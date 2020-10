/ / Explican por la celebración de las primeras comuniones

Recibimos y publicamos de forma textual:

Para las celebraciones de las Primeras Comuniones seguimos los protocolos del COE provincial. De hecho, la primera semana las Comuniones se celebraron a las 20 hs y la segunda semana tuvimos que adelantar el horario a las 19 porque cambió el protocolo del COE a partir del 12/10. La Iglesia católica no presionó a la Municipalidad ya que la Municipalidad no tuvo que autorizar sino que sólo envió inspectores para ayudar a cumplir el protocolo provincial.

La Iglesia San Bartolomé tiene capacidad para 700 personas sentadas y el protocolo autoriza hasta el 50% del aforo. Cuidando el distanciamiento indicado de 2 metros entre personas, tiene capacidad para 134 personas sentadas y 35 de pie. Nunca se superó ese número. Las personas estaban ubicadas por grupo familiar de convivientes, cada familia en un banco y con distanciamiento requerido entre familias.

Dos semanas antes de las celebraciones se convocó por los medios de comunicación a fotógrafos que quisieran participar. En una reunión los fotógrafos inscritos se distribuyeron entre ellos las distintas celebraciones a fin de que sólo participe un fotógrafo cada día para evitar aglomeraciones como indica el protocolo.

Las familias que aceptaron participar sabían que el COE provincial no ha autorizado las reuniones sociales, por lo que les sugerimos que si querían organizar una cena para celebrar sólo podían participar los miembros de la familia conviviente. Por tal motivo, algunas familias prefirieron postergar la Primera Comunión de su hijo o hija hasta el año que viene.

Consideramos despectiva la expresión “es un rito que podría haberse postergado, no se trata de una necesidad, es parte de una creencia”. La evaluación de la necesidad o no de realizar la celebración religiosa depende de la convicción y consideración de cada familia y de cada persona y no es elemento para evaluar la legalidad o no de lo realizado. La Parroquia decidió ofrecer la oportunidad a las familias que deseaban celebrar la Primera Comunión de sus hijos siguiendo los protocolos indicados por las autoridades provinciales.

Consideramos que la nota de Regionalísimo fundamenta de manera equivocada su percepción y no se ajusta a la realidad de los hechos, lo que podría haberse evitado si antes de la publicación hubiéramos sido consultados. Es un derecho que se nos ha negado a pesar de ser mencionados explícitamente en la nota, lo que se agrava ya que otros medios están tomando y difundiendo esta noticia que es falsa.

Nota de redacción: Puede ser equivocada la percepción sobre la realidad de algunos hechos, pero no se trata de una noticia falsa como termina argumentando. En ningún momento negamos el derecho a expresarse a nadie, de hecho estamos publicando esta nota con acusaciones para desprestigiarnos. Además nunca fue la intención cuestionar a la parroquia de Morteros, sino que nos referimos a las decisiones que desde el poder político se toman.

La nota aclaratoria fue enviada sin firma, pero confirmada telefónicamente por el Padre Jorge Trucco

