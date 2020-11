/ / / En el pico de crecimiento de la pandemia liberan la circulación de las personas en Morteros

El municipio de Morteros resolvió levantar los puestos de control en los ingresos a la ciudad de Morteros y el puerto seco, además amplió los horarios para actividades comerciales, culturales, recreativas y deportivas en un momento en el crecimiento de casos elevan su pico.

La decisión de liberar la circulación de gente en la ciudad fue tomada a partir de las disposiciones mininas establecidas por el gobierno nacional y provincial, pero bajo la responsabilidad de los intendentes en virtud de la circulación del virus en cada población.

La medida adoptada en Morteros es levantar los puestos de control en los ingresos a la ciudad y el puerto seco que funcionaba en Sociedad Rural de Morteros.

Los horarios para las actividades culturales, recreativas y deportivas se extienden hasta las 22, los bares y restaurantes, podrán permanecer abiertos de lunes a jueves hasta las 24 y los viernes, sábados, domingos y feriados hasta las dos, mientras que los kioscos, despensas y deliverys podrán funcionar hasta las 24 y los comercios podrán funcionar hasta las 20,30 y las celebraciones religiosas de 6 a 22

Asumiendo que las medidas dispuestas pueden provocar un mayor número de contagios en la ciudad, desde el municipio señalan que se deben evitar encuentros innecesarios, aglomeraciones y reuniones con gente cuya trayectoria vital previa se desconoce o es de riesgo

Fuerte nivel de contagios

En los últimos días la ciudad de Morteros en los informes que brindan indica que fueron diagnosticadas con Covid positivo 31 personas, un 23 % del total de personas afectadas desde que empezó la pandemia en Morteros y un 31 % de los casos activos. Entre las personas afectadas se encuentra el director del hospital municipal, quien además es el único medico terapista del mencionado nosocomio.

A las cifras que se informan se deberían multiplicar por entre 3 y 5 como mínimo la cantidad real de personas afectadas de acuerdo a lo que vienen poniendo de manifiesto destacados infectólogos como Oscar Atienza y Hugo Pizzi entre otros, por la poca realización de test. En Morteros hasta la toma de esta medida solo eran diagnosticados quienes resolvían comprar el servicio de test que vende el sistema de salud pública a través del hospital.

Recién esta semana comenzaran a realizar testeos en la plaza y en los Caps sin costo para quienes voluntariamente resuelvan realizarse el mismo, mientras que los aislamientos por contactos siguen sin ser controlado su cumplimiento, esto hace que personas con necesidades laborales no cumplan de manera estricta, lo que hace que el virus este circulando de manera comunitaria de acuerdo al análisis de reconocidos profesionales.





Negacionistas que perjudican

Un sorprendente grupo compuesto por no pocas personas, a pesar de las cifras inquietantes de muertos y contagiados, se niegan a dar por cierta la existencia de la epidemia, hablan de conspiraciones, intereses partidarios entre otros paranoicos planteos. Lo peligroso de quienes dicen que no creen en la pandemia, es que con esa convicción los lleva a ignorar y despreciar las medidas de protección para evitar el contagio y peor aún es que ellos terminan contagiando a quienes si creen y adoptan las necesarias medidas para cuidarse.

Si bien una mayoría de personas observa las recomendaciones que tal vez no son aplicadas en su total magnitud para prevenir contagios, es evidente que en la sociedad existen grupos que comulgan con la negación, lo que se evidencia en distintos sectores de la sociedad a través de reuniones sociales con participación de grupos importantes, en su mayoría adolescentes y jóvenes a la que los mayores le ceden espacios para concretarlo, pero también se observa a personas adultas, supuestamente cultas que actúan con falta de solidaridad para con el otro, en un momento grave para la sociedad.

Las reuniones sociales, los incumplimientos, la circulación de personas que deberían permanecer aisladas es posible por el inexistente control por parte de las autoridades que tienen ambito de actuación en la ciudad.

Frente al aumento de casos que viene teniendo la ciudad y la existencia de conductas que no se tienen en cuenta los riesgos personales y sociales, que asumen, la medida adoptada por el municipio es ir en contra mano a lo que se debería hacer para contener el avance del virus, que es evitar la mayor circulación de gente por unos 20 días para disminuir la carga existente en la ciudad.

Es probable que la cantidad de personas afectadas se siga incrementando porque se amplía la circulación y no se resuelve con simples mensajes diciendo que es responsabilidad de la ciudadanía cuidarse, ya que yo me cuido, pero los seguidores del sector partidario anticuarentena no se cuida, produciendo los contagios que terminan afectando a quienes tomaron la decisión de cumplir con todas las medidas para prevenir su salud y por ende su vida. El Estado en este caso municipal debería adoptar medidas que disminuya la circulación de personas, sin que signifique generar un perjuicio económico y laboral de las personas.

Gobernar es tomar decisiones con inteligencia para lograr el necesario equilibrio, en este caso entre la defensa de la vida y el sostenimiento económico desde hechos concretos y no desde el relato como viene ocurriendo.

