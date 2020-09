/ / / Al contratar el seguro obligatorio se puede adicionar cobertura al auto propio por robo, incendio y accidente

Adrian Comba responsable de Organización Pussetto Seguros

Un porcentaje importante de vehículos circula sin el seguro obligatorio de acuerdo a lo que se observa cuando ocurren siniestros de tránsito en la vía pública que sigue manteniendo los números de siniestralidad en términos generales. Todas las líneas de seguros para automotores en todos los casos cuentan con la cobertura de responsabilidad civil obligatoria.«Se cuenta con una gama bastante amplia de coberturas para automotores, donde básicamente todas, tienen una cobertura de responsabilidad civil por daños ocasionados a terceros, en la cual se protege al asegurado ante un eventual reclamo como consecuencia de un accidente de tránsito, si es responsable de los daños ocasionados» comenzó explicando, Adrián Comba, responsable de «Organización Pussetto» de la ciudad de Morteros, quienes brindan seguros para cada circunstancias junto al grupo asegurador «La Segunda»

Prosiguió explicando Comba que además de la cobertura básica obligatoria, cada asegurado puede tomar para cubrir su vehículo los distintos adicionales que «tiene que ver con tres riesgos a lo que puede estar expuesto un vehículo como lo son el robo, el incendio y el daño por accidente, las que se pueden tomar con cobertura total o total y parcial, dependiendo siempre de las características y el valor de la unidad. También hay adicionales que incluyen el daño por granizo, rotura de cristales entre otros adicionales que pueden ser elegidos»

En relación a los límites por los daños ocasionados, en lo que tiene que ver con las coberturas por responsabilidad civil, los montos y alcances es establecido por la Superintendencia Intendencia de Seguros de la Nación comentó el productor de seguros Adrián Comba, mientras que «en el caso de las coberturas que uno toma para el vehículo son hasta el monto asegurado y dependiendo de si es por daños totales o totales y parciales, pudiendo tener algún tipo de franquicia a cargo del asegurado».

Sintetizó que toda póliza de seguro automotor tiene como espíritu una cobertura básica de responsabilidad civil, que es el seguro obligatorio para circular y a partir de ahí cada asegurado resuelve la cobertura que quiere adicionar para su auto.





Circulación sin cobertura

Al consultarle acerca del porcentaje de vehículos que circulan por la ciudad de Morteros sin el seguro obligatorio, Rubén Comba dijo que no cuentan con estadísticas en que puedan cuantificar «seguramente deben existir, pero por lo cotidiano por nuestra actividad, vemos que en los últimos tiempos existe más conciencia que antes, pero no deja de sorprender las circunstancias que uno se encuentra con que hay gente que circula sin cobertura. Esto sigue siendo relativamente alta para la exposición que existe en la vía publica en la que creció sustancialmente el parque automotor hay un porcentaje importante que circula sin cobertura de seguro».

Por otra parte al considerar que los controles colaboran para reducir la estadística de la siniestralidad, los mismos siempre están orientados a la verificación de elementos y medidas necesarias para circular, «mientras que la siniestralidad se produce por un sin número de motivos y no existe una baja significativa en la siniestralidad, los números se sostienen y en algún caso se incrementan, existe una mayor circulación de vehículos con una infraestructura vial diseñada muchos años atrás».

Motos sin seguros

Tras comentar que la cantidad de motos aseguradas en relación a la cantidad que conforman el parque en circulación es bajo, el responsable de «Organización Pussetto», considero que esto puede llegar a sustentarse que «no existe una identificación con que la moto debe tener seguro y en realidad al igual que cualquier otro vehículo tiene la obligación de contar con seguro de responsabilidad civil», acotando que una cobertura básica tiene un costo mensual desde los 200 pesos dependiendo de la cilindradas.





Registro habilitante

En el caso de los menores de 18 años a los que se le otorga en la Municipalidad de Morteros licencia para conducir para contar con cobertura encontrarse dentro del área que los habilita para conducir y hasta las cilindradas establecidas.

«A los efectos de la cobertura de la póliza de seguros es indispensable que la persona que este conduciendo el vehículo al momento de un siniestro tenga el registro que lo habilita a conducir ese vehículo de acuerdo a la categoría» enfatizó Adrián Comba quien al mismo tiempo puntualizó que esto no solo está establecido para los conductores de motos, sino que para todo tipo de vehículos con los que cada uno circula en el ámbito de un pueblo o por las distintas rutas y caminos e incluso para todo lo que tiene que ver con la maquinaria agrícola.

«En la actualidad existen diferentes tipos de registros para conducir que habilitan de acuerdo al vehículo que se va a conducir, entonces es indispensable que la persona que conduce un vehículo determinado tenga el carnet que requiere ese tipo de vehículo, no es lo mismo un tractor que un camión, que un auto de uso particular o una moto, cada uno tiene su respectivo registro de conducir, si no cuenta con el mismo es uno de los motivos por la que se pierde la cobertura del seguro»





