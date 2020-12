/ / La desigualdad en el mundo laboral

Las tres veces que se impuso en el país el modelo neoliberal los argentinos terminamos más pobres, más endeudados y más desiguales. Bajo el gobierno de Macri todo eso ocurrió en forma mucho más veloz que durante las dos experiencias previas: la última dictadura y la década de Menem-De la Rúa.

Para agravar las cosas, al desastre económico que heredó el gobierno de Alberto Fernández se le sumó, la pandemia de coronavirus con sus devastadoras consecuencias sociales como en casi todo el mundo.

Si hablamos específicamente de desigualdad quedó claro que el paso del macrismo y del Covid-19 sumaron sus efectos para aumentarla, y no solo entre los extremos más altos y más bajos de la pirámide social sino también al interior de muchos sub-sectores, entre ellos el mundo laboral.

Algunas noticias de los últimos días confirman que hay gremios que están logrando, de sus patronales, beneficios impensables en otros. Bancarios, camioneros, portuarios y algunos pocos más están peleando -y consiguiendo- bonos extraordinarios o «premios» que por sí solos son más altos que los sueldos completos de otras actividades.

En el extremo opuesto, en el amplio abanico de las organizaciones sociales y de trabajadores excluidos -en donde los ingresos están más deprimidos- el gobierno está inyectando recursos para suplantar la interrupción del IFE con adicionales para los programas puestos en marcha o heredados.

Es en el amplio «sector medio» del mundo laboral privado en donde aparecen las mayores dificultades en cuanto a la recuperación de los ingresos. Son los asalariados que se desempeñan en empresas pequeñas y medianas duramente castigadas por el parate económico que impuso el coronavirus; en muchas de ellas hubo despidos o suspensiones de personal y la ansiada recuperación productiva todavía está muy lejos de ocurrir. Caída la ATP, las alternativas de financiamiento que plantea el gobierno no cubren sus necesidades. No todas las firmas logran calificar para acceder a créditos a tasa cero o para el programa Repro. Muchas deben recurrir a créditos para afrontar el pago de los salarios, y si bien las tasas de interés son inferiores a las de mercado no dejan de endeudarse, opción que no todos los empresarios están dispuestos a afrontar ante un panorama todavía muy incierto en el corto y mediano plazo.

La consecuencia inmediata es una imposibilidad concreta de actualizar los niveles salariales. No ya a los niveles de los sindicatos «privilegiados» con patronales de anchas espaldas como bancarios o petroleros, sino siquiera para no perder ante el aumento de la inflación que en los últimos meses empinó su curva ascendente.

Si el gobierno no presta más atención a este amplio segmento empresario, que por sí solo representa una parte mayoritaria de las fuentes de empleo en todo el país, podrán sucederse noticias aún peores. Un reconocido economista no ortodoxo acaba de advertir, sobre la situación asfixiante que soporta este sector tan relevante para contener la desocupación.

