/ / Justicia investigada por la justicia

La Policía Federal allanó la Fiscalía Federal de San Francisco, el domicilio del fiscal y de un empleado de la repartición en el marco de una investigación por una denuncia por extorsión para frenar investigaciones y el avance de causas a cambio de dinero.

Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de Villa María Roque Rebak, a solicitud de la fiscal federal María Marta Schianni quien investiga la denuncia en contra de Viaut y algunos de sus colaboradores más estrechos.

Los allanamientos se concretaron en la sede de la Fiscalía Federal de San Francisco, sobre calle Mitre, en el domicilio particular del Fiscal José María Viaut en el barrio cerrado Codini, ex Fábrica Militar, además la Federal llegó al domicilio de un colaborador muy cercano al fiscal y realizaron allanamientos en Las Varillas, Pozo del Molle y Laborde.

De acuerdo a lo que trascendió ya que por encontrarse la causa bajo secreto de sumario, no hubo aun información oficial, habrían secuestrado de la vivienda de Viaut una carpeta que contenía tickets de trámites bancarios, dinero en efectivo y se habrían llevado el teléfono celular

En la sede de la fiscalía habrían realizado backup de computadoras, secuestraron teléfonos celulares, memorias y documentación vinculada a la denuncia, mientras que en los domicilio de los empleados además de llevarse los teléfonos celulares habrían secuestrado pen drive, comprobantes bancarios entre otros elementos.

La denuncia

La denuncia fue radicada en el mes de julio de este año por el abogado, Juan Alberione en representación del gerente de la cooperativa Tambera «Las Cañitas» de El Tío, Pablo González expresando que «un integrante de la Fiscalía Federal de San Francisco le pedía dinero a cambio de frenar un supuesta causa».

Ante el hecho reunieron elementos probatorios para darle sustento a la denuncia a los fines de que se comience con la investigación por parte de la fiscalía. El abogado confirmo que la denuncia fue presentada contra el fiscal, su colaborador y otras personas relacionadas a su oficina para que se identifique a la persona que realizaba las llamadas solicitando la coima a cambio de frenar ciertas causas en contra del gerente de la entidad cooperativa.

El abogado denunciante índico que existen más personas damnificadas, aclarando que si bien él solo representa a un caso, en la justicia de Villa María habría otras seis situaciones similares para ser investigadas.

Investigan lo secuestrado

La fiscal federal de Villa María, María Marta Schianni, es quien investiga la denuncia contra Viaut. En diálogo con El Periódico explicó que los allanamientos se dieron en el marco de una denuncia que se realizó en la fiscalía de la Cámara Federal de Córdoba: «La fiscalía general me designa a mí como la fiscal que tenía que investigar esta denuncia y a raíz de eso se inició una investigación. En este momento la causa está bajo secreto de sumario, por eso no se puede dar información hasta que no se tomen otras medidas para reforzar la prueba de esta investigación. Es una denuncia que se realizó unos meses atrás. La investigación se inició aproximadamente a fines de julio».

Schianni afirmó que su intervención tuvo lugar a partir de que, teniendo en cuenta que las presuntas irregularidades corren por parte de la Fiscalía Federal de San Francisco, por lo que no pueden intervenir, fue designada a cargo de la investigación por el Carlos Casas Nóblega, fiscal general ante la Cámara Federal de Córdoba.

La fiscal explicó que aún no hay imputados porque resta analizar el material secuestrado y porque aún deben tomar otras medidas, por las que se ha ordenado el secreto de sumario, a la vez que se excusó de brindar detalles sobre los elementos secuestrados. «Por el momento esa información no la puedo revelar pero más adelante podemos darlas a conocer», dijo.

Sobre cómo seguirá el proceso, señaló: «Van a tomarse ahora unas medidas de investigación y de acuerdo a su resultado veremos el temperamento a tomar en él análisis de lo secuestrado».

Para Viaut es para descreditar su trabajo

En relación al operativo realizado por la Policía Federal en el marco de una investigación por presunta extorsión, que lleva adelante la Justicia de Villa María, el fiscal federal José María Viaut considera que estas denuncias buscan desacreditar el trabajo de la repartición a su cargo. «Son los avatares de la labor que uno lleva adelante y hay que pasarlo», dijo

Al hacerse pública la denuncia en el mes de octubre el fiscal sanfrancisqueño había vinculado la misma a dos causas de pesos a su cargo como la usina de facturas truchas para la evasión de impuestos y la causa por narco lavado encabezada por el presidente de Sportivo Belgrano de San Francisco, Pablo Esser, donde el funcionario había dicho que él no podía quitar a nadie de la lista de imputados y había asegurado desconocer que existía una denuncia en su contra. Además, había alegado que esas denuncias buscaban desacreditar el trabajo de la Fiscalía.

Tras el allanamiento Viaut lo vinculo a una venganza del secretario del fiscal provincial Bernardo Alberione

Tras los allanamientos el abogado Juan Alberione dijo que, «esto no tiene nada que ver con las facturas y el narcolavado».

Por otra parte desde la misma Justicia villamariense trascendió que la causa que originó los allanamientos no estaría relacionada con la investigación por la venta de facturas apócrifas para la evasión impositiva como tampoco con la causa por narco lavado.

En los últimos días apareció un audio donde se escucha la negociación entre un empleado de la fiscalía Federal y el gerente de la cooperativa

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.