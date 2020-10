/ / / Por el tuit de los “Falcon verdes…”: El sector de Mario Negri no apoyó el repudio de la UCR a De Ferrari

(Guido Ferrini - Enredacción) El Comité Central de la Unión Cívica Radical (UCR) repudió, por mayoría, las expresiones de la legisladora y vicepresidenta de ese partido, Patricia De Ferrari. La decisión no contó con el apoyo del sector que conduce el presidente del bloque de Diputados Nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri. La única dirigente de ese grupo partidario que apoyó el comunicado, es la secretaria Ana Buffoni.

A través de la red social Twitter, De Ferrari tuiteó: "Falta mucho para que aparezcan los Falcon verdes para 'impartir' la justicia a la medida ideológica de Grabois y compañía". Las afirmaciones de la dirigente radical macrista se produjeron en el marco de la disputa entre Dolores Etchevehere y sus hermanos, incluido el ex ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, por la herencia de un campo familiar. Dolores Etchevehere convocó como asesor legal a Juan Grabois, dirigente de la CTEP, y juntos pusieron en marcha el Proyecto Artigas (de producción agropecuaria sin el uso de agrotóxicos) en una porción de la estancia en disputa, en la provincia de Entre Ríos.

Como consecuencia de los repudios que cosechó el tuit, la legisladora terminó borrándolo y dijo que "con motivo de un último tweet de una serie que publiqué, y borré al ver que era mal interpretado, quiero dejar en claro que el sentido no fue el que le atribuyen. Siempre he repudiado la dictadura y las violaciones a los DDHH. No fue clara la redacción y pido disculpas por ello".

El comunicado fue aprobado con el voto de los Núcleos Fuerza Renovadora, Identidad Radical, Confluencia y Asamblea Radical. Es decir, el mestrismo, el alfonsinismo y el resto de los grupos internos del radicalismo cordobés, salvo por los representantes de Morena, el sector que responde a Negri.

De Ferrari pertenece justamente al sector de Negri y es la vicepresidenta del bloque de Juntos por el Cambio (alianza del PRO, la UCR y ARI-Coalición Cívica). En la legislatura cordobesa, la UCR tiene bloque propio y el negrismo juega junto con el PRO.

Señala el comunicado de la UCR: “El Comité Central de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Córdoba repudia enérgicamente los dichos de la Legisladora Provincial Patricia de Ferrari, quien además ocupa el cargo de Vice Presidenta de este cuerpo”.

Agrega, además, que “exigimos su formal descargo y retractación ante este cuerpo”.

En sus fundamentos, la UCR explica que “a 35 años de distancia, aún resuenan en la conciencia de las y los argentinos aquella contundente frase del “Nunca Más” con la que el fiscal Julio César Strassera cerrara su alegato en el histórico Juicio a las Juntas militares del proceso llevado a cabo en nuestro país entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1983”.

