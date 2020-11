/ / El diputado Carlos del Frade denuncia la estafa de millones de dólares del Senasa en la gestión macrista

El diputado santafesino por el Frente Social y Popular, el periodista Carlos Del Frade denunció que en mayo del 2016 el Senasa bajo la gestión macrista anunció el arribo de 220 mil toneladas de soja al puerto de Dreyfuss en General Lagos, sin embargo las semillas nunca pudieron haber llegado porque el embarque estaba cerrada hacía tiempo por un incendio ocurrido un año antes, y no había tenido pedido de importaciones al menos en los cinco años anteriores.

En una entrevista con Infobaires 24, el legislador explicó que la maniobra permite ganar millones de dólares a las terminales portuarias y genera un grave perjuicio en las arcas del Estado. Además apuntó contra el actual presidente del PRO en Santa Fe -Cristian Cunha- quien en ese momento era el titular del organismo estatal pese a que no tenía nombramiento efectivo.

A las irregularidades se suma que cuatro meses después del anuncio de la importación de soja por parte del Senasa, Norberto Bardey, responsable de la oficina del Senasa de Villa Constitución, envió una nota al coordinador del Centro Regional de Santa Fe del organismo, doctor Víctor Di Pasquale. Días más tarde, Bardey fue desplazado de su cargo.

¿Cuál es el rédito económico de que no lleguen las 220 mil toneladas de soja a la Argentina?

Importaciones que no figuran o que no existen, pero que figuran solo en los registros contables de computadoras o exportaciones que se sobrefacturas indefectiblemente son millones de dólares a favor de las terminales privadas porque van a pagar menos impuestos específicamente por las mismas cuestiones: subfacturación de exportaciones e invensión de importaciones que no se hicieron. Si esto quedó registrado en el Senasa a inicios de 2016 evidentemente son millones y millones de dólares a favor de las terminales privadas y las grandes multinacionales que a su vez configuran un delito serio contra el Estado, porque no están estafando. En forma paralela, el rol de regulación que tenía el Senasa no se estaba cumpliendo durante por lo menos la época del macrismo o entre enero y mayo de 2016.

-¿Sabés que pudo haber pasado con la soja?

-Creo que al no haber ingresado soja en el puerto de General Lagos, esa soja materialmente no existió. Es decir: sólo existió como asiento contable en computadoras como para que las empresas terminaran ganando el diferencial que les pagaban justamente por la importación de soja en ese momento.

-Ustedes ya habían denunciado a Cunha: por qué otros motivos?

-Nosotros lo habíamos denunciado porque tenía un cargo para el cual había sido supuestamente designado, pero su nombramiento llegó un año después, así que claramente estaba en inclumplimiento de funcionario público y usurpando un cargo. En eso involucraba a todos los sectores de responsabilidad política hasta llegar al Presidente en la desarticulación del Senasa y en contra de la salud pública argentina. Por eso, en ese momento nosotros también imputamos aquella vez al presidente Mauricio Macri.

-Qué pasó con Norberto Bardey, el titular de Senasa desplazado?

-Fue desplazado de la oficina del Senasa de Villa Constitución en San Nicolás. Creo que sigue trabajando allí, igualmente presentó una denuncia por todo lo que Cunha le terminó haciendo. Esto tiene que ver con lo que significó el Senasa cómplice de las terminales portuarias.

Infobaires 24

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.