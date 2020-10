/ / / Covid-19: Confirman otros dos nuevos casos en Morteros

Confirman otros dos casos de Covid-19 en la ciudad de Morteros, mientras que once personas se encuentran a la espera de los resultados, mientras que más de 120 personas se encuentran aisladas preventivamente.

Se conoció esta tarde la confirmación de dos nuevos casos positivos de Covid-19, los que se suman a un caso confirmado días pasados y a otros dos casos que se encuentran en la ciudad de Córdoba, sumando cinco casos activos y ocho desde el inicio de la pandemia.

Los dos nuevos casos se tratan de dos mujeres que mantuvieron contacto estrecho con el caso que dio origen a este nuevo foco de contagios que se produjo en la ciudad de Morteros.

Por otra parte estimativamente más de 120 personas se encuentran aisladas de manera preventiva por ser contactos estrechos de los casos confirmados y de las once personas que se encuentran a la espera de los resultados del hisopado.

Este nuevo foco se podría haber originado en un local gastronómico que moviliza personal a San Francisco y viceversa, encontrándose el mismo cerrado al público, está situación provoco también el aislamiento de personas en la parrilla La Rural, la que también fue cerrada preventivamente. Así mismo se conoció que algunos de los hisopados que se encuentran a la espera de los resultados no habrían tenido contacto con los vinculado al local gastronómico por lo que podría tratarse de otro foco de contagios.

Un hombre de 56 años que días pasado fue internado en el Hospital Iturraspe de San Francisco con un cuadro complicado compatible con Covid-19 en el día de hoy, salió del referido nosocomio recuperado, debiendo aislarse en su domicilio de Morteros a la espera del resultado del hisopado.

A pesar de la situación epidemiológica hasta el momento no hubo cambios por parte de las autoridades municipales que desde hace bastante tiempo no controlan el cumplimiento de las disposiciones establecidos en los protocolos que en la mayoría de los casos no se cumplen o lo hacen a medias, a pesar que esta podría haber sido la causa del inicio de los contagios en la ciudad.

