/ / Banda facturas truchas: La desbaratada banda delictiva utilizaba a los pobres para robar

Hipócrita avaricia Muchas de las personas involucradas en la causa se enteraron al no poder acceder al Ingreso Familiar de Emergencia por aparecer como propietario de una empresa. En ese momento no solo se dieron con que no podían cobrar el IFE, sino que también estaban siendo investigados por Afip por emitir facturas que no eran válidas. Un hombre que se dedica a la realización de changas, narró que a mediados del año pasado, un contador le dijo que tenía que firmar unos formularios para cobrar 10 mil pesos por mes durante cinco meses, a lo que sin saber lo que realmente estaba firmando, accedió recibiendo de parte del contador el beneficio prometido. Esta modalidad de utilización de personas con escasos conocimientos y necesidades económicas para la conformación de empresas fantasmas era utilizada por la banda para la adulteración de facturas. «Estas personas están imputadas, pero no detenidas, algunos no tienen trabajo y los engañaron con el pago de un dinero mensual que rondaría los diez mil pesos», indicaron fuentes cercanas a la causa. La maniobra, según informó la fuente, lo inscribían en Afip, «diciéndoles que al firmar la documentación para la inscripción de una empresa o un comercio, recibirían un determinado monto mensual que hasta el año pasado era de unos 10 mil pesos mensuales por el termino de tres a cinco meses. Con todo esa documentación que de manera engañosa hacían firmar conformaban las unidades fantasmas para la facturación que era vendida por integrantes de la banda a una importante cantidad de evasores». «Al cabo de un tiempo esa inscripción era dada de baja, quedando para la persona desocupada o indigente, al igual que para los presta firma una abultada deuda ante la Afip, además del complicado antecedente ante el organismo que los dejo a muchos de ellos como consecuencia de estas maniobras sin posibilidad de acceder a los beneficios otorgados por el Estado por la pandemia de Covid-19 por aparecer como empresarios, como así tampoco la organización que los utilizó para delinquir cubrió las necesidades mininas de estas personas, demostrando la hipocresía y perversidad con que actuaron por la gran avaricia. «En la actualidad hay personas que fueron utilizadas que no fueron detenidas, pero se encuentran imputadas por lo que necesitaran de un abogado que los defienda, además del costo que significa moverse».