/ / / Morteros: El ejecutivo respondió con el despido de dos becarias al denunciar las enfermeras abuso de poder y malos tratos

Una insostenible situación viven las trabajadoras y trabajadores del Hospital Municipal «Dr. José Sauret», que vienen sufriendo presiones a través de despidos, abuso de poder, malos tratos, malas condiciones de trabajo. El conflicto estaría centrado en los manejos que tendrían una enfermera y una administrativa que son madre e hija con el aval de las autoridades municipales y del hospital.

En medio de la profundización de la pandemia en la ciudad de Morteros, el personal de enfermería del hospital municipal salió a poner de manifiesto la situación por la que atraviesan y los riesgos a los que es sometida la población por la generación de stress y cansancio psicológico como consecuencia de las presiones que vienen sufriendo.

Fuimos entrevistando a distintas trabajadoras para tratar de conocer parte de lo que está pasando puertas adentro del hospital, ya que tienen temor en hacer declaraciones públicas, existe mucho miedo en el grupo de trabajo, ya que al plantear las y los empleados las dificultades que significaría ante la intención de imponer que trabajen 24 horas seguidas sin parar, desde el municipio profundizaron la acción de presión despidiendo a dos becarias estudiantes de enfermería a quienes obligaban a tomar turnos sin acompañamiento de una enfermera docente, debiendo cumplir las tareas como si fuese una enfermera matriculada abonándoles 8 mil pesos mensuales por ocho horas diarias en negro, sin aportes y sin ningún derecho. A una de ellas le hacían hacer las guardias de cirugía sin abonarle las extras.

Tanto los integrantes del oficialismo, como los de la oposición, sobre todo en la campaña electoral, salen a hablar del hospital, pero desconocen la realidad, no tienen la mínima idea de cuantas personas trabajan dentro de la institución, menos aún saben que función cumple cada una de ellas dentro del hospital. Desde el que lava la ropa hasta que el que da los turnos tiene una función importante, si alguien empieza a resentirse, el que sufre las consecuencias es el vecino que termina siendo mal atendido, señaló una enfermera que atravesó varios periodos de gobierno.

El Sindicato a la que se encuentran afiliados la mayoría de los empleados del hospital a través del representante local, Ricardo Pelatti salieron públicamente a apoyar al Ejecutivo, «es mucho el manoseo que estamos sufriendo, los malos tratos, las inhumanas condiciones de trabajo que tenemos y ahora la presión que nos meten con los despidos y nadie nos defiende, no sabemos a quién recurrir, el sindicato está del lado de la patronal y la oposición no está enterada de lo que pasa en Morteros con la salud» contó otra de las personas consultadas.





Inicio del conflicto actual

La situación conflictiva se originó desde el inicio de la pandemia, cuando el Colegio Universitario «Ezpeleta» dona las mascarillas 3D al hospital. Las mismas fueron escondidas bajo llave y nunca fueron entregadas al personal del hospital, igual ocurrió con los barbijos 95, las batas y los guantes. «A nosotros nos dieron barbijos de tela confeccionados por mujeres que donaron y las mascarillas que estamos usando fueron hechas por la mamá de una de las enfermeras con botellas de plástico» narraron

Así mismo contaron que el Director del Hospital, Fernando Geddo le dijo a las enfermeras que no se hagan una psicosis, que no se van a enfermar y en ese momento la directora administrativa Laura Juárez les dijo que estaba todo bajo llave «porque se roban todo», pero en la realidad nunca les fue entregado los protectores faciales para prevenir el contagio de coronavirus

Cuentan las enfermeras que fueron acusadas por la administrativa de haber robado batas, pero que en realidad las mismas fueron llevadas por el intendente y el secretario de gobierno junto a barbijos a los controles de las entradas.

Al mismo tiempo indican que al producirse el falta de un televisor que se encontraba en la sala de oncología que se encontraba cerrada con llave que tenían las personas de la administración empezó el hostigamiento hacia el personal.

Presiones y despidos

En un momento les informaron que suspendían las licencias por que faltaban seis personas para trabajar en el marco de la pandemia, pero con posterioridad les comunican que encontraron a una chica para que ayude a hacer los refuerzos hasta que se mejore la situación, cancelando el aviso de suspensión de licencias, los que son realizados por mensaje de texto oral, en ningún caso existe resolución escrita como corresponde a una administración oficial

Incorporan a una estudiante de segundo año de enfermería para que cumpla el trabajo de las seis enfermeras, a la que le hacen cubrir los turnos y servicios, cuando se trataba de una practicante que debería haber tenido que trabajar junto a una enfermera docente.

En una reunión encabezada por el director del hospital Fernando Geddo, el jefe de enfermería Javier Astrada, la enfermera Carmén Bertotti y su hija la directora de administración Laura Juárez, donde le plantean al personal de enfermería que van a tener que trabajar 24 horas seguidas y descansar 72 hs. El mismo no fue aceptado por considerar que es imposible cumplir con responsabilidad el cuidado de los pacientes durante 24 hs sin descanso, más aún cuando el municipio no les provee de nada, ya que hasta el agua se la tiene que comprar el personal

En la misma reunión hablaron de la situación de los cuatro pasantes, las horas extras que no son abonadas. A todo esto Bertotti y Juárez dijeron que no se pagarían las horas excedentes, mientras que el director del hospital manifestó que habría que estudiar el tema, considerando que no se debía hacer abuso del personal. «Al concluir la reunión al salir al pasillo esta dos mujeres que contarían con el aval de las autoridades municipales le gritaron de todo al director por haber contradicho lo que ellas dijeron, poniendo en evidencia que quienes realmente dirigen el hospital son Bertotti y Juárez y no es Geddo» sostienen

La reunión concluye sin que se defina el planteo, pero en principio habría acuerdo para no cambiar los horarios. Termina la reunión, queda un grupo hablando, vuelve Carmen Bertotti y les dice que no se tenga en cuenta lo que se habló porque si o si van a trabajar 24 horas corridas.

El martes 13 de octubre convocan a reunión nuevamente, pero el Secretario de Salud, Gonzalo Aubone y la vice intendenta Valeria Gandino hablan con dos de las pasantes y les comunican que a partir de ese momento prescinden de sus servicios por reducción de personal, sin previo aviso, sin tener en cuenta la situación de cada una de las dos mujeres.

Se realiza la reunión encabezada por los dos funcionarios con el reciente despido de las dos mujeres como herramienta de presión para tratar de doblegar al grupo, ya que hay personal de enfermería que los tienen como jornalizados, otros que lograron la efectividad por concurso hace unos días, pero durante seis meses pueden rescindir de esa titularización por lo que utilizando todos esos elementos de presión, sin discusión previa presentan una planilla armada con la distribución de cada persona que deberá cumplir las 24 hs. Hasta el momento nos mantenemos todos y todas unidas por la seguridad de la población, seguimos cumpliendo los turnos de ocho horas dijeron.

Las despedidas

Las enfermeras despedidas son Celene Costamagna, madre de una niña de 3 años, quien hace dos años trabaja en el hospital como circulante, era la encargada de esterilizar el material para todo el hospital, estaba en cirugía asistiendo al instrumentista, ayudaba al anestesista. Trabajaba en el turno de la mañana durante 8 horas y además hacia las guardias de 16 horas durante 7 días, es decir cumplía 24 horas, abonándoles por la totalidad de horas de trabajo 8 mil pesos mensuales en negro, sin ningún aporte, sin derechos a concursar por la titularidad. La otra enfermera becaria despedida es Ileana Chávez quien había ingresado para que cubra el trabajo de seis enfermeras que faltaban, también por el sueldo de 8 mil pesos

La vice intendente manifestó ante el grupo de trabajadores y trabajadoras que desconocía que las cuatro becarias estaban cubriendo los turnos sin contar con el acompañamiento de una titular docente, cuando es una grave falta esta situación. Además en declaraciones periodísticas Gandino dijo desconocer la cantidad de enfermeras que tiene el hospital.

Escaso plantel

Hasta el martes 13 el personal de enfermería era integrado por 20 personas, de los cuales dos fueron despedidos y una se encuentra con licencia por maternidad y otras dos están en los dispensarios, quedando al servicio del hospital en la actualidad 15 enfermeras y enfermeros, de los cuales cinco están destinados a la atención del hospital de campaña, dos al servicio de cirugía quedando para cubrir los tres turnos de 8 horas cada uno las habitaciones de internación, la terapia intensiva, la guardia, pediatría, maternidad, clínica médica, ocho personas en total, es decir que teniendo en cuenta los francos, solo quedan dos personas de enfermería por cada turno para atender la totalidad de los servicios que presta el hospital, no solo a la gente de Morteros, sino que además a los pacientes de Colonia San Pedro, Colonia Vignaud, Brinkmann, Seeber y La Paquita.

¿Quién es el jefe?

Comentan que en su momento presentaron como Jefe de Enfermería a Javier Astrada, licenciado en enfermería, docente en el Manuel Belgrano de Brinkmann y Colegio Ezpeleta de Morteros, es policía, trabajo en el Policlínico Policial de Córdoba, estudia recursos humanos, pero no lo dejan actuar, «todo lo maneja con el aval del Ejecutivo Carmén Bertotti, el director Fernando Geddo está para salir en la televisión, todo lo manejan la madre y la hija que es la directora administrativa»,

Acotan además que «Carmen Bertotti es enfermera en el dispensario de Brinkmann, entonces hace las hora que quiere, tiene más tiempo de licencia que el personal que tiene muchos años más de antigüedad que ella. Trabaja cuando quiere, pero es quien da las ordenes que son la consecuencia de los conflictos».

No le aportan elementos de cuidados

Cuentan que no les dan agua, menos aún café, té, azúcar, todos se tienen que llevar los empleados alegando que les pagan 120 pesos por mes para refrigerio.

Entre todos los empleados contrataron un dispenser para agua potable fría y caliente, el mismo por ser más barato es adquirido a una empresa de Brinkmann, ante esto «viene el director nos dicen por fin se organizaron, pero Bertotti nos quiere obligar a que lo retiremos porque se tiene que comprar en Morteros, cuando la municipalidad jamás se acordó que nos tenemos que hidratar, no se acordó de lo fundamental de la vida del ser humano. Resolvimos que no se toca, es más barato que el de Morteros y vamos a seguir comprando ese».

Cuentan que para trabajar en bio seguridad necesitan una bata, para el recambio se debe llevar una bolsa con la bata rota a la farmacia para que sea repuesta y para retirar la nueva tienen que firmar un papel, pero «la farmacia solo atiende por la mañana, entonces quienes trabajan en el turno tarde y noche, se quedan sin bata porque la farmacia está cerrada para firmar el papel, el barbijo, la cofia cada uno se la tiene que arreglar. Son elementos de bioseguridad que tiene que brindar la institución».





