/ / / Covid-19: Aumentan los contagios en el departamento San Justo pero aseguran que no colapsa el sistema

El Hospital Iturraspe duplica la capacidad de camas al incrementarse la cantidad de casos en el departamento

El aumento de casos de Covid-19 en la región se dio en los últimos días de manera exponencial, cuando prácticamente se venía sin registro de casos y la proyección hacia delante de acuerdo a lo manifestado desde el COE es que aumentará la cantidad de casos.

Ante el panorama que se vive en el departamento San Justo en el Hospital Iturraspe de San Francisco habilitan otra área de Covid incorporando otras 34 camas previendo el aumento de casos en los próximos días a los fines de evitar que colapse el sistema. Sostienen que en la actualidad el nivel de ocupación no es elevado.

De esta manera duplican la cantidad de camas para enfermos con esta patología en función del aumento en la curva de contagios de coronavirus en las últimas semanas en toda la región que de acuerdo a la planificación de atención deriva hacia ese nosocomio. Totalizaran 68 las camas disponibles para atender esta patología de las cuales entre 10 y 15 serán camas críticas, equipadas con respiradores.

Al informar la ampliación de la capacidad de internación, el responsable del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Regional y director del nosocomio público, Valentín Vicente, aclaró que si bien esperan que la cantidad de contagios continúe, la tasa de ocupación de camas en el área Covid continúa siendo baja. Hasta el día lunes tenían siete pacientes en sala común y uno con respiración mecánica asistida.

«Son siete pacientes con los que contamos en la actualidad de 34 camas que tenemos y sobre este fin de semana vamos a habilitar otra área que ya estaba programada para cuando comiences las internaciones y vamos a poner 34 camas más al servicio de Covid», dijo al Periódico Vicente.

De las personas que se encuentran internadas en el Hospital Iturraspe, tres son de San Francisco, mientras que el resto se domicilian en distintas poblaciones de la zona, con evolución favorable informó el responsable del COE

La apertura de la cuarentena en el Amba sabíamos que iba a producir un derramamiento de casos en el interior y también el aumento de casos en el interior provincial, era cuestión de tiempo que llegara a nuestra zona.

«Seguramente va a haber casos en los próximos días, eso es así mientras la situación desde lo sanitario esté controlada y se mantenga el porcentaje de internación baja. Hay que estar tranquilos, no asustarse y mantener los cuidados correspondientes», destacó.

Luego dijo que por el momento no están programados operativos especiales tras los registros. «La misma patología nos va dando los pasos a seguir, no se prevé ningún operativo, no quiere decir que no se decida en los próximos días», cerró.





San Francisco

Promedia 6 casos diarios

En la ciudad cabecera del departamento San Justo totalizaban hasta el domingo 81 casos confirmados desde el inicio de la pandemia, de las cuales 36 personas ya se recuperaron de la enfermedad y unos 45 se mantenían activos, la mayoría de ellos con tratamiento domiciliario, con posibilidades concretas de generar contagios.

En las últimas jornadas promediaron seis casos diarios confirmados, por lo que esos guarismos proyectan hacia adelante la posibilidad de ampliación de cantidad de casos.





Freyre

Primer caso con quince aislados

El Comité de Crisis de esta población informó que un vecino domiciliado en la zona rural se encuentra internado en la ciudad de Córdoba con diagnostico positivo para covid-19.

Se activaron los protocolos correspondientes y ya fueron notificados más de quince contactos estrechos, los que se encuentran en aislamiento y solicitaron a los vecinos y vecinas profundizar los cuidados, las medidas de higiene y evitar las reuniones masivas.





Porteña

Un positivo en Córdoba

Un hombre de 60 años domiciliado en la localidad que hace unos diez días fue derivado a la ciudad de Córdoba para ser intervenido quirúrgicamente al realizar los estudios previos arrojo resultado positivo de Covid-19

Desde el Centro de Salud Municipal la Dra. Roxana Rach al confirmar el primer caso de una vecino que vive en Porteña, al sostener que hace un tiempo que está en Córdoba en tratamiento, considero que la enfermedad la contrajo estando en Córdoba, debiendo postergar la cirugía.





Brinkmann

Sin activos

En esta ciudad que tiene cuatro casos desde el inicio de la pandemia, pero con varios meses sin casos confirmados, habían aislado a varias personas a partir de que un chofer que cargo en una empresa de Brinkmann en el puesto de control de San Francisco al realizar el test rápido arrojo resultado positivo, pero se comprobó que se trataba de un falso positivo, al arrojar resultado negativo el hisopado, por lo que los once familiares directos que se encontraban preventivamente aislados fueron dados de alta.

Otro paciente que presentó síntomas compatibles con corona virus fue hisopado, debiendo aislar a su esposa y tres hijos





Altos de Chipión

Dos casos recuperados

Esta población contaban con cuatro personas aisladas que habrían tenido contacto con el primer caso confirmado en la ciudad de Suardi (ver Pag.7), pero arrojaron resultado negativo los hisopados realizados.

Desde el inicio de la pandemia tuvo dos casos positivos, uno de ellos con domicilio legal en el pueblo pero residente de Balnearia y el otro caso se trata de un hombre residente en la zona rural. Además fueron hisopadas 27 personas con resultado negativo.





Balnearia

Dos activos

En esta población desde el inicio de la pandemia tuvieron 6 casos en total, de los cuales aún siguen activos, mientras que otros 90 contactos arrojaron resultado negativo

Morteros

Sin casos hasta el momento

Se encuentran aisladas cuatro personas que mantuvieron contacto con casos positivos en Suardi, a las que le habrían hecho una valoración epidemiológica mediante test rápido con resultado negativo, pero al no ser este un diagnostico efectivo, deberán cumplir el aislamiento por catorce días.

En nuestra ciudad se originó el primer caso de la provincia de Córdoba, en una persona que había viajado a Italia, posteriormente una pareja que había realizado un crucero también fue positivo, debiendo el hombre ser hospitalizado con respirador, recuperándose los tres casos dentro de los procesos de tratamientos normales





Trece poblaciones con casos

En el departamento San Justo desde el inicio de la pandemia hasta el último lunes der acuerdo a la información oficial totaliza 171 casos confirmados por Covid-19, de los cuales ochenta y un caso corresponden a San Francisco, sesenta y dos en Las Varillas, en Balnearia seis, Arroyito y Brinkmann, cuatro casos por ciudad, tres en Morteros, en Alicia, El Tío, Marull y Luxardo con dos casos cada uno, mientras que en Colonia San Bartolome, Devoto y La Tordilla, un caso en cada localidad.

A pesar que los casos vienen aumentando, desde el COE regional no pronostica un colapso del sistema de salud y garantizan la disponibilidad de recurso humano. En este último punto, Vicente, afirmó que «hay suficientes equipos de protección para el personal de salud» en el sector público.

«Tanto el sector público como privado deben tener en cuenta que a la hora de atender cualquier pacientes -no solo aquellos con síntomas de covid- sino también asintomáticos y con otras patologías, con todas las medidas de precaución, lo que incluye, por supuesto, los equipos de protección adecuados».

