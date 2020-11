/ / / San Guillermo: Médicos piden se eviten los eventos con aglomeración de público

La municipalidad anunció el masivo evento de la fiesta nacional del camping

Dr. Pedro Gimenéz director del Samco

(Por redacción)A raíz del crecimiento de la curva de contagios en la que la intendenta sigue convocando a la población a que participe de actividades, entre ellas el anuncio de la fiesta del camping con el consecuente riesgo para la salud, desde el Samco emitieron un documento pidiendo a la población que no participe de esas reuniones para evitar que se complique la situación epidemiológica de la ciudad

El equipo médico del Samco San Guillermo a través de un documento pone de manifiesto su preocupación por el aumento de la curva de infectados por Covid 19 y señala que muchos de ellos sin nexo epidemiológico por lo tanto se catalogan como circulación comunitaria.

Frente al alto nivel de ocupación de camas en el sistema que alcanza al 90 % hacen un llamado a cuidarse y ante las fiestas de fin de año al recibir visitas de otras poblaciones solicitan la sensatez del anfitrión

Finalmente aconsejan y sugieren evitar reuniones o conglomeraciones de personas y expresan que «el municipio deber ser el órgano de contralor y además deberían estar consensuadas con el equipo médico»

En dialogo con Lisandro Valdemarin, el director del Samco, Pedro Giménez señalo que siempre sostuvieron que todo evento, espectáculo que reúna a una gran cantidad de público sea evitado porque favorece el desarrollo de la enfermedad. «Nosotros hacemos sugerencias para que esas cosas se eviten».

En los lugares públicos «siempre debe ser en pequeños grupos que no compartan cosas y que no permanezcan tanto tiempo en un lugar» dijo el médico muy preocupado porque si sigue el ascenso de casos, la situación se va a ir complicando al contar el sistema de salud con muchas personas dedicadas al seguimiento, «por eso se deben evitar reuniones para que no se siga propagando la enfermedad. «Si todos nos comprometemos, la gente asume la responsabilidad, las autoridades contralan podemos aplacar la curva de crecimiento»

Al consultarle acerca del anuncio sobre la realización de la fiesta del camping que acaba de anunciar la intendenta, el director del Samco manifestó que ellos no la avalan, «le estamos pidiendo a la población que no se reúna, que no se junten más de 10 personas y una fiesta de estas características no la avalamos»

