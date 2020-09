/ / Tomás Brezzo indiscutible ganador en el TC Pista Mouras

Ultimos metros de carrera hacia la bandera a cuadros

Tomas “Tomy” Brezzo de Brinkmnann subió por primera vez a lo más alto del podio del TC Pista Mouras al ganar la competencia disputada este domingo en San Nicolás, lo que lo ubica en el sexto lugar en el campeonato. La semana pasada también gano en la pista, pero un recargo por adelantarse en la largada lo había relegado al séptimo puesto.-

Brezzo largó en la final en el primer lugar al ser la primera serie ganada por él la más rápida, recorriendo los primeros tramos de la carrera de manera ajustada con Marcos Quijada quien buscaba ganar el encabezamiento de la carrera, buscando superar al brinkmanense por afuera de la curva pero con la tranquilidad de los grandes , Tomy Brezzo no le dejó el espacio, llegando a la segunda curva donde había cemento por una pérdida de aceite, Quijada piso el sector sucio cruzando el auto por adentro de la pista, golpeando Germán Pietranera y Tobías Martínez ambos con Chevrolet, mientras que el Chivo conducido por Brezzo logró salir airoso para tomar la punta de la carrera hasta el banderazo a cuadro, tomándose de esta manera la revancha, cuando la semana pasada, había logrado ganar la carrera, pero una sanción por adelantamiento en la largada no le permitió subir al podio, mientras que en esta con una gran prolijidad, no sólo ganó de punta a punta, sino que fue superándose al mismo los record de vuelta.

Tomás Brezzo con el Chervrolet de Impiombato Competición había conseguido la pole position en las pruebas de clasificación con un tiempo de 1:32.732 en la jornada del sábado

El domingo el piloto de Brinkmann dominó la primera seria, que fue la más veloz de las dos series disputadas, lo que lo puso en la primera colocación en la largada de la final, dominando después de la salida de la segunda larga de punta a punta sin ningún inconveniente completando las 14 vueltas en 24: 43.940 a un promedio de 134,462 Km/H, mientras que el record de vuelta también fue para Brezzo en la quinta con un tiempo de 1:33.543 promediando 152,362 Km/H

Con este triunfo Tomas Brezzo se ubica en el sexto lugar en el campeonato a teinta y un puntos del puntero que es Marcos Quijada que suma 135 puntos, seguido por Bracco con 133 y González, con 130.5 y Brezzo, con la victoria, ascendió al sexto puesto, con 104.