/ / / Freyre: Un sostenido trabajo para pasar el proceso Covid con el menor impacto posible

Una cantidad importante de hisopados diarios a personas antisománticas, contactos estrechos y sintomáticas realiza la municipalidad de Freyre con el propósito de tratar de contener el avance del virus. Además un equipo de salud realiza visitas domiciliarias a grupos de riesgos y realizan controles en el ingreso a la localidad.

«Estamos preocupados pero con la tranquilidad de estar haciendo todo a nuestro alcance» resalto el intendente Augusto Pastore en declaraciones a Universal Medios al realizar un balance de la situación sobre Covid en la localidad.

Sostuvo que el primer punto es detectar a tiempo los casos positivos, aislar los los contactos estrechos y los contactos de contactos en este último caso, luego de siete días después de hacer un testeo, si es negativo quedan liberados para ir a trabajar

Por otra parte dijo que es grande la ocupación, pero con cautela, manteniendo el ritmo de los análisis y al mismo tiempo haciendo que los vecinos adopten las conductas para protegerse. «Lamentablemente estamos en pandemia, tiene un ciclo de evolución en la que a todas las comunidades nos toca, en algún momento esto va a pasar, esperando que pase con el menor impacto posible».

La dinámica industrial y comercial que tiene Freyre genera un flujo de relacionamientos importante «en algunos casos por actividades permitidas y otras no permitidas comenzaron apareciendo pacientes con síntomas compatibles», sentenció el intendente

Comentó que el brote comenzó en el marco del ejercicio del comercio o el trabajo dentro de una industria, pero aclaró que «a pesar de que son actividades que están protocolizadas, que esta permitidas llevarse adelante, el contagio no se dio en la actividad laboral no formal, sino que se dio compartiendo el almuerzo o compartiendo un mate, compartiendo alguna cuestión que está vinculada con la actividad en sí, pero no con la actividad propiamente dicha».

Por otra parte señaló que las reuniones clandestinas existen y se hacen sin la debida protección, «lamentablemente esta es una realidad que no la podemos desconocer».

Así mismo puntualizó que desde el 20 de marzo vienen realizando estrictos controles, disparándose los contagios en las últimas cuatro semanas, siguieron con la protocolización de las actividades, el control de quienes provenían de zonas donde la circulación del virus era comunitaria, quienes era acompañados desde el ingreso hasta donde debían dirigirse sobre todo a transportistas hasta que se retiraban de la localidad, «de esta manera evitábamos que tengan contacto con vecinos locales. Esto significó un gran esfuerzo a lo largo de siete meses de continuo acompañamiento y el desgaste que implico, pero nos sirvió porque hemos detectados en muchos de esos casos, situaciones de personas que tenían síntomas, los cuales evitamos se relaciones con vecinos de la localidad y que volvieran a su lugar de origen al igual que sirvió mucho el puesto sanitario ubicado en San Francisco, pero ahora que el virus ingreso a la localidad, pese a los nexos epidemiológicos, lo que uno está observando es que está empezando a liberarse ciertas garantías de libertad de tránsito sobre todo en los límites interprovinciales, esto no significa que cualquiera pueda salir o pueda entrar, siempre estamos con el control exigiéndole a aquellas personas que tengan certificado de libre circulación con una causa justificada».

De todos modos Augusto Pastore considero que están muy cerca de San Francisco, entonces instan a los habitantes que se movilice lo menos posible y a su vez desde el municipio controlan que solo ingresen quienes tienen una causa justificada, «sabemos que hubo muchos casos que se contagiaron trabajando en San Francisco, la situación se dio también de lado inverso, vecinos de San Francisco que vienen a trabajar a Freyre y vecinos de Freyre que trabajan en San Francisco, es una situación inevitable en la cual tenemos que estar preparados y estar con la templanza suficiente para saber que hay que pasar este proceso cuidando a nuestros vecinos» enfatizó

En el final de la entrevista el intendente comentó que un grupo de enfermeros y médicos están visitando con los elementos de protección suficiente y necesarios a pacientes, sobre todo a los que están dentro de los grupos de riesgos por tener alguna patología pre existente o bien por estar dentro de una edad que es más riesgosa. «Así que también estamos haciendo ese seguimiento, porque la realidad es que muchos la pasan sin síntomas, pero también hay una gran cantidad que la pasan mal, pasan momentos muy feos, con muchos dolores, noches sin dormir, mucha fiebre, es una enfermedad que quienes la padecieron no se la desean a nadie»

