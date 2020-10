/ / / Hospital Morteros: Denuncian que son hostigadas con falsas acusaciones de robos

El Secretario de Salud Municipal se habría negado a abrir un sumario administrativo para investigar el supuesto faltante de elementos y dinero dentro del hospital

La falsa acusación por parte de las autoridades de salud, como así también por parte de Carmén Bertotti y Laura Juárez dicen que es otra de las campañas que llevan adelante con no saben que intenciones.

Este hostigamiento dicen quienes desarrollan actividades en el área de enfermería comenzaron cuando desapareció un televisor de la sala de oncología, el que se encontraba bajo llave y las llaves únicamente la manejan desde administración. Además dicen no entender la razón por la que desde la justicia no se descubrió este robo y menos aún se insistió desde las autoridades del hospital para que se descubra, «Solo se dedican a acusarnos falsamente a nosotros»

Hace poco no encontraban 14 frazadas del área de pediatría, que por error fueron guardadas en otro placard, «pero nuevamente fuimos acusadas de ladronas por Bertotti, Juarez y Aubone»

Ante la falta de las frazadas, recibieron este mensaje: «A todo el grupo de enfermería, vuelvo a comunicarme lamentablemente otra vez por malas noticias, me llamaron de la municipalidad de la parte de administración, a mí, llamaron a la dirección y el resultado de todo eso en el próximo audio lo van a escuchar, yo lo que espero es que la gente honesta, empiece a darse a conocer y que no nos pongan a todos en la misma bolsa, porque tenemos ladrones en el grupo. Grupo hospitalario, puede ser enfermería, puede ser maestranza, los que manejamos llaves de los lugares donde se guardan cosas, ahí paso el audio que la municipalidad hizo hacer con directivas de ellos, y bueno cada uno sabrá dónde está parado y que acción va a tomar para remedar esta situación»

En un segundo audio expresaron: «Desde el día lunes me han informado que hay un faltante de 14 frazadas del sector de pediatría, lo cual fue informado al Secretario de Gobierno de la municipalidad y en conjunto se ha tomado la siguiente determinación: Si en el lapso de 72 hs no aparecen esas 14 frazadas el valor de las mismas van a ser descontadas del sueldo de la gente que tiene acceso al placar donde se guardan esas frazadas, asi que por favor si alguien las tiene, si alguien sabe que me avise y se devuelva lo que falta».

Tras haber encontrado las frazadas en bolsas dentro de un placard que no era el que correspondía, les fue enviado un tercer mensaje: «Buenos chicos otro mensaje sobre el pucho nomas, hace del lunes, hace tres días que se están buscando las frazadas, desde el lunes hasta hoy, mágicamente en quince minutos en vez de 72 hs que es el tiempo habían dado en la municipalidad para que aparecieran las cosas, aparecieron las frazadas. La buena noticia es que las frazadas están en el hospital, la otra es la duda que por tres días no aparecieron y de golpe aparecen, bueno, no se de donde salieron, la cuestión que todos los lugares fueron revisados, incluido el lugar donde estaban ahora fueron revisados y no estaban, las frazadas regresaron, yo creo que ya es hora que hagamos un sinceramiento del grupo, que ya nos demos a conocer la gente que no hace ese tipo de cosas, la gente que no es ladrona, la gente que no le gusta quedarse con lo suyo, como el dinero de los compañeros, el dinero de los médicos de guardia, también se llevaron un televisor, hubo gente que hasta padeció un allanamiento por la falta de ese televisor, falta material cotidianamente, ahora la frutillita del postre fueron las frazadas, mágicamente en quince minutos aparecieron las frazadas, vamos a darle una chance de dudas a que fueron y vieron mal los placares, la gente que reviso desde el lunes hasta hoy a la mañana por todos lados, no es ciega, asi que si hubiesen estado, las tendría que haber visto, no importa, ya esta, ya aparecieron, yo pido por favor que hagamos un sinceramiento del grupo que el que no es ladron se de a conocer, se enoje, putee, que haga lo quiera, a mi tampoco me hubiera gustado que me hubieran tocado una cosa que yo no me afane, todos caemos en la misma bolsa, para la gente que provee insumos al hospital somos todos ladrones, entonces los que no somos ladrones, ya demosno a conocer y pongamos en evidencia al que si esta nos esta robando, porque a casi todos los compañeros le faltaron cosas, a los médicos de guardia le pasaron cosas y lo peor de todo faltaron elementos de la institución y todos pagamos el pato, la verdad yo me alegro que estén las frazadas, por lo demás me quedan todas las dudas de que maniobras se han hecho en estos momentos, en estos ratos, en estas horas, de una cosa que se busco durante tres días y no se encontró y mágicamente aparece guardadita en un placard, no se ya lo hablaremos personalmente a esto con quien corresponda, gracias chicos, un abrazo»

«A todo esto el secretario de salud, Gonzalo Aubone reúne al personal y asegura lo mismo que la señora, diciendo que había ladrones dentro del hospital y que se tiene que dar a conocer a quien es el ladrón»

A este planteo los empleados le pidieron que se inicie un sumario administrativo para investigar, pero que «sean todos las personas que están dentro del hospital investigadas, incluida Juárez y Bertotti que tiene un geriátrico y usa muchas cosas iguales a las que se usan en el hospital. Aubone se negó, diciendo que no podía ir al área legal del municipio sin pruebas».

Así mismo señalan que si algún empleado se hubiese llevado las frazadas, es imposible ingresar con las mismas sin ser vistos por la gente de seguridad, mesa de entrada. Lo que ocurrió es que «cuando fueron enviados los audios, una de las compañeras dijo que las habían guardado en un placard, las fueron a buscar y estaban ahí, no buscaron, ni preguntaron solo acusaron falsamente de ladrones a quienes trabajan en el hospital, avaladas por las autoridades»

En relación a la falta de dinero, «si ella dice que falto, pero no se puede probar quien es, puede ser un paciente, puede ser cualquiera, pero debería tener pruebas para aseverar que es el personal de enfermería, es evidente que arman de todo para acusar de ladrones y ladronas a todos los que estamos en esa área porque somos un grupo unido que no dejamos que nos lleven por delante, pero «según ellas que dicen que para las autoridades municipales somos ladrones, deberían iniciar un sumario administrativo o tendremos que presentar una denuncia en la justicia para que presenten las pruebas sobre las falsas acusaciones que hacen sobre nosotros»





