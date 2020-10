/ / / San Guillermo Por sospechas en montos de sueldos a guardias urbanos piden constituir comisión investigadora

(Redacción) El justicialismo denuncia sospechas en los montos pagados a guardias urbanos y pide se constituya una comisión investigadora. En medio del conflicto el Coordinador de Seguridad Conrado Maidana presentó su renuncia.A partir del tratamiento de un proyecto de ordenanza sobre el marco legal de la guardia urbana, la bancada de «Juntos» conformada por el justicialismo pidió al Ejecutivo información sobre los montos pagados en sueldos, lo que fue respondido mediante un Excel «Encontramos que en varios de estos meses hay guardias urbana que tienen sueldos de 300 mil pesos y algunos que están rondando los 150 mil pesos. La verdad nos preocupa esta situación» manifestó la concejal Sonia Martina

«Cuando uno observa el valor de las horas notamos que no todos los guardia urbana cobran lo mismo. Incluso personas con la misma carga horaria tampoco cobran lo mismo. Es como que nos siembran un montón de dudas. Lo que queremos es mayor claridad», agregó la edil

En el mismo momento que se solicitaba esta información el responsable de los guardias urbanos, el Coordinador de Seguridad, Conrado Maidana renunció explicando: «Mis razones son personales, tengo una actividad laboral que también me demanda mucho tiempo».

Aclaró el presidente de la UCR que en las últimas elecciones paso trabajo junto al PRO en contra del candidato del radicalismo, aclaró que «En esta decisión no hay nada político. La alianza que se ha formado fue un éxito, nos llevamos muy bien, está demostrada».

El municipio cuenta con 17 guardias urbana, además de 12 inspectores de tránsito, de los cuales algunos cobran 300 mil pesos, otros 150 mil y algunos la miserable suma de 4 mil pesos mensuales.

Al tomar estado público la exorbitante suma, el secretario de Gobierno, Pablo Doro, cuestionando al bloque «Juntos» por hacer que la comunidad tomara conocimiento sobre los manejos del Ejecutivo municipal, considero que los concejales tendrían que haber convocado al Ejecutivo para sacarse las dudas

Explico que se trata de una contratación a una empresa de Suardi que en el comienzo de la pandemia tuvo a más de 30 personas trabajando. «Ese importe de 300 mil pesos, lo facturaba el titular de la Guardia Urbana que estaba contratada, y esta persona a su vez subcontrataba gente para que brinde los servicios que se demandaban al comienzo de la pandemia» y al mismo tiempo sostuvo que «la renuncia de C onrado Maidana no tiene que ver con esta situación», afirmó Doro

Ante esto la concejal Sonia Martina amplió la información dando cuenta que se utilizaron partidas de asistencia social para el pago de los guardias urbanas y al mismo tiempo mostro el excel con la firma del Secretario de Gobierno Pablo Doro y por la Intendente Interina Romina López, la que no cuenta con la planilla de horarios por empleado ni órdenes de pago.

Así mismo indico que en ningún momento ingreso al Concejo Deliberante el contrato con la referida empresa de Suardi, «Hay información que se ha entregado antes donde resulta que este señor que en teoría tiene factura y tiene contrato cobró en marzo $116.750 a través de la Asistencia Social cuando la Asistencia Social tiene otra función. Sinceramente, ¿qué es lo que nos pasa? Tenemos un millón de preguntas y no estamos mintiendo».

«Para continuar con esta sensación de improvisación vemos que otro señor cobra $137.310. Yo pregunto, ¿este señor es otra empresa que subcontrata a las explicaciones del señor Pablo Doro? ¿O no?. Además puntualizó que no coinciden los números

En tanto el concejal Luciano Parola, expresó que en una Municipalidad las cosas no se explican, en una Municipalidad los papeles tienen que hablar por sí solos. Siempre nos dicen: «por qué no nos llaman que les explicamos». Esto no se arregla con una explicación verbal de una persona. Es una Municipalidad y no se puede manejar como un negocio particular».

«Lo que más me llama la atención es que ahora dudemos de un papel firmado, ya sería el colmo. Pedimos la explicación, está firmada. ¿Qué más tenemos que pedir? Entonces, creo que amerita investigar por qué dice que una persona cobra 300 mil pesos. Investiguemos, es la plata de la gente no es la plata mía. Tenemos ese deber, le guste a quien le guste, porque son los fondos públicos los que se están discutiendo».

El concejal justicialista y Presidente del Concejo Municipal de San Guillermo, adelantó que pedirá se constituya una comisión investigadora que evalúe, que «vaya al Municipio, que cite a funcionarios, a quienes percibieron y de alguna manera darle claridad a este tema porque son fondos públicos y las cosas deben estar ordenadas correctamente».

Fuentes: Lisandro Valdemarín; TVCoop y propias

