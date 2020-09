/ / / Quienes no tengan certificado Covid negativo no podrán ingresar a San Francisco

La medida podría desencadenar en cúmulo de acciones por parte de entidades gremiales.

A partir de hoy lunes quien no cuente con un test negativo no podrá ingresar a San Francisco, así lo aseguró el intendente Ignacio Garcia Aresca. La medida generó reacciones en todos los sectores de la vida regional tanto del departamento San Justo como en el departamento Castellanos.

La medida que venía trascendiendo desde la semana pasada, que no era aclarada, a pesar de reiterados y constantes intentos de comunicación con la Jueza de Faltas Rosana Chevalier que no brinda respuesta sobre el tema, al igual que desde Prensa Municipal, hace unos momentos fue confirmada por el intendente Garcia Aresca en declaraciones a FM Romántica, en una entrevista realizada por Darío Pérez

“Las personas que vengan de afuera tienen que tener un comprobante negativo de Covid- 19 de 24 horas que lo pueden hacer donde quieran” dijo que el intendente y aclaró que quienes deban ingresar por cuestiones de salud ingresaran por el corredor sanitario.

“Los que trabajan y vienen todos los días la empresa va hacer el análisis cada siete días”, asegurando que habló con las distintas empresas para que se hagan cargo de ese costo que no sería inferior a los 4 mil pesos por persona por mes.

Al asegurar que todos los intendentes de la zona están de acuerdo con la medida, dijo: “Cuando empezamos con el brote, Miramar y otras localidades dijeron que los de San Francisco no podían entrar, me calle porque por que se la situación, ahora les toca a ellos”, reiterando que toda personas que viene de otra localidad tiene que ingresar con un certificado.

La medida que va a repercutir de manera muy fuerte en la actividad comercial de la ciudad cabecera del departamento, por la alta erogación que deberá efectuar quien necesite ingresar, hará que las operaciones se comiencen a realizar en otros sectores de la geografía regional.

No ocurre lo mismo con quienes tienen obligaciones laborales o de gestión que cumplir en esa ciudad y están obligados a ingresar como es el caso de los abogados, de quienes realicen gestiones en Afip, Anses y trabajadores.

La medida que hizo que desde el Colegio de Abogados enviaran al Tribunal de Faltas Municipal una nota solicitando información y copia de resolución y decreto, la que no había sido respondida por la jueza, también generó reacciones en distintos sindicatos como la Unión Obrera Metalúrgica, Atilra, Sindicato de Empleados de la Carne entre otros que no descartan medidas de fuerza contra las empresas sino no se hacen cargo de abonar el costo que implica la realización de los análisis para la presentación del referido certificado.

Desde Sociedad Rural de San Francisco también se oponen a la medida por el movimiento de ingreso y egreso que desde el campo se realiza durante todo el día, informando que se comunicaron con el intendente pero habría sido inflexible con el tema. Analizarán que harán frente a la situación dijeron desde la entidad ruralista

