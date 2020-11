/ / Brinkmann: Fuerte control por incumplir normas vinculadas a la emergencia sanitaria

Un total de 30 actas fueron labradas por la policía de Brinkmann por infracciones a las disposiciones establecidas en el marco del régimen sancionatorio por la emergencia sanitaria

La cantidad de procedimientos pone de manifiesto un mayor compromiso con la comunidad por parte de la institución policial de esa ciudad en relación a las actuaciones en otras comunidades de la región donde también se llevan a cabo eventos sociales y familiares, deportivos y otros incumplimientos que no son sancionados.

En este caso en Brinkmann labraron 6 actas por reunión social con más de 20 personas, 10 actas por reuniones con menos de 20 personas, 7 actas por no usar barbijo, cuatro actas fueron labradas por no cumplir con el aislamiento sanitario y tres actas por el desarrollo de actividades deportivas no permitidas o no aplicar medidas de seguridad

