/ / / El impulso de una mujer recuperada de cáncer de mamas facilita el acceso a la prevención en San Guillermo

La iniciativa y la gestión de una mujer que padeció cáncer de mama, permite que San Guillermo cuente por primera vez en su historia con un mamógrafo y un digitalizador de placas radiográficas.

Andrea Marino fue la impulsora de este proyecto que inicio en 2018 y que a partir de los próximos meses permitirá de manera igualitaria y equitativa la realización de estudios preventivos no solo para las mujeres de San Guillermo, sino también de la región al ser este equipamiento instalado por salud pública de la provincia.

El anuncio fue realizado por el director del Samco San Guillermo, Pedro Giménez junto a Andrea Marino, los concejales, Luciano Parola y Gustavo Bagnasco y Harold Navas, quien participó del plan estratégico San Guillermo.

«Se trata de un digitalizador para radiografías y un mamógrafo, que a partir de la iniciativa de Andrea Marino se comenzó a gestionar desde el plan estratégico desde el 2018», contó Giménez.

Después de la situación que viene viviendo la comunidad tras el fallecimiento del intendente Daniel Martina, la gestión contó con el acompañamiento de los concejales del justicialismo y sobre todo de la médica Marcela Fowler, quien ocupaba la dirección del Samco local y en la actualidad cumple funciones a nivel ministerial en materia de salud.

Los especialistas que realizaron su tratamiento, son quienes despertaron en ella la de trabajar para que no se tenga que viajar para realizarse los estudios, sobre todo para las mujeres que por distintas razones no pueden acceder o no pueden viajar comenzó contando Andrea Marino, a quien le habían diagnosticado cáncer de mamas y con un tratamiento se recupero

Dentro de su emoción, contó que «se trata de un regalo muy grande porque fueron dos años de mucha lucha y de golpear puertas a todos los partidos políticos para conseguirlo. Bienvenido sea porque lo van a poder disfrutar todas las mujeres de San Guillermo y la zona, no van a tener que viajar, lo vamos a tener en nuestra localidad, hay que darle un valor profundo».

Además, agradeció a las instituciones de la ciudad, a la gente que formó parte del proyecto y dijo «no puedo dejar de agradecerle también a Marcela Fowler, quien siempre me acompañó y me ayudó a seguir por esta lucha. No tengo dudas que sigue trabajando por nosotros, a pesar que recibe algunas pálidas, ella sigue remándola por San Guillermo» y acotó «Valoremos a las personas que tenemos en San Guillermo que trabajan por nosotros para el bien común de nuestra sociedad»

Por su parte el concejal Luciano Parola dijo. «Hicimos gestiones hace bastante tiempo, siempre hemos defendido la participación estratégica y acá tenemos el ejemplo una ciudadana sin ninguna afinidad política haciendo algo por su ciudad como en este caso, hacer que por primera vez San Guillermo tenga este equipamiento».

El concejal Gustavo Bagnasco, destaco el apoyo en su momento de Carlos Parola y de Marcela Fowler a la salud de San Guillermo que permite la incorporación de este equipamiento con una inversión superior a los 5 millones de pesos, además el Ministerio de Salud de Santa Fe se encarga de la capacitación de los profesionales para la lectura de los diagnósticos de esos estudios

