Organizaciones civiles lanzaron un mapeo colectivo para visibilizar las zonas donde no hay Internet, servicio declarado «público esencial» por el Gobierno. Ingresando a https://ee.humanitarianresponse.info/x/G9Fog9kk se accede al formulario para informar la zona donde no se cuenta con conexión a Internet o el servicio es deficitarioEl decreto que declaró «servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia» a la telefonía celular, Internet y otras Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) puso en el centro del debate el acceso de los sectores populares a lo que la ONU ya declaró como un derecho humano en julio de 2016.

El presidente Alberto Fernández se refirió al tema para justificar su decisión: «Lo que más me decidió fue una charla que tuvimos con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde me explicaba que había 6.000 chicos que tenían que volver a estudiar a las escuelas, porque la conectividad de Internet les llegaba mal», como siempre Dios está en todas partes, pero atiende las necesidades de porteños, cuando en la zona rural los chicos tienen dificultades mayores de conectividad.

La explicación del Presidente puso el dedo en la llaga como es la falta de la conexión necesaria para que les pibes y pibas puedan estudiar desde sus casas. Además debería Estado proveer las computadoras.

En ese marco, un conjunto de organizaciones sociales y ONGs vinculadas a la problemática lanzaron una plataforma que permite visibilizar en tiempo real el déficit de las conexiones a Internet en todo el país y del resto del continente.

La plataforma se llama «Acá no hay Internet» y fue impulsada por las organizaciones Wingu, Red comunidades ruraes, Techo, Diversidad Rural y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij). «La plataforma es un primer paso para evidenciar el problema del acceso a Internet en América Latina e incidir en acciones que garanticen que más personas cuenten con este derecho.

Ante la pandemia de COVID-19 y las medidas de aislamiento social obligatorio, se dispuso que la escolaridad y la mayoría de los trámites continúen por vías virtuales. Estas medidas pusieron en evidencia la situación de desigualdad que atraviesan las comunidades rurales y asentamientos informales en lo que se refiere al acceso a Internet sumamente deficitario», explicaron desde Acij sobre la iniciativa.

Los primeros datos del mapeo colectivo (que puede completarse en www.acanohayinternet.org) describen el panorama que las organizaciones populares y los sindicatos docentes vienen denunciando hace meses, «Contar con conexión a Internet resulta una precondición para poder acceder a otros derechos, como a la educación, a la salud, a realizar trámites y reclamos, a la información, a la cultura e incluso a vincularse con otras personas», resaltaron desde Acij.

Cuando se empezó a originar la desigualdad en los barrios populares «La Garganta Poderosa» lanzó la campaña #contagiáconectividad, que apuntó a la solidaridad de artistas y dirigentes para visibilizar la situación.

Al ser visibilizada la situación de la infancia en los barrios populares declarados como villas, (contando la ciudad de Morteros con un asentamiento declarado por el actual gobierno municipal) entre ellas la falta de conectividad, al ser judicializada la situación, la Secretaría de Innovación Pública y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom – encargado de reglamentar el decreto del Presidente) entregaron unas 18 mil tarjetas para Internet en dos áreas de la ciudad de Buenos Aires, lo que significa que para conseguir respuestas, además de gestiones, es necesario movilizarse, por lo que es importante que cada uno de los habitantes de cada lugar de toda la geografía nacional que tenga dificultades de conectividad no dude en ingresar a la referida web que no solicita ningún dato personal, sino que solo se debe brindar la ubicación del lugar donde no hay conexión, a la cantidad de personas que afecta, incidencia sobre acceso a educación; salud; información; trámites administrativos; justicia (denuncias, seguimiento a trámites legales, etc) a los fines de contar con información para que la acción conjunta en el tiempo brinde la misma posibilidad a quienes viven en el campo, en las pequeñas comunidades que a quienes viven en los grandes centros poblados.

