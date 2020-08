/ / / Suardi: Realizaron acto en homenaje a José de San Martín

El acto protocolar en conmemoración del Fallecimiento del Gral. José de San Martín realizó en la Plaza nombrada en su honor con la presencia de autoridades locales.

El acto inicio con el izado de la bandera a cargo del intendente Hugo Boscarol y del presidente del Concejo Deliberante Gustavo Sella para luego entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino y depositar una ofrenda floral al pie del monumento al Libertador

«Partimos de la convicción de que no solo es nuestro deber cívico recordar a nuestros proceres, sino también es nuestra responsabilidad moral reafirmar los valores y principios que proclamaron y defendieron para que nos sigan sirviendo de guía en nuestras acciones presentes y futuras. Ese debe ser nuestro verdadero homenaje» comenzó expresando el presidente del Concejo Deliberante Gustavo Sella

Más adelante destacó que nos enseñó que no es posible encarar un proyecto común sin unidad ciudadana, la cual es una condición necesaria para superar cualquier desafío para alcanzar los sueños más anhelados para el éxito de toda gran alianza

Al hacer referencia a los tiempos actuales señaló que situaciones difíciles como la que estamos enfrentando ante un enemigo invisible, pero «como lo ha demostrado cada suardense, estamos peleando juntos, unidos, en alianza y por eso avanzamos. Podemos decir con orgullo que esta ciudad el enemigo encontró un rival sin endebles, nos queda todavía tiempo de batalla, por lo que pido, nos bajemos los brazos, seamos responsables».

Por su parte el intendente Hugo Boscarol comenzó haciendo un recorrido histórico de la carrera militar de José de San Martín, para luego hacer un repaso de las batallas encabezadas para la liberación del sometimiento español.

Fue un hombre que puso su vida al servicio de la patria, una patria que en su vejez lo olvidó. En nuestro presente no olvidemos su lucha, que no haya sido en vano, que cada dia como argentino podamos rendir honor a este hombre que con la honestidad como bandera, vencio la crueldad del clima de los Andes para dar libertad, el valor más preciado, porque como mél dijo, seamos libres que lo demás no importa nada

En el final dieron lectura al pensamiento y entendimiento de las alumnas y alumnos de las escuelas de Suardi de lo que fue San Martin





