/ / / El Covid-19 está disponible en Morteros para quienes salen a buscarlo

Complicada situación epidemiológica. El COE Regional pide suspender reuniones por 15 días y extremar los protocolos en fábricas y comercios

Morteros cuenta con 18 casos positivos, 6 personas se encuentran a la espera de los resultados de hisopados y 224 habitantes fueron aislados por ser contacto estrechos con algunas de las 24 personas que fueron hisopadas. Además de dos casos en otra jurisdicción.

Uno de los focos se podría haber originado en un local gastronómico que moviliza personal a San Francisco y viceversa, el que a pesar de que no cumpliría con la totalidad de las disposiciones establecidas en el protocolo para establecimientos gastronómicos dispuestas por el Centro de Operaciones de Emergencia de la provincia de Córdoba (COE), a raíz de la falta de controles municipales como lo establece la misma norma. Recién fue cerrado preventivamente a partir de la confirmación del primer caso positivo.

Está situación provocó también el aislamiento de personas en la parrilla La Rural, la que fue cerrada preventivamente, luego habilitada para la elaboración de comidas para reparto a domicilio.

Otro de los focos de contagio estaría vinculado a un hombre de 56 años que trabaja en una importante empresa de Brinkmann, quien estuvo internado en el área Covid-19 del Hospital Iturraspe de San Francisco con un cuadro complicado, el que fue dado de alta el último viernes, pero con indicaciones de quedar aislado en su domicilio de la ciudad de Morteros, ya que hasta ese momento no contaba con el resultado del hisopado el que lo habría recibido al día siguiente con la indicación que es positivo, por lo que dieron inicio a la investigación para determinar donde se contagió.

Además tendría vínculos familiares con otro caso que se encuentra a la espera del hisopado, pero que no habrían tenido vínculos con los casos provenientes de los casos que se habrían originado en personas que trabajan en Rock And Rouge de Morteros, por lo que consideran la existencia de dos focos de contagios.

Alto porcentaje de adolescentes y jóvenes

La mayoría de los casos confirmados y los que se encuentran a la espera de los hisopados son adolescentes y jóvenes que si bien en general tendrían síntomas leves, pero se sabe que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de personas mayores, por lo que debería profundizarse el control de las disposiciones vigentes a los fines de no exponer a la población.

El relajamiento general como consecuencia de la denominada política anti cuarentena impulsada por algún sector partidario, sumado a la normal transgresión de la adolescencia y la juventud, pone en jaque a la situación epidemiológica al correrse el riesgo que el virus se propague en las familias.

Ante este panorama no se debe dejar de tener en cuenta que el Hospital Iturraspe de San Francisco a raíz del aumento de casos en todo el departamento San Justo viene teniendo cada vez menor disponibilidad de camas y respiradores, mientras que en toda la ciudad de Morteros solo se cuenta con ocho respiradores y el hospital municipal Dr. José Sauret cuenta con un solo terapista, el que a su vez tiene la responsabilidad de la dirección del referido hospital y además un día por semana no se encuentra en la ciudad al prestar servicios en el área Covid del Hospital de San Francisco, por lo que desde el COE Regional piden «no realizar reuniones familiares ni sociales por el término de 15 días y extremar los protocolos en fábricas y comercios. Se desaconsejan las salidas no esenciales. No concurrir a plazas. Recordar el uso de tapabocas, distanciamiento y alcohol al 70% o en gel y lavado de manos».





Restringen horarios nocturnos

Por la situación epidemiológica que vive por estas horas la ciudad de Morteros restringe la circulación nocturna adelantando el cierre de comercios. La actividad eclesiástica no será modificada.

La totalidad de las actividades comerciales, culturales y deportivas funcionarán de manera normal sin ningún tipo de restricción entre las 7 y las 20, mientras que los supermercados deberán cerrar a las 20,30, mini mercados y despensas podrán funcionar hasta las 22 y los repartos a domicilio hasta las 23.

Los bares y comedores de lunes a jueves cerraran a las 20, mientras que los fines de semana y feriados atenderán hasta las 23 y la venta de comidas exclusivamente con reparto a domicilio será todos los días hasta las 23

La restricción horaria tendrá vigencia hasta el próximo lunes 12 de octubre, mientras que los habitantes de Suardi podrán ingresar sin contar con testeo negativo.

Los contactos estrechos de los casos positivos confirmados por los hisopados serán sometidos a un test rápido a los fines de conocer la probabilidad de la existencia del virus en cada uno de esos contactos y de esa manera permitiría aislar a los contactos de esos contactos estrechos a los fines de tratar de controlar la propagación del mismo.





Controlar los protocolos

El virus se transmite de una persona a otra a través de las gotas de Flügge procedentes de las vías respiratorias que salen despedidas cuando la persona infectada tose, estornuda o habla, por contacto con manos, superficies u objetos contaminados. Por eso, mantener el distanciamiento social establecido y tomar las precauciones de contacto, son las medidas preventivas más efectivas.

El COE estableció los respectivos protocolos con pautas establecidas por el Ministerio de Salud de la Nación, a los que el municipio de Morteros adhirió para ayudar a la recuperación de la actividad, siendo su principal objetivo resguardar la salud y bienestar de las personas, debiendo sostener, un estricto control sobre los comercios alcanzados por el protocolo.

Ante la falta de control por parte del municipio, cualquier vecino puede denunciar de forma anónima en la Unidad de Atención Telefónica del Ministerio de Gobierno y Secretaría de Seguridad de la provincia llamando al 0810 - 888 – 3368 desde donde procesan la llamada para ser derivada al área que corresponde para el inicio de una investigación

Los protocolos entre otras cosas establecen para el caso de los establecimientos gastronómicos que deben contar con información visible sobre las medidas y recomendaciones, como así también se deberá indicar la capacidad máxima de personas, según los metros cuadrados del espacio, que permitan cumplir con la distancia social reglamentaria.

La ocupación de espacios a 1 persona cada 2,25 metros cuadrados de espacio circulable. En caso de que no pueda mantenerse distancia mínima de seguridad se deben instalar mamparas o paneles de vidrio de fácil y frecuente limpieza. La desinfección de superficies y ventilación de ambientes es otro ítem a cumplir

Las mesas deberán disponerse de tal forma que las distancias entre el respaldo entre sillas de una mesa y otra sean como mínimo de 1,5 m. y no podrán superar las seis personas por cada mesa, siempre manteniendo las distancias mínimas.

La utilización de tapa boca que cubra nariz, boca y mentón es obligatorio en todo momento y su uso no reemplaza ninguna de las medidas de distanciamiento físico ni de higiene. Durante el ingreso y la permanencia de personas en el local el uso de tapabocas, deberá estar colocado siempre con excepción del momento en que ingieran alimentos y/o bebidas.

