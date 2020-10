/ / / Hospital de Morteros: Sindicato apoya a autoridades municipales

Ante la situación de malos tratos y abuso de poder que ponen de manifiesto las trabajadoras y trabajadores afiliados al Suoem San Francisco y Zona, desde el sindicato no solo habrían mirado hacia otro lado, sino que avalarían el comportamiento de las autoridades municipales

Cuentan quienes vienen siendo víctima de la situación que al poner en conocimiento al miembro de la comisión directiva y representante local de la entidad gremial, Ricardo Pelatti habría manifestado que por dos personas despedidas que no son afiliadas no pueden actuar y las mando a realizar una denuncia policial. Además argumentó que el Ejecutivo otorgó concursos, aumento salariales, entonces no pueden caer con esto ahora que arreglaron con las autoridades municipales.

Al sentir que desde el sindicato estaban recibiendo el mismo manoseo que del Ejecutivo, se pusieron en contacto con la dirigente Marcela Molina quien dice trabajar desde la entidad gremial en la eliminación de la violencia de género, malos tratos, pero «no hizo nada y nos llamo sintiéndose ofendida porque dice que somos nosotras que no hicimos bien las cosas y justificó a Pelatti diciendo que pudo haber tenido un infortunio y finalmente de manera indirecta nos ofreció la desafiliación»

Además comentaron que en muchas oportunidades trataron de hablar con el secretario general Víctor Lescano, «No nos atiende el teléfono, no responde los mensajes, directamente ignora lo que estamos viviendo».

Por otra parte señalaron las afiliadas y afiliados al Suoem San Francisco que no cuentan con baño, no tienen cambiador, no reciben mascarillas para protegerse del Covid, entre otros irregularidades, además de la situación de violencia laboral y «como respuesta a eso, Ricardo Pelatti no hace nada y Marcela Molina se enoja con los empleados, pareciera que tienen otros intereses».

Tampoco existió actuación por parte del interventor del Sindicato Municipal de Morteros, como así tampoco tomaron contacto con los afectados.





Despidieron a estudiantes de enfermería que eran explotadas

Las dos personas que fueron despedidas son estudiantes de enfermería que las tenían como becarias con un pago de 8 mil pesos por mes. La becaria debe trabajar cuatro horas por turno siempre acompañada por una enfermera docente, en este caso la hacían trabajar 8 horas, haciéndoles tomar los turnos solas, están las planillas donde figuran por turno como una enfermera con matricula. Con anterioridad las becarias realizaban sus prácticas en el hospital mandadas por el colegio, para eso el Instituto Manuel Belgrano de Brinkmann celebraba un convenio con la municipalidad para resguardar al alumno que además era evaluado con una nota, además de que era el colegio quien iba rotando y enviando a quienes realizaban las practicas, pero el Instituto hace varios años que no tiene convenio con la municipalidad para tener pasantes de enfermería, por lo que el colegio no tiene nada que ver con esta situación, por eso las cuatro becarias no quedan a cargo de nadie, no tienen relación con el colegio. Es una decisión de la municipalidad de poner a las cuatro pasantes como mano de obra barata, explicaron las trabajadoras

