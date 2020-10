/ / / Colonia Rosa: La policía dice "que no puede hacer nada"

La presidenta comunal de Colonia Rosa, Silvana Imoberdorf puso en conocimiento de la comunidad que la policía ante la preocupación por los incumplimientos de las normas establecidas por Covid, responde «que no se puede hacer nada».

Ante la falta de apoyo por parte de las autoridades policiales para colaborar en los controles de las medidas dispuestas por el gobernador de la provincia, la titular de la comuna como autoridad y como vecina, hace un llamado a la cordura y a la reflexión de la comunidad.

En otro tramo de la nota publicada en su Facebook expresa: «Me pregunto ¿?. ¿Puede una sola mujer hacer frente a decenas, casi un centenar de irresponsables?. La policía ante mi preocupación me responde «que no se puede hacer nada», entonces en una rápida reflexión pienso en voz alta... si entre ese centenar de personas reunidas en torno a la excusa de jugar a las bochas etcétera, hubiera alguna enferma de Covid 19 cuantos vecinos de nuestro pueblo pagarían las consecuencias ?. Y aquí no me refiero a las reuniones familiares, me refiero a éstas donde no se usa ninguna medida de protección. Pero claro, ocurrida la expansión del corona virus, de quien va a ser la culpa? De la persona que está tratando de impedir que nuestra gente se exponga a la severidad del virus o de los que no les importa la vida de los demás? somos un pueblo muy chico y les aseguro que si estos eventos organizados, animados o alentados por irresponsables sigue, las consecuencias serán terribles para nosotros y nuestros seres queridos».

Finalmente pide por favor «hagamos un esfuerzo seamos responsables y principalmente solidarios».





