/ / / El test para ingresar a San Francisco no tiene costo y es solo para comunidades positivas

Los test para ingresar a San Francisco solo se lo deberán realizar los domiciliados en localidades de nuestra provincia que tengan casos positivos de coronavirus. En el referido decreto al que recién se pudo acceder hoy, no establece costo para la realización de los mismos en el ingreso a esa ciudad.

En el referido decreto tampoco establece la referida medida para quienes estén domiciliados en poblaciones de otras provincias del país.

En su artículo 1° establece: “Todos aquellos que no cuenten domicilio en la ciudad de San Francisco que pretenda ingresar a la misma proveniente de localidades de la provincia de Córdoba que hayan tenido casos positivos Sars-CoV2 en los últimos catorce días, además de cumplimentar los extremos exigidos en el protocolo de tránsito de personas en la provincia de Córdoba, emitido por el COE deberá contar con un certificado de resultado negativo de un test para Sars-CoV2 expedido con una antelación no mayor de siete días, avalado por el responsable del ente emisor. En caso de no poseerlo se le realizara en el ingreso a la ciudad”. Además establece la realización de los hisopados para quienes permanezcan más de 24 horas.

A partir de lo establecido en el referido decreto los habitantes de las poblaciones de nuestra región que tengan que viajar a San Francisco no deberían realizar el hisopados, ya que con excepción de Balnearia el resto de las localidades del nor este del departamento San Justo en los últimos catorce días no tuvieron casos positivos.

Por otra parte el referido decreto no establece que el test tenga que ser abonado, como tampoco que deba realizar un aporte voluntario para cumplimentar con el trámite.





