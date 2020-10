/ / / Las acciones realizadas en Suardi para contener la situación epidemiológica

Con un total de 6 casos activos y 12 recuperados desde el primer caso de corona virus en la ciudad, el secretario de gobierno Diego Fontanessi (foto), cuenta las acciones que llevaron adelante en un trabajo conjunto entre las autoridades municipales, el equipo de salud del Hospital Dr. Giménez y el Comité de Crisis con el propósito de contener la situación, tratando de evitar la propagación del virus. Así mismo agradeció a la comunidad que en su mayoría tras ese primer caso hace casi treinta días, se ajustó a los protocolos como parte de la responsabilidad social y solidaridad para reducir la multiplicación del Covid-19

«El 16 de septiembre tuvimos el primer caso positivo de coronavirus en la ciudad, a partir de ahí nos convocamos en el ámbito del comité de crisis, donde como siempre el área de salud del hospital tiene un gran participación. Como teníamos el primer caso se tomó la decisión en esos primeros trece días de disponer la suspensión de aquellas actividades que significaban aglomeración de personas, tratando de no afectar tanto a la actividad productiva» puso de manifiesto el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Suardi, Diego Fontanessi al referirse en el espacio «La Muni informa» a las acciones emprendidas desde que tuvieron el primer caso de Covid-19 en la ciudad a los fines de controlar la situación epidemiológica.





Suspensión para evaluación

La medida de suspender por 14 días las actividades en que se producía una mayor aglomeración de personas, obedeció a una tarea evaluativa de todo la preparación que habían realizado ante la aparición del virus, «era toda una novedad y había que ver como respondía el sistema sanitario, como respondía la municipalidad, a como respondía la sociedad, como se continuaba con esto del aislamiento a toda la gente que había que estar haciendo todo este seguimiento de como transitaba, entonces dispusimos esa suspensión» explicó el funcionario municipal

Transcurrido 12 días con 12 casos activos, el Comité de Crisis se reunió a los fines de resolver las medidas a adoptar desde el 1 de octubre, donde el aporte de la parte sanitaria fue fundamental para la toma de decisiones, al informar que el sistema estaba en condiciones de dar una respuesta suficiente y adecuada a esta situación.





Un mismo nexo

«Los 12 casos positivos, tenían todos un mismo nexo epidemiológico con lo cual evitaba que empecemos hablar de circulación comunitaria, en esa época se habían hisopado cuatro personas que no tenían un nexo tan estrecho con ese grupo de doce y habían dado todos negativo, entonces ante esa información del servicio sanitario, había dos postura, una con cierto aval de la parte sanitaria que proponía continuar con la suspensión por quince días más y la otra postura también avalada por otro sector de la parte médica consideraba que era el momento para volver a retomar cierta normalidad» explicó el abogado Diego Fontanessi

Al indicar que evaluaron la necesidad que tenían la gente de recuperar su actividad por la situación económica, ya que al momento de adoptar la suspensión el movimiento estaba en un 90 %, y que con excepción de las escuelas el resto prácticamente están todo en funcionamiento, acotando que todos los sectores se habían relajado en el cumplimiento de las medidas sanitarias.





Restablecimiento de actividades

Finalmente tomaron la decisión de restablecer las actividades convocando a los titulares de bares y cada una de las actividades para manifestar que deberían cumplir ciertas condiciones, «teniendo en cuenta que la situación no era como antes, ahora si tenemos Covid en Suardi, entonces el cumplimiento de los protocolos tiene que ser estricto».

Al señalar que le pidieron a los titulares de cada actividad la responsabilidad en el cumplimiento de los protocolos, hicieron extensivo el pedido a toda la comunidad en que «sea solidaria además de cumplir con el compromiso social de los cuidados, donde los turnos en bares y restaurantes se cumplan, si por ejemplo vamos cuatro veces por semana al gimnasio, en este nuevo ordenamiento, donde no puede haber más de 10 personas, si tiene que hacerlo dos veces por semana para ceder lugar a otro para que todos puedan ir, es decir agreguemos al compromiso y responsabilidad social, la solidaridad».

Así mismo el secretario de gobierno al reiterar que mientras no existió caso hubo un relajamiento generalizado en el cumplimiento de los protocolos, a partir del primer caso, aquellas actividades que no fueron suspendidas por el decreto municipal, apelando al compromiso y la solidaridad, lograron que sean más estricto en el cumplimiento de las normas establecidas, agradeciendo a todos aquellos que sumaron para prevenir y al mismo tiempo pidió disculpas con quienes tuvieron que discutir en todo este tiempo, «porque no es fácil decir vos podes trabajar y vos no, pero también es muy gratificante cuando te llama alguien y te dice yo cierro o yo abro, pero controlo, por eso quiero destacar y agradecer a toda esa gente que cumplió y cumple de manera más estricta con todos los protocolos»





Controles

En relación a los controles de ingreso y egreso a la ciudad, por el momento la decisión es que permanezcan a los fines de llevar un registro del movimiento de personas y al mismo tiempo controlar que si alguien viaja a alguna zona de circulación establecida por el Ministerio de Salud de la Nación, a su regreso a Suardi, haga el aislamiento parcial, es decir puede ir a trabajar, pero no puede tener actividades sociales, recreativas, deportivas, religiosas por 14 días, como así también de observar a quienes llegan a la ciudad desde zonas de circulación del virus, como así también de que cuenten con habilitación de circulación todos aquellos que no son residentes del departamento San Cristóbal

En relación a la decisión del levantamiento dispuesto por la Municipalidad de San Guillermo, considero que es probable que sea una medida que responda a presiones, al pasar esta localidad por todos los matices desde no dejar salir a sus habitantes a las estaciones de servicios hasta el levantamiento de los controles. «Formamos parte de un comité de crisis departamental, tuvimos reuniones donde se había manifestado la intención de trabajar con medidas que sean similares porque somos pueblos de idiosincrasias parecidas, nos parece que por lo menos nos avisaran o podríamos consensuarlo para no quedar en una situación incómoda»





Reuniones sociales y familiares

«Las reuniones sociales están prohibidas tanto por los decretos nacionales como provincial, en caso de que exista una denuncia, la policía tiene que actuar porque es la autoridad de aplicación que tiene que aplicar las sanciones. Las reuniones sociales están prohibidas porque se considera que es un ámbito donde se flexibilizan las medidas, es un ámbito familiar donde resulta más difícil en no dar un abrazo, compartir el mate, entonces se considera que son lugares donde más se da la propagación. Sabemos que se hacen, entonces que por lo menos sean controlados en cuanto a cantidad evitar compartir elementos comunes, higienizarte», puntualizó

Así mismo narró que al hisopar a alguna persona que había estado en una reunión social, por temor a ser sancionado no informaba de quienes habían sido sus contactos «entonces no se sabe a quién se tiene que aislar, y a lo mejor por ese temor de ser sancionado no se da la información».

Finalmente destacó que a medida que fue apareciendo información desde el inicio de la pandemia, fueron resolviendo y tomando medidas en el marco de la innumerable cantidad de normas dictadas a nivel nacional como provincial, «Hicimos todo lo que pudimos, creemos que todo lo hecho sirvió, creo que la gente debería haber tomado conciencia que esto es una cuestión de responsabilidad, que es una cuestión de compromiso, de responsabilidad, solidaridad, espero que podamos transitar esto, que creo que la tendencia es que convivamos con este virus»

