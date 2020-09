/ / / San Guillermo: Denuncian que Guardias Urbana cobran 300 mil y otros 4 mil pesos por mes

“Nos encontramos con una sorpresa. Hay guardias urbana que cobran 300 mil pesos por mes y otros con la misma carga horaria otro monto” manifestó la concejal Sonia Martina

Hoy anunció su renuncia el Coordinador de Seguridad Municipal , Conrado Maidana

El municipio cuenta con 17 guardias urbana, además de 12 inspectores de tránsito, de los cuales algunos cobran 300 mil pesos, otros 150 mil y algunos la miserable suma de 4 mil pesos mensuales. Son montos que llaman poderosamente la atención, además de ser sospechosos por lo abultado del monto

En el transcurso de la jornada el responsable del Área, Conrado Maidana quien a su vez es el presidente de la UCR de San Guillermo anunció que a partir de mañana se aleja del municipio a menos de un año de asumir esa responsabilidad, argumentando que lo hace por razones personales

(Lisandro Valdemarín) La concejal del bloque juntos Sonia Soledad Martina Malano mostró su asombro y preocupación por la información recibida del ejecutivo sobre el presupuesto que se invierte en guardia urbana. Justamente, información que los concejales del bloque juntos habían requerido al ejecutivo para aprobar el marco legal de Guardia Urbana.

"La semana pasada pedimos una información, que fue recibida hoy, en la cual se nos pretendía contestar la minuta que elevamos el martes pasado, pero realmente no fue respondida como realmente la pedimos porque en realidad nosotros pedimos planillas de horas y comprobantes de pagos y nos envían un Excel con la respuesta de lo que ganan los distintos guardias urbanas. Esta información es muy importante para nosotros porque nos permite saber cómo funciona el estado general de la guardia urbana, pero nos encontramos con una gran sorpresa, porque a pesar que ya habíamos vistos algunos números altos, hoy vemos otros números que se suman al doble de lo que habíamos visto primeramente. Encontramos que en varios de estos meses hay guardias urbana que tienen sueldos de 300 mil pesos y algunos que están rondando los 150 mil pesos. La verdad nos preocupa esta situación. Esa persona que durante estos meses cobró 300 mil pesos por mes llegó a sumar 1. 300.000 pesos para su persona y eso nos obliga a analizar esta situación", contó.

En otro momento de la entrevista, la concejal brindó detalles precisos del monto que cobran distintos guardias urbana. "Hay guardias que cobran 4 mil pesos y otros 300 mil pesos por mes y varios meses seguidos. A mí no me gusta que tomen como excusa el tema de la pandemia, porque cuando uno observa el valor de las horas notamos que no todos los guardia urbana cobran lo mismo. Incluso personas con la misma carga horaria tampoco cobran lo mismo. Es como que nos siembran un montón de dudas. Lo que queremos es mayor claridad", agregó.

Por último, le dejó un mensaje claro al ejecutivo. "Hay minutas que hace 7 meses no nos responden otras que nos han respondido mal y esta que la necesitábamos porque era un requerimiento para definir el marco legal de la guardia urbana estuvo en una hora terminado. Tuvimos una charla con los concejales a la mañana y en 1 hora llegó la información. Quiero dejar en claro, que el hecho de no contestar las minutas no responden a que están ocupados por el Covid -19. Si no se da la información hay un motivo por el cual no se da. Puede ser una falta de respeto a nuestras personas o porque no les interesa responder lo que nosotros queremos saber o que esa información no quiere ser entregada a los concejales", explicó.

Renuncio el Coordinador de Seguridad

Conrado Maidana explicó que deja su cargo de Coordinador de Seguridad de la Municipalidad de San Guillermo por cuestiones personales. "Mis razones son personales, tengo una actividad laboral que también me demanda mucho tiempo. En su momento cuando me convocó Romina allá por octubre del año pasado se estaba conformando la alianza y decidí aceptar ese desafío para dar una imagen positiva a la alianza que se estaba conformando porque soy Presidente del partido radical en San Guillermo e hicimos la alianza entre Cambiemos y el radicalismo".

"En esta decisión no hay nada político. La alianza que se ha formado fue un éxito, nos llevamos muy bien, está demostrada”.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.