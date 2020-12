/ / Imputaron al fiscal federal Viaut y a otras cinco personas por pedido de coimas

La fiscal federal de Villa María, María Marta Schianni, confirmó que imputó a su par de San Francisco Luis María Viaut, a su colaborador más cercano Darío Rivarola y a cuatro personas más por presuntos "exacciones ilegales, cohecho y cohecho activo" en el marco de la denuncia de un cooperativista de El Tío por supuesto pedido de "coima" para desvincularlo de una causa.

En diálogo con La Voz de San Justo, Schianni indicó además que junto a Viaut y Rivarola están imputados Gerardo Agustín Panero, Víctor Hugo Brugnoni, Walter Gustavo Fattore y Santiago Badino, quienes a partir de este miércoles comenzarán a ser indagados por el juez Federal de Villa María, Roque Ramón Rebak, que por cierto es quien quedó momentáneamente al frente del Juzgado Federal de San Francisco hasta tanto se designe un juez tras la finalización de la subrogancia de Pablo Montesi.

Sobre la situación procesal de estas seis personas, la fiscal dijo que "desde el viernes, luego de levantarse el secreto de sumario, las partes involucradas pueden tener acceso a la investigación".

La denuncia del cooperativista Pablo LuIs González fue el detonante para que la fiscal ordenara una serie de allanamientos. Schianni recordó que la misma "se radicó en la Fiscalía General de Córdoba Y el fiscal general Carlos Casas Noblegas, por una disposición interna quien ante la presunción de estar ante posibles irregularidades de la Fiscalía Federal de San Francisco me designan a mí para que investigue esa denuncia. Todo esto comienza a finales del mes de julio aproximadamente".

En tanto, la denuncia de González por supuesta extorsión tomó estado público en octubre, tiempo después de que estallara el narcoescándalo que involucra al expresidente del Club Spotivo Belgrano Pablo Esser en una causa de narcotráfico y lavado de dinero, investigada por Viaut. El mismo fiscal en agosto desbarató una organización que oficiaba como una usina de facturas "truchas" para evadir impuestos. No obstante, desde la fiscalía de Villa María negaron algún vínculo de la denuncia de González con estos dos casos resonantes.

Cómo sigue

Sobre cómo sigue la causa, Schianni dijo "los imputados han sido convocados a prestar declaración indagatoria, como ya tienen acceso a las constancias podrán ejercer su derecho de defensa o abstenerse de declarar y posteriormente presentarse todas las veces que consideren necesario para dar su versión sobre lo que nosotros les estamos indicando en el requerimiento fiscal".

La fiscal agregó que "en el caso del señor González, quien es representado por el abogado Juan Alberione, además de denunciante se lo aceptó como querellante particular, de este modo esta persona podrá estar al tanto de cómo avance la investigación. El Código Penal establece que al ser querellante puede proponer pruebas y el juez decidirá si las mismas son pertinentes y útiles para la investigación".

Por ahora, "no está previsto" el apartamiento de Viaut

Acerca de si el fiscal Viaut debería o no apartarse de su función mientras es investigado, Schianni señaló: "Ese es un resorte administrativo que depende de la Procuración General de Justicia de la Nación, seguramente se abrirá alguna medida disciplinaria para investigar y analizar la situación, no está previsto su apartamiento, además como lo expresa la Constitución Nacional todos somos inocentes hasta que se demuestra la contrario. Esto recién comienza, es una hipótesis de trabajo, se verá con la prueba que se aporte qué fin tendrá la investigación. Hay funcionarios públicos que son investigados y al no tener condena firma continúan en sus funciones".

Este miércoles deberán comparecer ante el juez Rebak los imputados Rivarola y Panero, en tanto que el jueves lo harán Fattore, Badino y Brugnoni. Viaut lo hará el 28 de diciembre.

"Son los avatares de la labor que uno lleva adelante y hay que pasarlo. Continúo desarrollando mi trabajo con absoluta normalidad; por el momento no pienso en solicitar licencia al cargo", había expresado Viaut días atrás al ser consultado por la acusación que recae sobre él y su Fiscalía.





