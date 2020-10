/ / / “Barriletas Cósmicas”, el libro que narra la historia del fútbol femenino para niños y niñas

Con ilustraciones de Romina Ferrer y editado por Chirimbote, llegan las “Antiprincesas” del fútbol, de la mano de Ayelén Pujol. Un libro que narra más de un siglo de historia

“Barriletas Cósmicas” es el nombre del libro que viene a contar una historia que hasta hace apenas unos años no se conocía de manera masiva. Más de un siglo de historia adaptado a un lenguaje particular y narrado para les más chiquites: Ayelén Pujol, autora de “¡Qué Jugadora!”, adaptó el libro para los niños y las niñas. Con ilustraciones de Romina Ferrer y editado por Chirimbote, llegan las “Antiprincesas” del fútbol. La base del nuevo material está en el que publicó hace apenas un año, pero “como la historia es un rompecabezas, van apareciendo cosas nuevas”.

La autora destacó que se encontró con un libro que ella hubiera querido leer en su niñez y que busca, entre otras cosas, universalizar la historia. “Yo desde muy chiquita, como mi abuela era canillita, leía el Gráfico. Es un poco reparar todo un vacío que tiene que ver con que no conocíamos nuestra historia. Cuando quería ser futbolista no tenía referencias de mujeres, también eran varones. Creo que es el libro que muchas de nuestra generación e incluso más grande hubieran querido leer cuando eran chicas. No solo por el libro en sí, sino por el contenido, con poder tener ídolas, soñar ser como ellas, integrar una selección, hacer goles, colgar un poster en la pared”, argumentó Ayelén en diálogo con El Hincha.

Además, la periodista contó cómo surgió la idea y cuál fue el desafío de cambiar las formas de contar. “La idea de adaptarlo viene de hace tiempo”, explicó Pujol que trabajó en conjunto con Nadia Fink y Romina Ferrer. “Algo ya estaba trabajado para ‘Que Jugadora’, pero el desafío era en lo narrativo. Poder transmitirlo a los más chiquitos, que no es lo mismo. En ese sentido las ilustraciones de Ro ayudaron un montón, pero era buscar disparadores y focos que fueran divertidos y fáciles de entender”, contó la autora.

Y continuó: “Para mí personalmente fue muy especial. Yo no tengo hijes, pero esto de pensar en la infancia fue un desafío. Tengo vínculos con hijes de amigues, pero también es ver que nos hubiera gustado leer a nosotras de chicas”.

El desafío no era fácil y consistía en explicar más de 100 años de historia “sin hacerlo aburrido, sin hacerlo cronológico y tratando de buscar un relato atractivo”. Ese punto es el que fue trabajando con Nadia, que tiene experiencia en libros infantiles. “Su mano en la edición fue clave”, afirmó Pujol.

“La historia del fútbol femenino es la que no está en los manuales ni en los buscadores de internet. Nos criamos siendo futboleros, futboleras, pero alentando al equipo de varones, como si el fútbol fuera propiedad exclusiva de ellos. La idea es esa, ponerle voz y nombre a todas esas historias”, expresó.

Y adelantó con que se van a encontrar los niños y las niñas cuando tengan en sus manos a “Barriletas Cósmicas”: “El hilo es Mónica Santino, quien cuenta la historia a jugadoras de La Nuestra. Es un viaje, un recorrido, que se va haciendo en el relato. ¿Por qué Moni? Porque es un reconocimiento al lugar de ella y de La Nuestra, que es una metáfora: ella nos va enseñando la historia de nuestras luchas y fue quien eligió al fútbol como militancia feminista mucho antes que todas”.

El libro, además, cuenta con actividades para que “se permitan jugar con eso”, con las heroínas de las historias y ya se puede conseguir en librerías o en la tienda virtual de Chirimobote.

elciudadanoweb.com





