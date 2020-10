/ / / Desde el PJ de Suardi piden criterio sanitario en los controles

(Gustavo Pinetti) Así lo manifestó por Radio Belgrano, el concejal Roberto Pelussi. Pidió que los controles en los ingresos se alivianen y que se les otorgue libertad de horario a los negocios de cercanía

Creo que los controles en los ingresos se podrían comenzar a alivianar. Es decir, no levantarlos del todo, pero tener un control, fundamentalmente sobre los proveedores que tienen una circulación por la zona muy importante.

Me parece que implementar una medida como pedir test o hisopado y después no te lo solicitan, haciéndole gastar dinero a la gente no tiene sentido. Por lo tanto, creo que se debe tener más criterio.

Nosotros pedimos que se vuelva a la normalidad con los horarios de los negocios de cercanía, es decir que abran con absoluta libertad, agregó Pelussi.

Por lo tanto, el municipio debe tener criterio sanitario, ya que se dejan hacer reuniones en parques, se organizan eventos, pero no te permiten algo tan simple como el funcionamiento de un negocio que cumple con todos los protocolos, afirmó Pelussi

