/ / / Recorrieron los orígenes de Freyre al celebrar los 134 años

Los 134 años de la fundación de Freyre conmemoraron en esta oportunidad de manera virtual con el propósito de celebrar de manera colectiva, un año más de progreso como resultado del esfuerzo de todos los vecinos y vecinas y al mismo tiempo valorando el largo camino recorrido como comunidad.El Freyre Cumple con la participación institucional en la plaza Manuel Belgrano junto a todo el pueblo se tradicionalizó, este año producto de la pandemia no fue posible realizar el evento de forma presencial, pero no fue un obstáculo para que el pueblo disfrute de los avances que la localidad tuvo a través de un video que refleja la evolución de las instituciones locales en el tiempo.

«Nuestro Freyre en la historia» es otro material ofrecido a los vecinos por el municipio en el que el intendente Augusto Pastore expresa: «En este año especial que estamos atravesando donde no podemos juntarnos, vamos a aspirar a la virtualidad para llevar conocimientos sobre nuestra historia».

«Estamos cumpliendo un nuevo año de aquella fundación en 1886, por eso hemos recurrido al material interactivo, a las redes sociales, para poder llevar conocimientos, para aprender cada día mas acerca de la historia de nuestra localidad»

«Juntos vamos a seguir trabajando de esa manera, por eso quiero agradecer a los docentes, profesoras de historia que colaboraron con este proyecto, a ex dirigentes, ex concejales, ex intendentes que participaron del mismo. Juntos vamos a seguir construyendo un Freyre mucho mejor» enfatizó el mandatario municipal

La prof. Silvana Bertino desarrollo el contexto internacional y nacional entre 1880 y 1890, década en que se funda Freyre, así mismo referenció la llegada de los inmigrantes que poblaron estas tierras.

El intendente, quien además de ser abogado, es periodista narró la conformación del primer asentamiento poblacional y junto a él, la nutrida historia de capillas en distintos espacios rurales que se elevaron junto a la llegada de las primeras familias. «El nombre de Freyre se lo debemos a la madre de José Bernardo Iturraspe, María del Carmen Freyre» destacó Augusto Pastore

Por otra parte el mandatario municipal al rescatar la filosofía impregnada por quienes desde hace 134 años fue forjando la labor colectiva que construyó «un pueblo más pujante que nunca», con industrias y emprendimientos que a pesar del actual contecto sigue en expansión.

El cooperativismo, el trabajo colectivo, el asociativismo es parte de la identidad de Freyre, «está arraigado la idiosincrasia de la comunidad, en función de vivencias pasadas; todo lo que fuimos recogiendo como historia de nuestros antepasados, de su sufrimiento que nos enseñó que es más fácil dividir los riesgos, uniéndonos».

Al mirar hacia adelante dijo aspirar a que juntos se siga haciendo para que las nuevas generaciones tengan un poco más de posibilidades que en la actualidad. Todo está basado en el progreso y en ese sentido apunta al mejoramiento del lugar donde cada uno vive facilitando el acceso a la tierra, dotar la misma de la necesaria infraestructura y en ese sentido la prioridad es seguir con desagües, cordón cuneta, pavimento e iluminación y ahora se suma poco a poco la gasificación. El otro gran objetivo de la gestión de gobierno es potenciar el espacio de radicación industrial y de emprendimientos para que cada freyrense pueda desarrollarse desde un trabajo digno. «Con estos propósitos seguimos trabajando desde el gobierno municipal junto a las instituciones, las industrias, los comercios y cada uno de los habitantes desde el rol que tiene cada uno para ser cada día un poco mejor».





