/ / / Aislaron unas cincuenta personas en Suardi por primer caso de coronavirus

Unas cincuenta personas fueron aisladas al confirmarse el primer caso de coronavirus en Suardi

La información fue brindada por el director del Hospital “Dr. Giménez”, Dr. Nicolás Zulli a nuestra corresponsalía. La paciente una joven mujer se encuentra desde el día lunes aislada al perder el olfato y sentir falta de gusto, realizándose ese mismo día el hisopado que arrojó resultado positivo

A partir de la confirmación el equipo de salud del municipio y del Samco comenzó a trabajar en la ubicación de los contactos estrechos aislando alrededor de unas 50 personas

“Le podría haber tocado a cualquiera, pero bueno me tuvo que tocar a mí. Lo único que pido que se cuiden, no sé cómo me contagie, se está buscando la curva quien puede haber sido, sobre todo por los chicos y la gente más grande, porque la verdad que el virus está en Suardi, yo fui la primera que tuve síntomas o que me anime a llamar al hospital porque no me sentía bien a lo mejor alguien no se está animando. Nos vemos en quince días” expresó la paciente a través de un mensaje que se viralizó

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.