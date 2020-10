/ / “Etchevehere queda como un malcriado, debería ser cuidadoso”, dijo el titular de la Sociedad Rural de Córdoba

Pedro Salas es abogado y referente agrario indiscutido en una de las provincias que más aporta en términos de agroindustria y comercio exterior. En una jugosa entrevista, se refirió al conflicto patrimonial en la familia del ex ministro y otros temas algo más urgentes para el país, como dólar, sequía o rumbo económico.

“El hermano (Etchevehere) -en este caso- debería haber actuado como un hombre serio, del rango que ha ocupado como ministro de la Nación, presidente en SRA, con toda la fortuna que tiene, una familia tradicional. Debería ser más cuidadoso, con esto queda como un chico malcriado… un chico que le sacaron la mamadera ”.

La definición –categórica- sobre el comportamiento de Luis Miguel Etchevehere, en relación al conflicto patrimonial que mantiene con su hermana Dolores, pertenece a Pedro Salas, abogado y presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, quien al igual que muchos argentinos ha observado en los últimos días como esa disputa familiar acaparaba atención mediática para ofrecer escenas dantescas, que en verdad poco tienen que ver con las urgencias de la mayoría de los argentinos.

Más allá de las consideraciones de Salas a este respecto, autorizadas por su condición de referente del campo en una de las provincias más importantes de la zona núcleo y que más aportan en términos de exportaciones y producción agraria, entrevistado por Conclusión también se despachó con definiciones respecto a la tremenda sequía de estos meses y su afectación en la cosecha venidera de la región pampeana, así como el devenir económico y financiero, aportando una visión de sentido común y optimismo que, ante agoreros de todo tipo, resalta por el simple pero nunca del todo ponderado valor de la sensatez.

La transcripción de la charla completa:

– ¿Cómo está Córdoba, que ha vivido semanas bravas?

– Está fresco; por suerte ha llovido en estos días, un alivio para todas las provincias, sobre todo para el campo. Tardío, pero algo es algo. Con los incendios hay 300 mil hectáreas perdidas, la cosecha de trigo perdida en gran parte, pero esperemos a ver cómo se puede ir revirtiendo. Ha habido un apoyo muy importante del gobierno de la Nación hacia la provincia de Córdoba, del Ministerio de Agricultura de la provincia. Hay que reforestar, replantar, ver la perspectiva de esto, porque lo que vemos con algunos otros miembros la comisión directiva es que la provincia de Córdoba no está en condiciones de que otra vez nos vuelva a pasar lo que pasó. Se ha pagado caro el desmantelamiento del Plan Nacional contra el Fuego que hubo hasta el año 2015 y que desgraciadamente el ministro Bergman se encargó de desmantelar, como hicieron con el Senasa, con el Inta, el Inti y muchos instrumentos importantísimos para el productor. Hoy estamos en esta situación bastante preocupante, pero trabajando se va a avanzar, tengo mucha fe y creo que en este sentido el hombre de campo se ha recuperado de las peores, mismo yo del 2000/2001/2002, esto prácticamente es otra más. Es muy importante ese optimismo.

– ¿Cómo evalúa –desde su lugar en el esquema agrario pero como hombre de leyes- toda la situación en torno a las tierras de la familia Etchevehere, que ha robado también tantas portadas de medios gráficos, digitales y horas televisivas en los últimos días?

– Voy a tratar de desdramatizar. Hay una cuestión patrimonial neta, entre en una familia (unas familias) con importantes extensiones de tierra -uno de sus miembros ministro de la gestión de Macri durante casi dos años-, que no pudieron, no supieron o no quisieron dirimir entre ellos. Diferencias en lo que hace a las administraciones de los dineros de la familia y terminan, normalmente, cuando las familias no pueden acordar, en tribunales. En una sucesión se trata primero de acordar adentro, cuando ya el problema va a tribunales empieza toda la cuestión de expedientes, cuantas más diferencias más se acumulan. ¿Qué pasa en este caso? La hermana tiene tantos derechos como sus hermanos a su parte ya ocupada, porque en el Código Civil dice que la parte no es propietaria, es copropietaria –o como se dice coheredera- y en una sucesión, con toda la cuestión digamos “territorial”, mañana ella puede administrar mas no puede disponer del campo. ¿Qué significa? No puede vender por ejemplo, pero en su porción ella puede hacer con libertad, ejerciendo su derecho de propiedad con el rango constitucional –legal- que le corresponda. Ella (Dolores Etchevehere) plantea una cuestión de agricultura orgánica, un llamado Proyecto Artigas, con el doctor (Juan) Grabois, a quien ella puso como abogado en la sucesión y empieza el conflicto con los hermanos.

– ¿Y cómo ve el accionar de las partes? Un acuerdo como plantea se ve lejano…

– El hermano en este caso -yo creo- que debería haber reaccionado distinto, actuar como un hombre serio, del rango que ha ocupado como ministro de la Nación, presidente en SRA, con toda la fortuna que tiene, una familia tradicional. No lo veo serio el accionar, debería ser más cuidadoso, con esto queda mal este hombre, como un chico malcriado, andar cumpliendo ese papel… mandar a decirle a la dueña del campo que le daba permiso para brindar un “salvoconducto”… se escucha eso en televisión y yo digo… a ver que venga alguien a la puerta de mi campo a pretender ejercer semejante arrogancia, patoterismo y demás. Mire yo también tengo campo en sucesión por mi familia, desde mi tatarabuelo que venimos heredando y obviamente siempre hay diferencias, pero uno se sienta, acuerda. El juez fue clarísimo en ese sentido.

– Veo que no le parece que las autoridades provinciales hayan actuado bien…

– Lamentable la actitud del gobernador, de la policía, de todos realmente… ¡El fiscal! Lamentable desde todo punto de vista, ellos tendrían que haber adoptado una postura intermedia, generar mediación. Es una interna familiar, patrimonial, de una sucesión indivisa, digamos por falta de actuación del poder judicial, todo el tiempo que estaba atrasada… escuchenmé señores, 11 años llevan dirimiendo estas cuestiones, entonces cuando el patrimonio es importante y pasa mucho tiempo… creo que en buena hora que hoy el juez haya puesto un poco de sentido común. Eso le podemos ofrecer, a disposición de voluntad.

– ¿Por qué cree que se politiza y nacionaliza este conflicto?

– Primero porque es Etchevehere; si fuera Juan Pérez o fuera en otro lugar, a lo mejor no pasa nada. Pero son dueños de diarios, de medios, el papá de él fue muchos años presidente de la Asociación de Medios, él mismo con todo lo que ocupó, y debe ser una persona por así decirlo «importante» dentro de la comunidad de Entre Ríos, y bueno que actúe de esta forma… ¿y si hay un muerto? ¿Si por una chiquilinada vamos a tener un muerto? Creo que han actuado, sobre todo él, de una manera muy inconsciente y ahí tiene que haber una racionalidad, por lo menos de sentar las partes y acordar la división del bien, cuando están los números claros sobre la mesa.

– ¿Cómo ve hoy la situación económica y sobre todo financiera, teniendo en cuenta que Argentina atraviesa su tercer año en recesión (algo que de forma tan prolongada no ocurría desde fines del siglo pasado) y que hay una marcada tensión en el mercado cambiario?

– En principio, estamos ante lo que se llama golpe de mercado, donde un grupo menor tiene muchos dólares y quiere tener específicamente una devaluación y tratar de manejar el valor del dólar para para poder acumular una ganancia, con el perjuicio para 44 millones, ya que básicamente una devaluación empobrece… yo escucho algunos economistas -que cuando se presentan a elecciones sacan muy pocos votos pero en la televisión acaparan el 90 por ciento de los espacios- que nunca los va a escuchar hablar de producir, siempre de especulación, finanzas, mercados, confianza, todos conceptos abstractos que en teoría parecen otorgar una racionalidad, pero nunca los escuché decir “tenemos que producir más, tenemos que lograr más exportaciones, tenemos que generar condiciones crediticias”.

– ¿Y a qué responden esas posturas?

– Es una disputa de poder básicamente, una pulseada que hoy tiene que soportar el gobierno nacional en medio de esta crisis mundial (o como se le quiera llamar) porque basta con que pongamos cualquier canal del exterior y veamos realidades que son mucho peores de lo que nosotros estamos viviendo. No hemos tenido aún cortes de luz, agua, desabastecimiento de alimentos, grandes especulaciones con respecto al precio -al margen de los aumentos del supermercado, es cierto- pero ya hay un nivel razonable de actividad en la fábrica, pymes industriales que están funcionando a menos del 50% y lo ideal sería llevarlas al máximo de capacidad, lo cual nos da un nivel de recuperación de la economía que puede ser importante proyectada para el año que viene. Ahora, imagínense sobre ese escenario lo que es una devaluación, todo eso se cae se cae a pedazos. Creo que hay una disputa entre lo que es la economía de especulación, endeudamiento y fuga, versus la economía de producción, distribución y desarrollo. En el fondo, qué tipo de capitalismo realmente a nosotros nos beneficia para que haya producción, desarrollo y sea compatible con la democracia, es lo que no se está discutiendo ahora y sería importante empezar a discutir.

– Entonces, ¿qué se observa desde el campo y desde Córdoba de cara al futuro cercano para la economía, tomando consciencia obviamente de que el comercio internacional se ha resentido y Argentina está urgida de dólares?

– En el caso nuestro, es cierto que esta crisis se ha ido expandiendo y la pandemia afecta a todo lo que es transporte, turismo, gastronomía, eventos sociales, culturales, teatros, cines, todo evento masivo; no hay una fecha cierta en la que puedan regresar. En Córdoba, las sierras están en problemas serios. Lo que está funcionando es el transporte de cargas, de pasajeros medido, entonces va a ser una salida lenta, escalonada, hasta que no haya vacuna estamos como en un estado de incertidumbre, pero así y todo la producción nuestra, sobre todo lo que alimentó las exportaciones de carnes, han sido muy importantes. La carne de cerdo puesto a valor de pie está superando al valor del novillo, un máximo histórico, algo raro porque para obtener un kilo de carne de cerdo, éste consume al menos tres o cuatro kilos de alimentos, mientras que para producir un kilo de carne de novillo son entre seis a siete kilos; básicamente cuesta mucho menos mantener un cerdo que una vaca, entonces que valgan lo mismo… yo hablo con el fabricante de tractores, de maquinaria agrícola, de implementos, y tienen pedidos hasta marzo del año que viene. O sea que se está trabajando, dentro de todo, con lo que significa esto, se está trabajando bien.

– ¿Y la cosecha? Teniendo en cuenta como salga… ¿se puede esperar entonces una reactivación lenta más bien para la segunda parte del año entrante?

– Creo que va a haber una buena cosecha, si sigue este ritmo de lluvias. El tema es mantener el aparato agroalimentario (agroindustrial) permanente con todo, obviamente que también la ciencia, tecnología, nuestras industrias son muy importantes como son las de software, farmacológica; o sea dentro del marco América Latina somos quizás uno de los países que tiene más pluralidad de desarrollo industrial, de trabajo. Obviamente, somos uno de los países que menos ha sentido en lo que es la infraestructura de salud, vemos con respecto a otros países vecinos -y no con el ánimo odioso de ser comparativos, sino como un hecho de la realidad-, entonces creo que si el año que viene lográramos mantener algunas cuestiones y si llegara el milagro de la vacuna, vamos a tener un año muy bueno, porque con los niveles de expansión monetaria, que para muchos ha sido malo pero hoy nosotros vemos que ha salvado que no tengamos estallido social, toma de supermercados, ni problemas de esa característica… entonces hay que adaptarse. Nadie en el mundo ha estado preparado para gobernar con una pandemia. Y esto con un comercio internacional derrumbado; de nuevo: se escuchan algunos economistas que hablan de que ‘los mercados están esperando’ y digo muchachos parece que vivieran en la luna.

