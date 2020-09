/ / Seguimos preocupados

Nota enviada por Grupo una cooperativa mejor x

Recientemente hemos escuchado las poco convincentes explicaciones brindadas por nuestro ingeniero en jefe de Redes Eléctricas de la Cooperativa y damos nuestra interpretación al respecto. Pero antes preguntamos porque no muestran su cara el gerente y los consejeros ante estos reiterados problemas que ya fueran anticipados por este grupo en la reunión mantenida con el Consejo en el pasado mes de julio.

1 – Problemas Eléctricos, microcortes, recierres, etc. Como informó el ingeniero, todos ellos obedecen a problemas de AFISA y nosotros preguntamos. A) Porqué no se siguió con el proyecto original de instalar una estación transformadora de 132.000 a 66.000 volts para Brinkmann y cuyo terreno ya había sido apuntado por EPEC y la Cooperativa (zona Este – campo Zaninetti/ Hidalgo); B) No nos atrevemos a decir ni siquiera una “explicación de manual”, porque los manuales nada impiden que una ciudad como Brinkmann tenga su propia Estación Transformadora. El consumo actual lo amerita. FALTA GESTIÓN Y DINERO. Aquí sí podemos tomar el ejemplo de la hermana Coop. Morteros. Ellos la tienen.; C) ¿Si hasta Morteros llega la nueva línea de 132.000 volts y el problema es AFISA. No sería conveniente analizar técnicamente cortar la línea 66.000 volts desde esa empresa hasta Brinkmann y tomar energía al revés. Es decir, sobre la línea de 66.000 volts pero viniendo de Morteros que tienen la línea nueva.?. A TRABAJAR CHICOS…!!!!

2 – Medidores prepagos. Estamos al tanto que no disponen de esos equipos (dijo tienen uno o dos) y ello simplemente obedece a que no compraron más…!!!. Prefirieron invertir en otras cosas. Y con estos medidores se aliviaría enormemente el trabajo y la conflictividad. Porqué el estado se toma desde la Cooperativa; no se dispondría de la amplia sección de medición (5 empleados); el estado sería el exacto; la gente se controlaría; no se emitirían boletas y el pago sería anticipado. Se puso en la balanza incorporar 5 empleados y perjudicar a miles de socios.

3 – Consumos eléctricos. Sigue deficitaria la explicación sobre los consumos eléctricos cada mes. Según sus dichos fueron “solamente” 50 reclamos. ¿Será así?

¡¡¡¡ MUCHACHOS….!!! No dejen secar la vaca lechera que tiene la Cooperativa y que nos atrevemos a decir es la única a la que se le puede sacar algo todavía!!!

GRUPO POR UNA COOPERATIVA MEJOR

Enviada Por Roberto Baldo

