar el cur­so de las va­cu­nas en desa­rro­llo por­que tam­po­co se­rán va­cu­nas que nos pro­por­cio­nen in­mu­ni­dad per­ma­nen­te sino a cor­to pla­zo, como las de la gri­pe.En cual­quier caso, esta es­pe­cia­lis­ta re­cuer­da que la in­mu­ni­dad que ge­ne­ra una en­fer­me­dad siem­pre es más po­ten­te que la que pro­por­cio­na una va­cu­na.#PA. 