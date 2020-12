/ / / / Gracias… mil veces muchas gracias

Estuve en el Hospital Dr. Giménez afectado por el Covid-19, lugar donde a pesar de lo que significa este maldito virus me sentí muy contenido durante los tres días de internación. Mi agradecimiento, y reconocimiento a la invisible labor de todo el equipo de gente que forma parte del hospital.

Quiero agradecer a los Dres. Nicolas Zulli y Leandro Gastaldi por haberme dado la mejor medicina que fue su gran esfuerzo, cariño y energía para superar el cuadro protagonizado por el virus, a las enfermeras que me cuidaron como si lo hubiesen hecho con su propia familia y en especial a Sandra Corso que me hizo sentir en lo más profundo de mi averiado corazón su extraordinaria sensibilidad con su permanente apoyo psicológico, como así también el acompañamiento de Marina Flores y María Laura Lazaroni.

A todos quiero expresar mi total agradecimiento por haber hecho posible mi recuperación, pero sobre todo quiero resaltar la profesionalidad y calidad humana de todo el equipo de salud, un orgullo de los suardenses que debemos cuidar todos.

Después de lo vivido, siento escalofrío, pero no es por la fiebre producida por el corona virus, sino por escuchar que no se cumple con los pedidos de que no haya aglomeración, que nos cuidemos, hoy más que nunca puedo dar testimonio que esa llamada a la sensatez la están haciendo por el bien de cada uno de nosotros, porque les puedo asegurar que ser contagiado por el Covid es pasar momentos de lucha, dolor y miedo en la que el equipo de salud hace un gran esfuerzo para sacarnos. Ellos con abnegación sin pensar en sí mismo se entregan para conseguir que todos recuperemos la salud, devolvamos ese esfuerzo por nuestra salud cumpliendo con las medidas sanitarias.

Gracias a mi familia, a los amigos, gracias por estar ahí, a la gente del Hospital Dr. Giménez gracias por el optimismo, la entrega y solidaridad. A todos muchas gracias porque a pesar del difícil momento que estaba viviendo, me hicieron sentir la persona más importante del mundo.

Por vos, por tus seres queridos, por todos cuídate

Daniel «Grillo» Flamenco





