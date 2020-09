/ / / Centro Empleados de Comercio de Morteros celebra 75 años de vida institucional y 25 años de la farmacia sindical

El Centro de Empleados de Comercio de Morteros cumplió 75 años de vida y tiene la intención de celebrar ese importante acontecimiento el próximo lunes 28 de septiembre al conmemorar el día del empleado de comercio.La entidad se constituye el 15 de mayo de 1945 como consecuencia de la promoción que un grupo de trabajadores habían desarrollado con anterioridad como venía ocurriendo en distintos lugares del país con el objetivo de: «…prestar socorro a los miembros que se enfermasen o quedasen imposibilitados para el trabajo, conseguir que los operarios sean siempre remunerados, de modo que se les garantice su existencia…»

Ese mismo día además de la aprobación de los estatutos se conforma la primera comisión directiva encabezada por Francisco Wagner y vicepresidente Marcelo Cerutti, Secretario General Carlos Bonetto, Secretario de Actas, Roberto Larrosa, pero ante la imposibilidad de ocupar el cargo, ofició en el cargo, Oreste Lorenzatti, tesorero Francisco Schiapparelli y pro-tesorero, Humberto Miglioli contando con la colaboración en la formación del delegado del de Centro Empleados de Comercio de San Francisco, Constantino Esper.

La entidad gremial se adhirió a la Confederación General de Empleados del país y a través de la misma adhirió a la política social de la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación a cargo del entonces Coronel Juan Domingo Perón.

En cumplimiento de sus disposiciones estatutarias, se define este Centro, como «un organismo que debe cumplir con una amplia función social y no como simple entidad para recreo entretenimiento de sus adherentes». Puntualiza también, con especial énfasis, que las clases trabajadoras deben encontrar en las fuentes del comercio y de la producción, lo necesario para solventar sus imperiosas necesidades, sin tener que recurrir a la mercantilización de sus derechos cívicos y de su libertad ideológica.

El accionar de este Centro, apunta inicialmente, a lograr la afiliación de los empleados, a quienes incita a cumplir con sus obligaciones pero sin prestarse a maniobras violatorias de las leyes vigentes; y en segundo lugar, se dirige a los empleadores a quienes sugiere no incurrir en infracciones, que además significarían un desprestigio para la ética del comerciante.

Infracciones contra la Ley de jubilaciones, casas que no inscriben empleados, indemnizaciones y vacaciones que no se pagan, horas extras que no se abonan, horario de cierre que no se respeta, son los primeros temas por los que deben luchar para combatir el incumplimiento de derechos laborales.

En enero de 1956 el Interventor Regional Alfredo Brumozzo, designa a Alberto Devalli como interventor de la entidad morterense, quien lleva adelante su gestión con una comisión asesora, hasta octubre de ese año en que es electo Secretario General Jorge Verzino, época en que compran un terreno sobre calle Italia para la construcción de un salón e implementan la asistencia médico-social para los afiliados, con descuentos especiales en Farmacia y Análisis Clínicos.

En 1960 se incorporan los trabajadores de Brinkmann y La Paquita y unos años despues se adhieren al Instituto Médico Mercantil Argentino.

El 27 de septiembre de 1975, al festejarse el Día del Empleado de Comercio inauguran el camping para actividades deportivas y esparcimiento de sus asociados, sobre ruta provincial N° 1 al norte de la ciudad.

La compra del terreno donde se encuentra la actual sede sobre Avda El Libertador concretan en 1983 y en 1985 venden el salón donde funcionaban hasta ese momento. El 14 de abril de 1986 inauguran la planta baja de la sede y en septiembre del año siguiente queda habilitada la planta alta.

El 4 de abril de 1995, después de sortear numerosos inconvenientes abren la farmacia sindical, la que cumple este año 25 años.

