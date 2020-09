/ / / Colonia Bicha mi pequeño gran paraiso

Italo Bolatti es el segundo habitante nacido en Colonia Bicha que obtuvo un título universitario, la primera profesional fue su prima Felicita Bolatti, egresada como farmacéutica en la Universidad Nacional de Córdoba.La familia Bolatti comienza a desarrollar su actividad en Colonia Bicha en 1918 con la compra de un campo y en 1921 inauguran un negocio de Ramos Generales, tras haber llegado a la Argentina en 1880, radicándose primero en Felicia, trasladándose en 1901 a Ramona. El matrimonio Bartolome Bolatti y Felicita Salvagiotti tienen 2 hijas mujeres y 10 hijos varones entre ellos Gabriel quien contrae matrimonio con Anita Paccioretti en 1928, de cuya unión el 12 de septiembre de 1929 nace Italo Bolatti, el segundo profesional de Colonia Bicha, quien dejó de existir a los 90 años el 30 de julio de este año.

En 1935 con cinco años ingreso a la Escuela Nacional N° 82, hoy Escuela N° 6082 «General Martín Miguel de Güemes», cursando en la misma hasta cuarto grado. «En esa época la escuela de Colonia Bicha tenía hasta cuarto grado. Nuestra escuela se componía, por un solo maestro, y una sola aula para todos. Eso era nuestra querida Escuela. Tuvimos el privilegio de tener un gran maestro, el Sr. (José Antonio) Giuliani, severo, pero muy bueno en todo sentido. Siempre lo respeté y admiré por su corrección y amabilidad. Con él compartí los primeros años de enseñanza escolar. Nos supo transmitir valores y principios correctos, para ser buenas personas en lo que hagamos. Que nos superáramos en la vida, que nada venía de arriba. Que seamos personas honestas, y todo lo hagamos con empeño, con esfuerzo, como lo habían hecho nuestros abuelos, que dejaron sus tierras de origen, por venir a labrar un nuevo futuro para ellos y sus familias», contó a mediados de 2019 Italo Bolatti.

El ciclo primario lo concluye en el Colegio San José de los Hermanos Maristas en la ciudad de Rafaela como pupilo, donde además curso hasta tercer año del bachillerato. El ciclo secundario lo concluye en 1946 en el Colegio Salesiano San José en la ciudad de Esperanza

«Qué lejos me daba la impresión parecía que quedaba mi querido pueblo, Bicha, de Rafaela. Recuerdo que siempre iba llorando, me costaba separarme de mis padres y hermanas, para estar pupilo en un colegio. Los veía muy pocas veces al año, los medios de transporte eran otros, y las distancias parecían enormes. No había feriados largos, ni nada parecido como en estos días. Nuevamente, otro desarraigo, para terminar el bachiller en Esperanza. Ya había pasado por tres colegios, mi escuela en Colonia Bicha, Rafaela y Esperanza, cada vez me iba alejando más en kilómetros, de mi Colonia Bicha, pero no de mi corazón ni sentimientos» narró Italo quien señala que siempre fue detrás de la meta de superación académica. «Eso querían mis padres, y me lo transmitieron a mí».

En 1947 ingreso a la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe. Seis años más tarde en 1953 presentó la tesis que le otorgó el título de Ingeniero Químico.

El título de ingeniero químico no le posibilitaba regresar en aquella época a su amada Colonia Bicha, consiguiendo un empleo en la capital del país, radicándose definitivamente en Buenos Aires. Cinco años después instalo su propia empresa química con la fabricación de insecticidas, funguicidas y fertilizantes con producciones destinadas especialmente a la zona de Cuyo. Posteriormente instalo una fábrica de cosmética que en la actualidad sigue su hijo.

Aquellos tiempos

«Como ven, poco tiempo estuve en el pueblo, en mi primera infancia, en las vacaciones, pero guardo un hermoso recuerdo. Lo poco que estuve fueron los mejores años de mi vida. Siempre Colonia Bicha tiene un significado muy especial en mis sentimientos.

Para mi Colonia Bicha, sigue siendo las 14 casitas, sin luz, sin agua, sin servicios sanitarios; sin tantas cosas, pero con muy buena gente. Al atardecer se escuchaba a nuestras madres que nos llamaban cada uno a su casa, ya era hora de dejar de jugar al fútbol, a las bolitas o alguna otra cosa que inventábamos. También nos tocaba trabajar, y ayudar en todos los quehaceres domésticos.

Recuerda que de las 14 casas que tenía el pueblo, cinco eran de Alfredo; Luis; Félix; Gabriel y Domingo Bolatti, la de su abuelo Antonio Paccioretti y su tío Francisco Paccioretti, la panadería de Filomena Albertinazzi, el bar de Pepin Albertinazzi, «donde la pareja Amado Raspo – Italo Bolatti eramos imbatibles jugando al truco», además el salón de baile, la comuna, la escuela, Lázaro Albertinazzi, la Verdulería Peretti, después fue a vivir la familia Fenoglio y Dante Alochis. Además recuerda a Luis Sola, las familias Ferrero; Boschetto; Balangero; Cravero; Saulo; Bergero; Roca; Anguilante; Daga; Asteggiano entre otras que vivian en el campo.

«Me parece que hace poco que dejé ese hermoso paraíso. Fue el mejor lugar del mundo, mi Colonia Bicha, siempre está y estará en mi corazón. Los mejores años de mi vida los pasé en Colonia Bicha, y tengo 90 años» dijo unos meses antes de partir hacia la tierra de arriba, destacando que siempre sus pensamientos estaban en su tierra natal en la que jugaba al fútbol, a las escondidas, a las cartas, las charlas en la adolescencia, sus aisladas visitas estando en la Universidad

Así mismo aconseja que «sean perseverantes en lo que se proponen. Sean buenas personas, con valores, principios y que valga la palabra que dan a otro. Nada es fácil, pero con esfuerzo y ahínco todo se puede conseguir. Cuando las hojas caen del árbol, ya no pueden volver a él, lo mismo pasa con la vida. Cada día que pasa no se recupera, así que sonríe, déjate querer. Que tengas altos ideales para tu vida. Tengan la brújula de la vida, bien orientada hacia el norte. Sean buenas personas, honestas, sinceras, sencillas, trabajadoras y lograrán lo que se proponen».

«La vida pasa demasiado rápida, por eso mis queridos, disfruten lo más que puedan, solo lo bueno y bello sirve. Cuida tus afectos, que cuando no estés, de nada sirve todo lo que económicamente hayas dejado. El cariño debe ser recíproco. Las personas fuertes, no son aquellas que vencen siempre, sino aquellas que no se rinden jamás».

«Las amistades, la familia es lo que debemos cuidar y proteger, más en los momentos actuales. Los problemas a un lado, la envidia no la tomen en cuenta. La sinceridad, un gran valor, y como duele a las personas que viven un mundo de mentiras. Sean solidarios, así como lo fueron los que nos precedieron. Dejaron todo en Italia, para venir a estas tierras desconocidas, a labrar un futuro mejor para nosotros. Y como buenos emigrantes, se agruparon y formaron Colonia Bicha».

Por otra parte puntualiza que nunca se debe olvidar el lugar de donde provenimos, «eso nos hace grandes de espíritu».

«Cada vez que visitaba Bicha tenía muchas invitaciones y no podía cumplir con todas, pero el Intendente era el primero en invitarme y no podía resistir a sus ricos asados y sobremesas, con charlas muy enriquecedoras. Gracias, muchas gracias a cada uno de los pobladores de mi Colonia Bicha. Siempre disfruto de los encuentros en mi Colonia Bicha. Mi pequeño gran Paraíso»

Fuente: Expresiones dictadas por Italo Bollati a Alicia Marta Bollati, a mediados de 2019.

