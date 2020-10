/ / Mega estafa Mutual Altos de Chipión: Preparan concurso y ahorristas se quedan con poco o nada

Los directivos de la Mutual Altos de Chipión en el marco de la mega estafa habrían resuelto tratar de lograr que pedido de quiebra que podría presentar una ahorrista, sea transformado en concurso preventivo.

La medida se habría adoptado como estrategia para tratar que la deuda que la Mutual Altos de Chipión tenga con los ahorristas no tenga que ser cubierta con los bienes de los directivosl.

En una conferencia de prensa los abogados de la Mutual Mario Bortolón y Kenneth Mackay al señalar que se encuentran frente a una compleja situación en la que funcionaba de manera paralela una mesa de dinero que lavaba plata, vendía soja en negro, comercializaba dólar, entre otros delitos.

«Está integrada a un circuito de cuevas, de asociaciones ilícitas. Esto es una cueva, no la mutual, la estructura paralela que se armó, puede haber productores que vendieron soja en negro, puede haber gente que haya cambiado dólares operando a través de cuevas de Córdoba» explicó Mackay

Al tratar de despegar a los directivos del funcionamiento de la mesa de dinero, sostuvieron que «La Mutual era la vidriera, pero atrás estaba la mesa de dinero manejada por Priotti y de la que los directivos estaban ajenos», pero no hicieron referencia a las razones por la que no actuaron los directivos cuando era de público conocimiento que la mutual captaba depósitos en toda la región con altas tasas de interés.

No serían pocos los ahorristas que manifestarían que al realizar los depósitos lo hacían en presencia de directivos junto al gerente Lucas Priotti al que ahora responsabilizan como único conocedor de ese funcionamiento que habría permitido venta de soja en negro y venta de dólares. Algunos de ellos estarían siendo investigados por Afip y la Justicia Federal por venta de granos en negro, razón por la que no descartarían vínculos con la causa de facturas truchas para la evasión, no solo de algunos directivos, sino también de clientes.

Por otra parte señalaron que encontraron irregularidades en operaciones inmobiliarias realizadas dentro de la mutual, como así también que existe una promesa en la justicia de la familia Gorgerino de pagar lo que deben

El concurso de acreedores permitiría licuar una gran parte del dinero que la mutual tomo de los ahorristas. «habrá mucha gente que no se presentará porque tenían depósitos que no estaban declarados ante la AFIP, sino estarán imputados de evasión impositiva», dijeron los abogados, quienes además puntualizaron que se deberá determinar la validez del certificado de depósito a través del Síndico del concurso.

El abogado Mario Bortolón quien a su vez es directivo de la Mutual Porteña Asociación adelanto que tratar de evitar la intervención del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) porque complicaría más las cosas porque son muy estrictos

Por su parte el abogado Kenneth Mackay explicó que con el concurso los directivos podrían dejar de tener responsabilidad solidaria de manera directa, más allá de la culpa y la responsabilidad por todo el manejo. «No es tan sencillo lograr que te otorguen la extensión de quiebra a los directivos» puntualizó el abogado quien al mismo tiempo indicó que todo se va a discutir en tres frentes, el concurso por un lado, en la Justicia Federal por otro y la investigación de la justicia ordinaria.

Los ahorristas que confiaron su dinero para ser administrados por la comisión directiva de la mutual de esta manera ven caer la posibilidad cercana de recuperar su dinero frente a la posible liquidación de la mutual por un intermedio de un largo proceso judicial y si en aquel momento después de varios años logran cobrar algo, la inflación habrá hecho que se esfume el valor, mientras los verdaderos responsables que son los integrantes de la comisión directiva se mantienen en absoluto silencio, sin explicar a la comunidad que hicieron con el dinero del pueblo y donde se encuentra, más allá de las explicaciones y artilugio legales que puedan tratar de llevar adelante para limpiar la conciencia.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.