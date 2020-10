/ / / Covid-19 Los que desafían al virus ocasionan problemas

El Dr. Hugo Pizzi pidió la adhesión de todas y todos a cumplir con las medidas y normas sanitarias vigentes para prevenir la transmisión del virus. «Cuando todos los habitantes van en el mismo sentido del cuidarse es muy difícil que el virus transcurra», sentenció, en directa alusión al sector de la población que minimiza y desafía la situación. «Ese grupo es el que nos ha ocasionado todos los problemas a lo largo y a lo ancho de todo el país. Si ese grupo se hubiera comportado con sobriedad y moderación, es muy probable que no hubiésemos tenido los problemas que tenemos hoy», añadió.

El Dr. Hugo Pizzi es profesor titular del Plenario de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Nacional de La Rioja, autor de 23 libros sobre infectología. Además, recibió el premio de la Academia Nacional de Medicina y distinciones del Congreso de la Nación, de las legislaturas de Córdoba y de Santa Fe, de la Facultad de Medicina de la UNC, del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, de la República Francesa y de la República Federativa de Brasil, y es docente invitado de la Universidad de París.

Sostiene que, por ahora, la única solución es cuidarse, tomar todos los recaudos y evitar la exposición innecesaria. Cuidar la salud, la alimentación, evitar el consumo de cigarrillos, para mantener un organismo sano y fuerte.

«La cuarentena de los primeros días nos ha salvado, considerando que la condición del sistema sanitario argentino tenía muchas falencias materiales y humanas». Como infectólogo, explicó que «el virus está creciendo porque en su modificación que ha tenido, está más contagioso y menos impactante en la salud; es decir: mata menos, pero contagia más». Expresó que los virus nunca son estables, sino que constantemente van cambiando.

Al ser consultado sobre una posible vacuna eficiente para paliar la pandemia, el infectólogo reconoció que la metodología de investigación y desarrollo que se aplican para la realización de todas las vacunas en general, «son todas excelentes, no hay fallas, no hay riesgos de ningún tipo, pero puede llegar a pasar de que no sean tan efectivas como se espera». «La carrera para llegar a la vacuna contra el Covid es vertiginosa y lógicamente los países que lleguen primero van a tener un prestigio inimaginable y van a tener un impacto en sus finanzas», indicó.

En este sentido, el facultativo señaló que «Las vacunas son una realidad», sentenció, al tiempo que dejó una frase esperanzadora para salir de la pandemia: «Yo creo que se avizora en el horizonte la situación final de esta tragedia».

«La mejor situación sabiendo que las vacunas están al alcance de la mano, es cuidarse», apuntó. Aunque Pizzi se mostró preocupado por el relajamiento de la población cordobesa en las medidas de prevención. «Estoy viendo, cuando salimos con los voluntarios a recorrer los distintos lugares, hay gente que es indolente. El indolente y el imprudente nos están haciendo mucho daño», destacó.

Al indicar que el 85% de los contagios son por imprudencias, según un estudio de la Universidad de Córdoba, dijo que el virus «agrede de distintas maneras» pero que si las personas se cuidan «es imposible que les agarre» y aclaró que nunca «vio un virus de estas características en su vida».

En el caso que se entablen conversaciones en la calle, recomendó que sea con el uso del barbijo, el distanciamiento y «no más de cinco minutos».

