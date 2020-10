/ / / Cuestionan las incongruencias del intendente de Morteros

La autorización de la celebración de la primera comunión generó mal estar en sectores de la sociedad a los que no autorizan a llevar a cabo sus actividades laborales. Consideran una medida injusta permitir reunir a personas en un local y no en otro.La municipalidad autorizo a la iglesia católica a que reúna todos los días entre 150 y 200 personas para celebrar la primera comunión, pero esas mismas personas no pudieron reunirse para celebrar ese rito en una cena a pesar que esa misma cantidad podría haberse distribuido entre varios locales de fiestas.

Esta situación generó mal estar en propietarios de locales, como así también en otros rubros vinculados a la actividad como fotógrafos que no les permitieron trabajar, por haber autorizado a una solo persona a ingresar para tomar fotografías.

La presión ejercida desde la iglesia católica, fue más fuerte que la que puedan realizar, quienes están inactivos desde el mes de marzo y necesitan trabajar para llevar un plato de comida a sus hogares. Esto es porque los salones de fiestas no están autorizados a funcionar.

Desde la Cámara Empresaria de Discotecas y Afines de la Provincia de Córdoba (Cedyaco), apoyado por la Cámara de Discotecas del Este Cordobés plantearon la posibilidad de transformar locales bailables y salones de fiestas en salones comedores de fines de semana con un protocolo con todas las medidas de seguridad, extendiendo el horario de cierre, pero no recibieron respuesta por parte de las autoridades municipales señalaron directivos de la misma entidad que les llamó la atención que permitieron que la iglesia en pleno aumento de la curva de contagios en la ciudad le dejaron hacer lo que ellos quisieron.

Ante esta situación podrían realizar una presentación en el COE central que depende de la provincia con el propósito de lograr ser autorizados de la misma manera que lo hacen otras poblaciones de la geografía cordobesa e incluso del mismo departamento en que se les permitiría funcionar hasta las cuatro de la mañana.

Autoridades sanitarias señalaron que los salones de fiestas no están autorizados a funcionar y consideraron que ante la situación que está viviendo Morteros con el Covid, tampoco se tendría que haber reunido semejante cantidad de personas en la iglesia, acotando que se transforma en un probable foco de contagio. Nadie puede asegurar que no lo haya sido.

Si hubo contagios no se puede saber en lo inmediato, es algo que se conoce dos semanas después, pero mucha gente es asintomática, por lo que al reunirse gran cantidad de personas, la probabilidad se eleva. Es algo que las autoridades a la hora de resolver deben tener en cuenta esas circunstancias, más aún cuando todos los días aparecen nuevos contagiados, dijeron desde Salud de la provincia.

La misma fuente consultada manifestó que es un rito que podría haberse postergado, no se trata de una necesidad, es parte de una creencia, pero estimó que debe estar enlazada a la convocatoria de las autoridades de la iglesia católica de Córdoba lanzada días atrás en la que consideran que solo se deben suspender las actividades, si hubiese contagios entre sus integrantes y no acompañar las disposiciones para cuidar a la población.

