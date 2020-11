/ / / Mucha fuerza San Guillermo, seamos héroes quedándonos en casa

Por Lisandro Valdemarín

No es fácil. No es sencillo. Pasamos de ser una especie de panacea a estar prácticamente en el mismísimo infierno. Y la situación amenaza complicarse aún más. No se sabe cuál será el pico. Las cifras aumentan día a día y ya no sorprenden. El virus anda a las vueltas en todas las esquinas de nuestra ciudad. Y no queda otra que resistir, como sea.

¿Cómo resistimos? Saliendo a hacernos los héroes inflando el pecho por todos los lugares y hablando sin barbijo con todo el Mundo, compartiendo mates y tragos con todos, creyéndonos inmunes. Seguro que no. ¿Cómo resistimos? Seamos héroes quedándonos en casa. Saliendo sólo lo necesario. Lo indispensable. A este virus lo vencemos con amor de entrecasa. Con mucho patio. Con mucha charla y juegos con nuestros hijos. Mirando alguna "peli" que nos transporte a otras historias. Lo vencemos imaginando otros mundos posibles. Otros mundo mejores. Lo vencemos agachándonos o sentándonos en el piso para jugar con nuestros hijos. Lo vencemos aguantando y extrañando a nuestros nietos pero festejándole todo lo que hacen con mensajitos de whatsapp o con videollamadas. O lo vencemos saliendo a la calle porque no nos queda otra para ganarnos el pan, pero con todos los cuidados necesarios: alcohol, distanciamiento, barbijo, absolutamente todo.

A este virus lo vencemos con la resistencia del amor. Y el amor esta vez no significa salir corriendo a abrazarse y darse besos, ni juntarse con amigos para compartir copas o jarras. El amor esta vez significa quedarse en casa. Significa retraerse. Ya habrá tiempo para lo otro. Ahora es tiempo de guardarse. Y hasta quizás de reencontrarnos con nosotros mismos. De hacer un balance de nuestras vidas. De disfrutar cada segundo. De hacer que el segundero del reloj no sea un calvario, sino todo lo contrario. Arrancar el reloj de la pared de casa, para olvidarnos de las horas y que el tiempo pase y se disfrute, haciendo cosas que no siempre hacemos. A este virus atípico tenemos que ganarle haciendo cosas atípicas. Poniendo en marcha nuestra imaginación.

Mucha fuerza San Guillermo. El virus merodea en cada esquina. Amenaza y quiere que nos movamos, para seguir creciendo y multiplicándose. No le demos con el gusto. Quedémonos en casa. Y hagamos cosas diferentes. Sembremos nuestro propio corazón de estrellas y encontrémonos con nosotros mismos. Y con quienes comparten nuestra propia casa, que muchas veces por nuestro quehaceres pasamos a tratarnos como extraños. Si no hacemos eso, estaremos en riesgo. Si tratamos de intentarlo, será difícil, pero será una buena manera de poner nuestro granito de arena, imaginando un fin de año y una Navidad con un poquito más de Esperanza. Ojalá así sea. Es compromiso de todos. Mucha fuerza!!!!

