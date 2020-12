/ / / Denunciaron penalmente a autoridades municipales de Morteros por malos tratos y abandono de animales en la perrera municipal

Perro abandonado con heridas en el cuello que terminó muriendo

Una denuncia penal contra las autoridades municipales de la ciudad de Morteros fue presentada por el Grupo Proteccionistas «Colitas Contentas» por indicación de la Dra Gretel Monserrat, quien es abogada especialista en derechos animal, integrante de la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales y presidenta de Fundación Bio Animalis de San Francisco.

perro con garrapata

La denuncia radicada en la Unidad Judicial de Morteros está vinculada al estado en que se encuentran los perros que deposita el municipio en el denominado «Refugio animal» que funciona en el predio del basural a cielo abierto, el que también se encuentra en un deplorable estado.

La presentación judicial contra las autoridades municipales responsables del Refugio Canino Municipal está basada en lo que el Grupo Proteccionistas «Colitas Contentas» considera que los perros que se encuentran en ese lugar están en una situación de abandono, entre ellos puntualizan que presentaron pruebas sobre el estado de una perra que hacía cinco días estaba herida sin atención veterinaria, como así también otro perro con la cara hinchada sin atención.

perros sin agua

Además sostienen que encontraron caniles con garrapatas en el agua, ratas muertas, todos los perros llenos de garrapatas, caniles sin sombra, cachorros recién nacidos fuera del refugio, perros con sarna, hembras preñadas varias veces por falta de castración, montones de residuos del basural municipal pegado al refugio animal con grandes roedores entre otras cuestiones.

La presentación judicial fue realizada por violación a la Ley Nacional 14.346 por maltrato o crueldad animal, ya que para la ley son seres con derechos, donde no solo buscan la sanción por el referido abandono de los perros por parte de las autoridades municipales y al mismo tiempo para que desde la justicia se resuelva hacia adelante la radicación de la perrera y se aplique políticas públicas de acuerdo a los nuevos tiempos para la tenencia de los animales.

perros flacos

Se debe resaltar que desde el Grupo Proteccionistas «Colitas Contentas» desde hace varios años vienen poniendo de manifiesto la necesidad de mejorar la situación del Refugio Animal para una mejor atención de los perros, donde obviamente no encontraron respuestas y ante la situación observada, piden a través de la justicia se resuelva la situación.

En representación de «Colitas Contentas», la Dra. Gretel Monserrat, se presentará como querellante particular a los fines de aportar elementos sobre los hechos denunciados, además del material fotográfico y la identidad de testigos ya aportados, además de participar de la investigación que lleve adelante la fiscalía, como así también para que se adopte un nuevo manejo con la fauna urbana.

Cabe señalar que Ley Nacional 14.346 establece por maltrato o crueldad animal, una pena de 15 días a un año de prisión que por ser excarcelable se establece en suspenso para quienes resulten responsable de acuerdo a lo que determine la fiscalía, salvo que se impute mal desempeño de la función pública a la autoridad municipal que tiene la responsabilidad de controlar el funcionamiento correcto de la perrera, donde la pena podría ser distinta.

Allanaron el predio

Ante los hechos denunciados desde la fiscalía ordenó el allanamiento del Refugio Animal Municipal para realizar constataciones del estado de las instalaciones por intermedio de fotografías, labrado de actas poniendo de manifiesto lo que de forma ocular encontraron en el lugar y verificar a través de un perito veterinario designado por la justicia el estado de los perros. Además en el mismo procedimiento realizaron un peritaje sobre el funcionamiento de las cámaras de seguridad.

Todo lo recolectado en el allanamiento será incorporado al expediente para compatibilizar con la documentación presentada por los denunciantes a los fines de avanzar en la causa, donde será importante la declaración testimonial que brinde el empleado municipal que tiene a su cargo la realización de los trabajos y el cuidado en el lugar, más allá que hay quienes sostienen que no sería convocado a declarar en un principio porque podría ser una de las personas que resulte imputada junto a los funcionarios municipales.

ratón muerto en el canil

Integrantes de Colitas Contentas, una agrupación de personas que trabajan por la protección de los perros en situación de calle, rescatándolos, brindándole cuidado hasta lograr que sean adoptados, cuentan en su red social que al encontrar la perra que estaba herida desde hacía cinco días, «la cual no había recibido atención veterinaria, embichada, llena de moscas y apagándose lentamente, lo cual pedimos que nos permitan llevar para asistirla o que nos ayuden a trasladarla, fue raro, de respuesta obtuvimos que no tenían vehículo, pero después de tanto insistir, llamaron al veterinario y si tenían como llevarla. Así que luego de insistir para que no esperen hasta el lunes cuando el animal ya casi ni respiraba, la cargaron y llevaron».

Así mismo señalan que el refugio es utilizado por la justicia al señalar que en el lugar había, «un perro encerrado en un canil diminuto sin sombra, solo, por qué es de la unidad judicial por un problema que tuvo, pero parecía castigado al sol y al poco espacio».

«Nos fuimos del lugar con una amargura y decepción enorme. Y lo que hicimos a continuación fue presentar una denuncia penal hacía la municipalidad de nuestra ciudad, presentando pruebas de todo lo dicho, con testigos y pasándole todo a quien nos va a representar, la Dra Monserrat Gretel, que quizás la hayan escuchado nombrar por el caso Chocolate. Creemos firmemente que hicimos lo correcto, por qué ningún animal ahí adentro merece vivir ni morir así. Ahora ustedes, desde el otro lado también pueden ayudar. Hay muchas vidas peludas ahí adentro que necesitan salir de ese calvario dónde los encarcelaron y no viven dignamente. Necesitan adoptantes responsables!!!!, Hay de todos los colores y tamaños, con muchísima necesidad de amor!. Ayúdalos a salir de ese horror!!!» expresan en el final del escrito publicado www.facebook.com/Colitas-contentas

La basura en los alrededores del predio donde depositan a los perros

Desde el municipio dicen que es un escrache político

La directora de Ambiente Claudia Pucci en relación a la denuncia dijo en algunos medios de prensa, ya otros somos censurados por quienes organizan las conferencias, expresando que se trata de un escrache poniendo en juego el buen nombre de las personas, mientras que el Secretario de Ambiente Ricardo Ludueña al negar los hechos denunciados sostuvo que se trata de una denuncia política. Al mismo tiempo reconocieron que hace mucho tiempo que no se realizan castraciones.

En relación al perro que en la denuncia se plantea que estaba abandonado desde hacía cinco días sin atención, Pucci dijo que el perro murió, «no podemos ser tan básicos de asociar perro muerto con falta de atención»

Propusieron como solución a que cada vecino que se lamenta por el estado de la perrera se lleve un perro a su casa y de esa manera se cierra el lugar.

Es parte de la lucha

Por su parte desde «Colitas Contentas», sostienen que no hay política de por medio en la denuncia, «solo personas que luchamos por lo que sentimos como podes hacer vos por la causa que más te interese»

Además indicaron que «nadie reclama que se destinen más fondos, ni que se dé más que a los niños o familias que necesiten. Solo se pretende que el dinero destinado al Refugio sea utilizado como corresponde y con la responsabilidad que merece.

«Atención veterinaria adecuada y a tiempo. Alimento y agua en condiciones. Castraciones masivas para que no se llene ese lugar o algunos queden ahí a fuera teniendo cachorros en cada celo».

Otros abandonos

A la denuncia por abandono y mal trato de los perros se suma el incesante reclamo de una gran cantidad de vecinos en distintos sectores de la ciudad por la cantidad de perros que circulan por la calle sin cuidado de sus propietarios, como así también muchos perros en situación de calle que no son atendidos por el municipio. Estos provocaron accidentes a motociclistas y ciclistas al ser embestidos al cruzar frente a los rodados sin que el municipio aplique las normas establecidas en las ordenanzas municipales.

Por otra parte tampoco el municipio actúa frente a los reclamos por caballos que son dejados atados en terrenos baldíos sin agua al rayo del sol, como así tampoco erradica los animales sueltos como cerdos, vacas, caballos que se encuentran en el radio urbano, otra manera de abandono de animales.





