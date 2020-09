/ / Que somos ante el Covid

Por Juan Manuel Otero

Me da mucha pena vivir en donde parte de una sociedad pone por delante de la salud pública, a la economía, que pone por delante de la salud pública, la joda, que pone por delante de la salud pública del conjunto de esa sociedad de la cual forzosamente todes formamos parte, y además de anteponer lo antes dicho a la salud pública, también levanta banderas de libertad individual con la supuesta excusa del libre albedrío, cuando en realidad éramos antes de la pandemia esclavos de un sistema perverso que nos usa, nos controla y nos utiliza como a vacas lecheras y nos termina llevando al matadero.

No vendría mal por una vez en nuestras vidas parar y reflexionar, pensar un poco en el otro, en ese otro que es paciente de riesgo, en ese otro que le está peleando a un cáncer, o las y los que tienen diversos tipos de enfermedades crónicas y tiene más de 60 años, a ese otro u otra, que ya está arriba de los 75 y está bien pero por su edad es muy vulnerable al Covid. Nos vendría bien replantearnos que somos como seres humanos y sobre todo, que aspiramos ser. Mirar a nuestro alrededor y reflexionar que éramos antes del Covid cuando supuestamente vivíamos en libertad, y que somos ahora que supuestamente somos esclavos de los caprichos de los políticos y de los que llevan adelante el operativo anticovid, por darle un nombre a lo que sucede día a día. ¿Éramos tan libres antes? ¿Somos tan esclavos ahora?, o simplemente antes éramos unos autómatas siguiendo normas programadas que no nos dábamos cuenta que nos arriaban al matadero mientras bailábamos y nos emborrachábamos de hipocresía e indiferencia hacia el otro , y ahora la realidad nos dejó dejo casi desnudos, con el culo al aire, siempre pensando en nosotros mismos, en las apariencias, inmersos en un mundo tan material inhumano e insípido, que en eso nos terminamos convirtiendo, en seres vacíos y sin sentimientos, y por eso nos cuesta tanto aceptar que tenemos que cuidarnos entre todos, porque en realidad lo único que nos importó siempre fue nuestro propio bienestar y no el del conjunto de la sociedad.

