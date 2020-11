/ / / Entregaron cinco casas con la presencia del vice gobernador de la provincia

La entrega de cinco unidades habitacionales del programa «Semilla» concretó a través de un acto desarrollado en un sector de la zona urbana que fue puesta en valor con toda la infraestructura necesaria.

El acto presidido por el vice gobernador de la provincia, Manuel Calvo junto al intendente Augusto Pastore acompañados por por la ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, Laura Jure, legisladores, autoridades municipales y vecinos.

El intendente Augusto Pastore fue el encargado de abrir el acto puntualizando que se trata de una simbología muy particular. «En este lugar había un canal a cielo abierto que no solo era un peligro para la seguridad y cada vez que llovía desbordaba con las consecuencias que todos sufrimos. En el 2012 vinimos hasta acá con el agua hasta las rodillas con German Baldo y dijimos esto lo vamos a cambiar», lo que certificaron con un documental con testimonio de los vecinos que habitan el lugar.

El intendente considero que el acceso a la vivienda, es también acceder a la infraestructura y servicios adecuados. «En este sector no había cordón cuneta, no había mejorada, no había cloacas, hoy el 100 % de la localidad tiene agua y cloacas»

Al hacer referencia a los desafíos futuros destaco la reducción de las desigualdades, sobre haciendo que más mujeres y personas con discapacidad se integren a los distintos sectores, puntualizando que la vivienda permite más participación democrática porque al depender de un alquiler en los pequeños pueblos limita la participación en la vida pública, «entonces también va a mejorar la calidad democrática de una comunidad».

En el último tramo de su mensaje narró como generaron recursos para financiar obras que en la actualidad significarían una inversión superior a los 50 millones de pesos y al mismo tiempo generando empleo en la economía popular. «Elaboramos los pre moldeados con los que se hicieron los desagües, para vendérselo a la empresa y recaudar 30 millones de pesos más, para hacer 9 mil metros de cordón cuneta, cobrar el cordón cuneta como contribución por mejora a los vecinos, recaudar otros 30 millones de pesos y con ese dinero seguir abordando la problemática del acceso al terreno, desarrollando un loteo que en seis meses más vamos a estar entregando 300 lotes para que más personas puedan acceder al lote para acceder al sueño de su casa propia y en definitiva constituir un hogar».

Cerró expresando Augusto Pastore: «Freyre va a seguir creciendo y lo va a seguir haciendo de la mano de la agroindustria, pero lo va a hacer en la medida que no tolere el fracaso ético y moral de sus representantes».

A la hora de dejar inaugurada las viviendas con una inversión del Gobierno de la Provincia en estas 5 casas de 3.750.000 pesos, el vicegobernador Manuel Calvo, señaló que «la vivienda trae aparejada distintas acciones que tienen que ver con mejorar la calidad de vida. De esa manera logramos igualar en oportunidades y construir una sociedad mucho mejor».

«La entrega de viviendas es uno de los actos más importantes en la vida de un gobernante porque representa la esperanza del desarrollo de una familia», dijo.

Por su parte, Jure destacó el avance desarrollado en la localidad en materia de hábitat, refiriéndose especialmente a la canalización de aguas, construcción de cordón cuneta e iluminación.

Sobre las nuevas viviendas expresó: «Para las familias es cumplir un sueño y dar un paso importante, que es del tener la casa propia. Acá se les ayuda pero nadie les regala nada. Acá está el esfuerzo de las familias por lo que quieren».

